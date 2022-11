Huenchumilla critica a diputados que denunciaron incumplimiento de acuerdo de la Junta tras designación de militante DC en un cargo regional

Una mordaz respuesta entregó el senador DC por la Región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, a los integrantes de la bancada de diputados de su colectividad que denunciaron un grave incumplimiento del acuerdo al que llegó la Junta Nacional de la Falange, ello a raíz del nombramiento del exdiputado Mario Venegas como nuevo director de la Junaeb en esa región, situación que -según la bancada de diputados- convertiría a la colectividad en un partido oficialista, que es precisamente lo que rechazó el órgano en su minuto.

Fiel a su estilo frontal, Huenchumilla no se reservó críticas para los integrantes de la bancada de su partido en la Cámara Baja debido a lo que considera una clara inconsistencia, ya que la Junta Nacional también acordó votar Apruebo, mientras que los senadores Ximena Rincón y Matías Walker (ambos ya renunciados a la formación) y varios de los diputados que hoy rasgarían vestiduras actuaron a contramano del mismo, según pudo recordar Huenchumilla.

“¿Ahora exigen cumplir los acuerdos de la Junta Nacional?” se preguntó Huenchumilla, quien recordó que el mismo órgano “acordó votar Apruebo, y hubo una senadora y un senador, y varios diputados, que estuvieron por el Rechazo, no cumplieron el acuerdo de la Junta, y más aún, encabezaron eso junto con la derecha”. Sobre la acusación contra el Gobierno de pretender “quebrar” a la DC, Huenchumilla aseveró: “Hay que tener un poquito de pudor. El partido está quebrado por sí mismo”, dijo.

Huenchumilla criticó el ánimo de censura hacia el nombramiento de un camarada en un cargo de “cuarto nivel”. “Me llama la atención que hoy algunos diputados se acuerden de los acuerdos de la Junta (nacional del Partido). En su momento la Junta acordó votar Apruebo, y hubo una senadora y un senador, y varios diputados, que estuvieron por el Rechazo, no cumplieron el acuerdo de la Junta Nacional, y más aún, encabezaron eso junto con la derecha”, apuntó el legislador.

“Nunca escuché una declaración de la bancada de diputados, señalando que se había quebrantado el acuerdo de la Junta. Frente a ese grave quebrantamiento, la bancada de diputados calló. No dijo absolutamente nada (…) ¿Ahora exigen cumplir los acuerdos de la Junta?”, criticó.

Y añadió: “Ahora, a pretexto de un nombramiento de cuarto nivel, a nivel regional, de un ex colega suyo (el exdiputado Mario Venegas), aparecen amparándose en los acuerdos de la Junta Nacional. No logro comprender como senador que los acuerdos de la Junta Nacional valgan para una cosa, y no valgan para otra; valgan para un nombramiento de cuarta línea, pero cuando se trata de un hecho político, de estar por el Rechazo junto con la derecha, los diputados guarden silencio”, aseveró el legislador.

“Yo pido simplemente coherencia. Que se cumplan los acuerdos de la Junta Nacional, pero para todos, y para todos los temas, pero no me silencio cuando no me conviene, y levanto la voz cuando ando buscando pretextos para atacar al gobierno y para hacer pactos con la derecha”, señaló.







Asimismo, el parlamentario reafirmó su propia postura frente al Ejecutivo: “Yo por mi parte mantengo mi independencia, y critico al gobierno cada vez que lo estimo pertinente, sobre todo tratándose de cuestiones relativas a la región que yo represento. Pero jamás buscaré pretextos de crítica al gobierno para tratar de buscar arreglos con la derecha”, indicó, recordando que la DC es un partido que “está con los cambios, en contra de las fuerzas conservadoras que quieren que todo siga igual”.