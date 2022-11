Director de cine denuncia que camioneros le solicitaron $300 mil para continuar su ruta en el norte del país

Una productora de cine denunció que los camioneros que se encuentran movilizados en el norte del país están cobrando dinero a quienes no comparten sus demandas para que puedan continuar con su ruta, las que actualmente mantienen bloqueadas.

Según reporta La Tercera, los miembros de la productora acusaron que cerca del kilómetro 480 de la Ruta 5 Norte los camioneros paralizados -además de bloquear el tránsito-, están cobrando dinero a los camiones que no comparten sus consignas e incluso amenazan con apedrear los vehículos.

El director de la productora Parox, Gabriel Díaz, manifestó que "estoy filmando una serie. En este momento en el norte de Chile y los camioneros acaban de pedirnos $300 mil para que los camiones de la producción pudieran pasar por la carretera. Carabineros estaba presente y no lo impidió".

"Es algo que sucedió en la Ruta 5 anoche. Hubo un cambio en el trato en el día y la noche. En el día, los camiones pudieron pasar, pero en la noche el trato había cambiado mucho. Yo venía en una van adelante, pero los camiones de producción que iban detrás fueron detenidos", complementó Díaz.

De hecho, el cineasta revela que "una persona de la productora tuvo que bajarse a 'negociar' con los camioneros, que se autodenominaron del 'sindicato de camioneros' y que le dijeron que para pasar la única posibilidad era mediante un pago en efectivo".

"Como la persona no tenía efectivo en el bolsillo y ante la insistencia de los camioneros, ellos mismos sugirieron ir al cajero automático de la bomba Copec, que estaba cerca. No hubo alternativa, porque esa gente tenía que ir a descansar, pasar la noche en La Serena y después volver a trabajar donde mismo", declaró Díaz al medio antes citado.

En cuanto a si tomará o no acciones legales al respecto, el director de Parox manifestó que "yo no voy a activar un caso, pero como ciudadano me sentí con el derecho de denunciarlo, porque es preocupante y violento".

"Ahora, las personas directamente involucradas tienen todas las pruebas para hacerlo, porque hay muchos testigos e incluso está la cámara de la bomba (Copec) que filma cómo esta persona saca plata del cajero para entregársela a los camioneros", aseguró.







Cabe recordar que desde este lunes la Confederación de Transportistas Fuerza Norte inició un paro en diversas zonas, solicitando mayor seguridad y ayuda para costear el precio de los combustibles. No obstante, a pesar de los ofrecimientos del Gobierno, los camioneros se mantendrán movilizados, por lo que la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que utilizará la Ley de Seguridad del Estado.