Gobierno del Presidente Gabriel Boric adelanta a partidos oficialistas negativa a propuesta de quórum de 2/3 para modificar nueva Constitución

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, afirmó que el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, confirmó a todos los jefes de bancada oficialista, que el Gobierno no respaldará la propuesta de la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional sobre imponer un quórum de 2/3 para realizar cambios a la próxima Carta Magna.

"Hay una buena noticia, el ministro Jackson nos confirma a las bancadas oficialistas que el Gobierno no está de acuerdo con la propuesta de imponerle al Congreso 2/3 durante los primeros años para hacer reformas constitucionales", indicó el parlamentario tras la reunión.

"Es decir, el Gobierno no comparte y no está en la propuesta original que le hizo de artículos transitorios a la Convención y, por lo tanto, está absolutamente confirmado. Nosotros no lo compartimos y el Gobierno nos confirma que tampoco comparte esta propuesta que defendió con harta vehemencia Fernando Atria", complementó.

Asimismo, Mirosevic valoró que "eso nos parece una buena señal, compartimos la línea del Gobierno", cuestionando la postura del convencional Fernando Atria, quien manifestó que colocar dicha condición "no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella".