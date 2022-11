La confianza en las inversiones

Este mes estalló una polémica en el mundo de las criptomonedas. FTX, una compañía grande y respetada del rubro, colapsó y solicitó su quiebra de manera repentina, dejando atónitos a sus clientes y sin saber qué sucederá con su dinero.

No quiero contarles cómo fue o qué significa esto para los involucrados, pero sí me recordó que el mundo financiero es muy distinto al resto.

Si compro un secador de pelo por internet, en el peor de los casos me va a llegar un secador de pelo que no funciona (o ninguno), y voy a perder lo que gasté. Bueno, quizás me termine resfriando porque no pude secarme el pelo.

Pero en las inversiones, si elijo mal a quién pasarle mis ahorros, podría perder en el extremo todo lo que le pasé. No es algo común, tampoco quiero asustarlos, pero es algo que ha pasado más de una vez en la historia.

Más allá de las palabras

El gerente general de FTX nunca pareció ser un estafador. Al contrario, su reputación era de un altruista que quería lo mejor para los que confiaran en él. Lamentablemente confiar ciegamente en alguien nos puede costar caro. Para eso existen instituciones y reglas que apuntan a proteger a los inversionistas.

En Chile la mayor responsable de este rol es la CMF, o la Comisión para el Mercado Financiero. Es el ente regulatorio que se dedica a fiscalizar a todos quienes pertenecen a este rubro en Chile.

Es el ente que supervisa a Coopeuch, y se asegura de que no existan procesos fraudulentos que les podrían afectar si las cosas no salen bien.







Mi consejo esta semana es muy simple. Siempre que vayan a invertir en algo nuevo, revisen quién los vigila. ¿Es una institución regulada por la CMF?

Si no lo es, avancen con cuidado.