Ministra Ana Lya Uriarte tajante tras ausencia de diputada Pamela Jiles en votación de reforma tributaria: "La consideramos derechamente de oposición"

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, se refirió al duro revés que sufrió el Gobierno tras el rechazo de la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria y la ausencia de la diputada Pamela Jiles en la votación, a la que calificó como de "oposición".

En conversación con Radio Duna, la secretaria de Estado aseguró que Jiles había comprometido su voto a favor de la reforma "cara a cara ante el ministro Marcel y yo. Inexplicablemente, la diputada al día siguiente se retiró de la Sala para no votar".

En esa misma línea, Uriarte apuntó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ya no contará con el voto de la parlamentaria como parte del oficialismo, ya que "el tema de las confianzas y los compromisos son muy importantes en política, porque sólo una vez se cree y sólo una vez se falla".

"En las ocasiones anteriores que la diputada Jiles ha votado en contra de propuestas del Gobierno de distinto tipo, no ha habido un compromiso con nosotros, por lo tanto, no le asignamos ninguna responsabilidad porque no comprometió nada", complementó la titular de Segpres.

Sin embargo, Uriarte aclaró que en esta oportunidad la parlamentaria "sí se comprometió, le creímos y no cumplió. Por lo tanto, hay un antes y un después respecto a esa confianza, ya no contamos con su voto como una cuestión definitiva y la consideramos derechamente de oposición respecto a los proyectos del Gobierno".