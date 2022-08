Entérate de las medidas del Gobierno para el plebiscito del 4 de septiembre

Para el plebiscito de salida de este próximo 4 de septiembre, se agregaron nuevas medidas para la contingencia nacional. Entre las disposiciones está que los colegios que son locales de votación no tendrán clases el viernes 2 de septiembre, el pase de movilidad no será exigido y las mesas no cerrarán mientras haya filas de votantes.

Dentro de estas medidas, el presidente Gabriel Boric, anunció que durante la jornada del plebiscito de salida, además de las 2 horas legales, el traslado de los trabajadores a las urnas estará incluido en “tiempo excepcional” para dicha instancia.

De esta manera quienes trabajen durante esa día domingo tendrán derecho a un “tiempo extra de traslado” para acudir a votar a su respectivo local de sufragio.

Esto se enmarca bajo una serie de disposiciones que el Gobierno y el Servicio Electoral (Servel), dieron a conocer para el día del referéndum de carácter obligatorio donde la ciudadanía decidirá si Aprueba o Rechaza la propuesta de nueva Constitución Política del país.

También se puntualizó que lugares como malls, strip centers y caracoles estarán cerrados ese día.

Respecto al transporte, el Ejecutivo confirmó gratuidad en el Metro, EFE, Merval y Biotren, esto en diferentes localidades del país.

Una de las medidas que involucran a todos las empresas estatales de transportes, es que el 100% de los conductores de transporte público estarán trabajando ese día y los sistemas funcionarán bajo frecuencia de día laboral.

Asimismo se establecieron 2.446 servicios de transporte rural gratuitos en sectores rurales, en forma terrestre, fluvial y marítima.







Además, en conjunto con el ministro de Transportes, habrán dos personas: una por la opción de Apruebo y otra por la de Rechazo, monitoreando la situación de transporte.

Sobre las cédulas de identidad y los pasaportes, que son necesarios para el plebiscito, se podrá votar con aquellos que estén vencidos desde el 1 de octubre de 2019.