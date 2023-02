Ministra Urrejola tilda de "absolutamente improcedentes" dichos del Grupo de Puebla en carta firmada por Alberto Fernández en apoyo a ME-O

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió a la carta publicada por el denominado Grupo de Puebla en apoyo a Marco Enríquez-Ominami por el caso SQM, la cual fue firmada, entre otros, por el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

En ese sentido, la canciller detalló que se comunicó con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y criticó la firma del mandatario trasandino, asegurando que "las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes".

"Lo primero que hice fue conversar con el embajador Bielsa sobre este tema, y también hablar con el ministro de Justicia, y tal como lo señaló el ministro de Justicia, nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes", criticó.

"El Gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público. Nos parecen que son impropias las declaraciones que están en esa carta", agregó Urrejola. No obstante, descartó que la firma del jefe de Estado Argentino vaya a tener algún efecto en las relaciones entre ambos países.

"Me parece que estas son situaciones que son puntuales, que no afecta la relación con Argentina, que es una relación que está muy robusta. No afecta la relación bilateral. Las relaciones bilaterales son mucho más que estos eventos que estamos conversando", concluyó.