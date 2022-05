Alcaldesa Irací Hassler: "No veo un complejo de la izquierda con la seguridad"

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) abordó los hechos de violencia en registrados en las últimas semanas y la situación en su comuna. Sobre la violencia, afirmó que "siempre la hemos condenado", pero que "resolverla no es tan sencillo como condenarla". Además, indicó que no ve "un complejo de la izquierda con la seguridad".

"Siempre hemos condenado la violencia, pero resolverla no es tan sencillo como condenarla, sino que implica poder resolver problemas de fondo que tiene nuestro país para que exista una mejor convivencia y, como le decía, fortalecer los derechos sociales", señaló la edil en conversación con La Tercera.

"Más que ser más o menos duros, este gobierno y nuestro sector tiene muy clara la preocupación de la ciudadanía con la seguridad. La mayoría de nosotros vive en los barrios de Santiago, incluido el Presidente, conocemos su realidad. No veo un complejo de la izquierda con la seguridad, sino que una empatía con el problema y una prioridad".

Movilizaciones estudiantiles

La jefa comunal también fue consultada por las movilizaciones de estudiantes secundarios en la comuna, exigiendo mejoras en infraestructura y denunciando falta de personal docente.

"Nuestra tarea es recomponer las relaciones en nuestros 44 establecimientos educacionales después de un periodo en que hubo mucha violencia y falta de diálogo. Para ello, escuchar a los estudiantes es fundamental y he recibido aquí (en la municipalidad) a los estudiantes del Instituto Nacional y me he reunido con muchos liceos y comunidades universitarias", dijo Hassler.

"Creo que esa actitud marca una diferencia muy profunda en cómo se había abordado este tema desde un gobierno central y comunal que buscó criminalizar", enfatizó.

"En mi gestión no habrá carabineros en los techos del Instituto Nacional y tampoco entrando a los colegios. No es un camino sencillo, pero a partir del diálogo hemos generado reparaciones en los establecimientos y un cambio en educación sexual integral, no sexista y ambiental, que son prioridades que han puesto las comunidades educativas sobre la mesa", añadió la alcaldesa.