Presidente Boric tras no patrocinio a Grossman: "Lo mejor para los intereses superiores de Chile era mantener candidatura al Consejo de DD. HH. de la ONU"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la decisión de no respaldar la candidatura del jurista Claudio Grossman como juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, enfatizando que prefirió respetar la decisión de la anterior administración y privilegiar la postulación de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Tengo una gran opinión de la trayectoria de Claudio Grossman, tiene todo mi respeto como jurista y por su trayectoria de defensa de los intereses de Chile a lo largo de toda su carrera y su trayectoria política y personal", indicó el Mandatario.

"Dicho esto, las circunstancias de la candidatura son bastante particulares y creo que es importante decirlo. Lo primero es decir que Claudio Grossman hoy tiene un cargo internacional, es parte de la Comisión de Derecho Internacional, en donde fue electo por segunda vez por 174 votos", complementó.

En la misma línea, subrayó que "él tiene un cargo que está vigente y por el cual los países votaron. Entonces, se ha planteado acá por parte de algunos sectores que se creen dueños de la cancillería que acá hay un veto a Claudio Grossman y eso no es cierto, cuenta con el respaldo para el cago que fue electo".

"Además, en segundo lugar, el cargo que quedó vacante, y en derecho internacional hay muchas tradiciones no escritas, es actualmente ocupado por Brasil y no es un cargo que haya terminado el mandato, sino que falleció el juez antes de que este mandato se cumpliera", complementó.

Es por esto que el jefe de Estado recordó que "Chile está postulando, no por nuestro Gobierno, sino por decisión del gobierno anterior, en una política de Estado como corresponde que sea en materia internacional al Consejo de DD.HH., para lo cual se han comprometido votos de diferentes países".

"Por tanto, todas esas circunstancias nos hicieron llegar a la convicción de que lo mejor para los intereses superiores de Chile era mantener la candidatura que impulsó el gobierno anterior, insistió, al Consejo de DD.HH. de la ONU y por sobre todo, mantener al jurista Grossman en el cargo que hoy tiene", adicionó.







"Entonces, acá desde mi punto de vista por lo menos, la polémica no ha lugar, todo el respeto a Claudio Grossman y no me cabe duda de que va a seguir desempeñándolo de manera excelente en el cargo que actualmente ostenta", sentenció.