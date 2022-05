Suecia y Finlandia entregan a la OTAN su solicitud de ingreso en la alianza

Los embajadores de Suecia y Finlandia ante la OTAN se reunieron este miércoles (18.05.2022) en Bruselas con el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, que consideró la entrega formal de las solicitudes de ingreso de ambos países escandinavos "un paso histórico".

El acto, emitido en directo en la página web de la OTAN, tuvo lugar a primera hora de hoy, después de que el Parlamento finlandés aprobara adherirse a la Alianza y de que el Gobierno sueco comunicase su decisión de pedir la entrada en esa organización.

El diplomático finlandés, Klaus Korhonen, y el sueco, Axel Wernhoff, entregaron en mano a Stoltenberg las solicitudes de sus países para entrar en la OTAN y, a continuación, el secretario general aliado calificó de "paso histórico" la decisión consumada este miércoles por Estocolmo y Helsinki.

"Las solicitudes realizadas hoy son un paso histórico", aseguró Stoltenberg.

Añadió que hoy es "un buen día en un momento crítico para nuestra seguridad" y agradeció la entrega de las solicitudes de ingreso de ambos países.

"Toda nación tiene derecho a elegir su propio camino. Ambos han hecho una elección tras rigurosos procesos democráticos, y doy una calurosa bienvenida a las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN", expuso en un breve y sencillo acto.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 18, 2022