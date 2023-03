"Acalorada discusión" entre ministro Marco Antonio Ávila y diputada Viviana Delgado: "Me dijo que estaba cansado que lo vapulearan"

Una acalorada discusión se registró entre el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, en el marco de la sesión paralela de la comisión de Educación. Tras el hecho, la parlamentaria se descompensó.

En concreto, la situación se produjo al término de la sesión sobre la tramitación de un proyecto de ley que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo social docente, cuando Delgado se acercó -según ella misma contó- al ministro Ávila para solicitarle que se reabriera un colegio en la comuna de Maipú que se encontraba con sus clases suspendidas.

La petición no fue bien recibida por el titular de Educación, que tras la solicitud le gritó a la parlamentaria, asegurando que estaba cansado de que lo "vapulearan" en torno a la situación actual de los establecimientos educacionales.

"Le estaba pidiendo un colegio en Maipú. La gente pide que por favor vaya alguien del ministerio y del municipio. Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios, no sé", comentó la parlamentaria a La Tercera.

"Yo le decía que se calmara. Un diputado está para representar. Fue en el pasillo, no quedó grabado. Me siento muy mal. Estoy en enfermería", complementó Delgado. Tras la situación, la diputada del Partido Ecologista Verde se descompensó.

Ministro Ávila: "No es la manera en que yo me relaciono con las personas"

Tras la situación, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, entregó su versión de los hechos y apuntó que "ambos sostuvimos un diálogo que a ratos fue acalorado y por mi parte yo quiero ofrecer sinceras disculpas en la manera en que condujimos ese diálogo".

En esa misma línea, el titular de Educación manifestó que "estoy muy disponible para cuando la diputada (Delgado) quiera conversar, ofrecerle mis disculpas personalmente y ofrecerle una visita en conjunto" al establecimiento en cuestión.

"En general he tenido siempre una muy buena relación con todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras de distintos sectores políticos. Hemos podido dialogar abiertamente y lo que sostuvimos por parte de ambos fue una discusión acalorada que, ciertamente, no es la manera en que yo me relaciono con las personas. Nunca lo he hecho", afirmó.

"Tenemos que efectivamente avanzar en conjunto en soluciones. Le pido disculpas, no es la forma, no es la manera en que yo me relaciono con las personas", sentenció Ávila.