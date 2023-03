Jorge Said estrena «El Peregrino»: un recorrido por el mundo que cruza la guerra en Ucrania, el Mundial de Qatar y las religiones paganas en Brasil

La nueva producción original de History “El peregrino" llega a las pantallas latinoamericanas el 5 de abril a las 21:50 horas para explorar las tradiciones religiosas del mundo y los ritos de la humanidad junto al periodista y documentalista chileno Jorge Said.

“El peregrino" va en busca de la historia y de la fe en un viaje por los misteriosos caminos que recorren millones de personas motivadas por sus distintas creencias.

En cada destino, "El peregrino" encuentra una cultura por descubrir y en cada creencia una historia de cientos de años que sigue vigente en la actualidad.

Jorge Said, realizador y presentador de la serie, es "El peregrino" y en esta nueva producción original de History recorre lugares sagrados en los cinco continentes, adentrándose en la guerra de Ucrania, el día de los muertos en México, los ritos pagos en Brasil y el Mundial de Fútbol en Qatar, una religión para muchos.

Después de sus viajes, Said analiza que las religiones en el mundo van a ir evolucionando.

"El sincretismo creo que es el futuro, en Bolivia y en Perú lo podemos ver con hay mucha claridad, allá todavía se cree en los dioses andinos", expresó.

Respecto a la relación que tiene Said con la espiritualidad sostuvo: "Me he puesto un poco más racional y quizás en esta ruta que voy a hacer ahora en los países de oriente me vuelva con más fuerza la creencia. Creo que la espiritualidad está dentro de uno, está en la generosidad, está en la conciencia universal pero está también en las reflexiones que hacemos día a día, más allá de lo doctrinario. Poco a poco yo he ido perdiendo la creencia, me he vuelto un poco más incrédulo a través de la propia experiencia del día a día".

"El peregrino": América Latina y Asia

De Sudamérica hasta Asia, Said emprende en "El Peregrino" un viaje incesante descubriendo los misteriosos caminos de la espiritualidad, los lugares sagrados del mundo que esconden la fe de cada pueblo. En esta primera temporada de 10 episodios, los destinos incluyen Brasil, México, Bolivia, Ibiza, Ucrania, Grecia, Finlandia, Rusia, Arabia Saudita, Qatar, Etiopía y Egipto.

"Hay situaciones en que las historias las contamos en un país y otras, por ejemplo, en Etiopia me vi obligado a abrir dos capítulos y así se va estructurando estas historias. Muchas veces no sabemos cómo se van a ir armando", afirmó el periodista.

Cada episodio de 45 minutos cada uno, mostrará a la audiencia cómo se viven la espiritualidad, los ritos y tradiciones que van desde lo místico, pasando por el New Age y pasiones más terrenales como el fútbol. Todas creencias que desatan el fervor de millones de personas alrededor del mundo, generando grandes movilizaciones y aglomeraciones de personas, todas con un mismo fin.

“Tener a Jorge Said en las pantallas de History con 'El Peregrino', es una alegría enorme porque se trata de una serie que es producción original nuestra, reforzando el trabajo que venimos desarrollando desde hace años con producciones locales. Sin embargo, esta vez con 'El Peregrino' hemos salido a recorrer los 5 continentes en busca de nuevas historias que estamos seguros cautivarán a nuestra audiencia”, comentó Miguel Brailovsky, senior VP de Contenido de History Latin America.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ