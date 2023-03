En medio de tensión por críticas a la justicia nacional, Alberto Fernández visitará Chile por Día de la amistad chileno-argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llegará a Chile el 5 abril con motivo del Día de la amistad chileno-argentina, que celebra el abrazo entre José de San Martín y Bernardo O'Higgins tras la Batalla de Maipú.

La visita fue anunciada en la Cumbre Iberoamericana y se dará en medio de un ambiente de tensión. Esto, luego de las declaraciones del mandatario respecto al trato del sistema de justicia nacional hacia el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami en el proceso judicial que lo relaciona a SQM.

Anteriormente, la exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, criticó al emnajador argentino, Rafael Bielsa, en un audio que se filtró en enero y fue una de las razones que propició la salida de la entonces canciller del ministerio.

El viaje protocolar, que se realiza todos los años desde que se instauró la celebración, pretende recuperar un tono más amable en las relaciones diplomáticas de ambos países luego de los tres impasses en que Chile y Argentina intercambiaron declaraciones: el incidente de la exministra, y los dos correspondientes a cartas firmadas por Fernández.

En la primera, el presidente argentino hizo una crítica al proceso judicial de Enríquez Ominami. En la segunda, en una misiva dirigida al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, Fernández se refirió a la expulsión del embajador ecuatoriano en Argentina, Gabriel Fucks, quien dio asilo en su sede diplomática a la exministra María de los Ángeles Duarte, prófuga de la justicia del país mencionado por cargos de corrupción

Sin embargo, Fernández salió a aclarar en más de una ocasión que su crítica se dirige al sistema de justicia chileno, que tendría una disposición negativa hacia Ominami.

Asimismo, en la cumbre realizada en Santo Domingo durante el fin de semana Fernández insistió que "no estoy opinando sobre las instituciones chilenas, estoy opinando sobre los derechos vulnerados de una persona en Chile. Lo he hablado con el Presidente Boric y le he aclarado que no es una posición contra el gobierno". Además, señaló que valora y aprecia a su contraparte chileno, y entre ambos "hay muchos puntos en común".