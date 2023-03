Los escolares tienen algo que nosotros vamos perdiendo

No estoy hablando de la inocencia ni de tener la posibilidad de ir al colegio a pasarlo bien con los amigos muchas horas al día. Ellos tienen más tiempo, algo importantísimo para ser un buen inversionista.

Si tuviese que elegir cuál es el factor clave para tener éxito en las inversiones, solo podría decir que es el tiempo.

No me refiero a elegir el tiempo indicado para comprar y para vender. Si no que al tiempo que te mantienes invirtiendo.

Una vez Jeff Bezzos le preguntó a Warren Buffett: "Warren, tu estrategia de inversión es muy simple. ¿Por qué no todo el mundo la copia?", a lo que Warren Buffett respondió: "Porque nadie quiere hacerse rico lentamente."

El tiempo por si solo puede hacer un gran trabajo, pero muchas veces nuestra mente solo quiere ganar el partido rápidamente. La mala noticia es que tomar el supuesto “camino corto”, la mayoría de las veces nos va a llevar a tomar muy malas decisiones.

Invertir diversificado y darle tiempo es nuestra “receta mágica”, y no hay nadie que la pueda aprovechar mejor que los niños. Ellos no tienen urgencia, y tampoco revisan sus inversiones todos los días. Tienen tiempo, este bien tan preciado que vamos perdiendo en la medida que avanza nuestra vida. En nuestro caso, entre antes comencemos, podemos obtener mejores resultados a la larga.

Los primeros pasos:

Crea un colchón de emergencias (idealmente 3 a 6 meses de gastos mensuales) e inviértelo en algo de bajo riesgo. Crea el hábito de invertir para el largo plazo.

Siempre decimos que el mejor momento para comenzar a invertir fue ayer y que el segundo mejor es hoy. Ojalá que esta columna despierte ese niño que todos tenemos adentro y te dé ese empujón necesario para que le ayudes a tu “yo del futuro”.

Francisco Verdugo

Gerente Comercial

DVA Capital

Colaboración para Coopeuch Inversiones. Para más información visítanos en: www.coopeuch.cl/inversiones