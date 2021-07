José De Gregorio: lo bueno, lo malo y lo feo de las criptomonedas y los desafíos para la banca chilena

¿Qué significa? El negocio está en pleno boom y no hay suficiente mano de obra. Se pagan buenos sueldos y están trayendo trabajadores del sur. Con respecto a la anchoveta, los expertos explican que el 50% de pesca está dentro de las 5 millas. Entonces Corpesca no podría usar la mitad de su cuota y es su producto más rentable. Hay millones de dólares en juego. Una fuente de la industria afirma que Corpesca podría traspasar esas cuotas a los artesanales y comprarlas, pero por algún motivo no lo hace y por eso no se desarrolla la pesca artesanal en el norte. En el sur si funciona, explica.