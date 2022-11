Expresidente Ricardo Lagos y su visión del país: "Chile no está a la altura de lo que fue"

El expresidente Ricardo Lagos participó el lunes en la Comisión de Desafíos de Futuro del Senado. Tras la actividad, el exjefe de Estado abordó la actualidad nacional y comentó que "Chile no está a la altura de lo que fue".

“Chile no está a la altura de lo que fue. Cualquiera que tenga un amigo en el extranjero le va a preguntar: ¿Qué les pasó a ustedes los chilenos?, ¿en qué momento se pasmaron?”, dijo el exmandatario.

“Cuando usted ve un joven de 14 años que acribilla a otro… bueno, todos saben que hoy en Chile hay sicarios y que se contratan. Lo que no se sabía es que hay sicarios que se contratan a los 14 años. Qué drama”, añadió.

“Creo que esta es una realidad que nos obliga a pensar de una manera muy profunda (...) Y creo que con este esfuerzo que se está haciendo acá, en esta sala, sí en esta sala que tiene tanta historia, a lo mejor podemos dar vuelta la página tan triste que tenemos hoy, y comenzar otra historia como tantas veces en esa sala se pensó en otra historia”, sostuvo.

Proceso constitucional

Lagos también se refirió a los diálogos entre los partidos políticos para continuar con el proceso constituyente, luego de que la población rechazara el texto propuesto por la Convención en el plebiscito del 4 de septiembre.

“En el tema constituyente quiero señalar que allí lo más importante es que no podemos seguir con un sistema constitucional que no tiene un sistema electoral definido y claro. Quiero ser muy concreto, no podemos tener veintitantos partidos políticos, es irreal, pero lo que es peor, obliga a la pequeña política”, comentó.

En esa línea, manifestó que "los partidos políticos deben tener 5%, 6% o 7% o sino se disuelven (...) Es buen negocio ser dueño de un partido. Acá en esta sala hay que decir las cosas como son, y no quiero escuchar que eso es más democrático, tener 10 ó 25 partidos. Soy muy duro en esto, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y la patria va a juzgar y todos sabemos la forma de hacerlo”.

“Históricamente qué es lo que ha sido Chile. ¿Dos partidos, tres partidos, seis, siete? Dos por la derecha, dos por la izquierda, uno o dos por el medio. Esa es la historia constitucional de Chile a nivel de partidos políticos”, afirmó.







Por último, expresó que es "indispensable" el plebiscito de salida porque dará el "sello y la legitimidad final".