Diplomático ucraniano acusa a "parlamentarios chilenos de izquierda" de impedir discurso de Zelenski ante Congreso Nacional 

El jefe de la misión de la Embajada de Ucrania en Chile, Vladyslav Bohorad, denunció que "algunos diputados y senadores de izquierda no dan autorización para un discurso del presidente Volodomir Zelensky". No obstante, desde el Partido Comunista indicaron que "no hemos visto nada en función de esta situación".

En conversación con El Mercurio, el diplomático sostuvo que hace casi tres meses que le solicitó al Congreso Nacional una instancia para que el mandatario ucraniano hablara por videoconferencia desde Kiev.

A raíz de la invasión rusa, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) manifestó que "estamos en desacuerdo en que las potencias lleguen a otros países de esa forma a esta desestabilización". Sobre los dichos del diplomático, la parlamentaria señaló que "en nuestra bancada no hemos conversado, no hemos visto nada en función de esta situación".

"Si hay algún rumor o comentario, eso lo tenemos que desechar, porque primero lo tenemos que conversar y creo que no habría problema en ese sentido de poder aceptar una situación así. Los que quieran van a ir; por lo menos en la bancada del Partido Comunista no lo hemos visto", complementó.