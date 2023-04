McCarthy celebra amistad con Taiwán en medio de la tensión política con China

El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, recibió este miércoles en California a la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y celebró en ese encuentro rodeado de polémica la "amistad" entre Estados Unidos y Taiwán.

"La amistad entre Estados Unidos y la gente de Taiwán nunca había sido más fuerte. Es un honor darle la bienvenida a la presidenta Tsai Ing-wen en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan", escribió en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de ambos conversando.

La reunión ha sido vista por el gobierno Chino como una amenaza a su soberanía, por lo que días antes del encuentro declaró su "firme oposición" y advirtió que tomaría "medidas firmes" en caso de que se llevara a cabo el encuentro.

Tsai se reúne con McCarthy tras haber realizado una gira por Centroamérica, donde visitó Belice y Guatemala, dos de los trece países que todavía mantienen lazos diplomáticos con Taipéi.

También se reunirá con un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, ubicada en Simi Valley (California).

Aunque la reunión ha sido considerada una muestra de apoyo estadounidense al gobierno de Taiwán, John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, aseguró este miércoles que la reunión es un acto diplomático normal.

"No hay razón para que reaccionen de forma agresiva por ello. No se ha reunido con ningún funcionario de la Administración. Nada ha cambiado en nuestras políticas con respecto a Taiwán. Y de nuevo, no hay razón para que reaccionen de forma exagerada", apuntó.

La isla es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con China.

China reclama la soberanía sobre Taiwán, a la que considera una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas.