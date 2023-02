Subsecretario Monsalve sobre intencionalidad de incendios: "El gobierno quiere aclarar el origen de los siniestros"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la intencionalidad en el origen de los incendios forestales que fueron informadas por la Ministra del Interior, Carolina Tohá, en un nuevo balance.

Al respecto, indicó que “parece ser que a veces tendemos a dividir al país entre quienes quieren aclarar el origen de los incendios y quienes parecieran no querer aclararlo, esa disyuntiva y división no solo es inútil, sino que perjudica la unidad que el país requiere en materia de emergencia”.

“El gobierno quiere aclarar el origen de los incendios y, por lo tanto, va a colaborar con todas las tareas que otras instituciones tiene que hacer, que son instituciones del Estado. El Ministerio Público, las policías, Carabineros. De hecho hemos presentado querellas” y “no hay nadie en Chile que no quiera aclarar el origen de los incendios”, agregó.

Destacó que “voluntad de todo Chile y del gobierno es que cualquier responsabilidad que haya del origen del incendio, sea por negligencia o sea por intencionalidad, sea aclarada, perseguida y sancionada. En esto no hay duda, y no es bueno para el país que se generen dudas”.

Por su parte, la ministra Tohá señaló que las “investigaciones especializadas que son las que hace Conaf nos dicen que de los incendios evaluados hasta el momento, que son 685, todavía faltan hartos por evaluar, pero de los que ya se evaluaron e investigaron tenemos un 25,1% de incendios intencionales”, aunque faltan siniestros por analizar.

También hizo un llamado a no “profundizar polémicas respecto al tema de cuánta intencionalidad hay o no hay, lo que no es útil para enfrentar esta emergencia”, concluyó.