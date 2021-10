La estrategia de las AFP para navegar la tormenta: en qué están invirtiendo y en qué no

¡Buenas y bienvenidos a una nueva edición de El Semanal Exprés! Es un shot de adrenalina a mitad de semana que a veces llegará a sus correos los miércoles p.m. y a veces los jueves a.m. Al igual que la edición de los domingos, viene con información que me parece interesante, en ocasiones un golpe, análisis y un toque opinión.

LA ESTRATEGIA DE LAS AFP PARA NAVEGAR LA TORMENTA

Voto sin fecha. Incertidumbre es lo que rodea la discusión sobre el cuarto retiro de las AFP y un segundo anticipo desde las rentas vitalicias. Esta semana la comisión de Constitución aprobó en general la iniciativa por un estrecho margen de 3 votos a favor y 2 en contra, con lo que fue despachada al Senado para su votación en una fecha por definir. Los votos aún no están y la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), dice que por el momento no hay acuerdo para ponerlo en tabla.

La estrategia de inversión de las AFP para capear el tsunami. Al 30 de septiembre las AFP administraban US$ 174 mil millones y en los 3 primeros retiros han tenido que desembolsar US$55 mil millones y, si se aprueba el cuarto, la suma total llegará a US$ 65 mil millones. La presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, advirtió en el Congreso que, si se calcula una rentabilidad promedio de 4%, en diez años el impacto en el sistema sería de casi US$ 100 mil millones, lo que representa más del 40% del PIB chileno.

La debacle de los fondos C,D y E. Son los que invierten un porcentaje elevado de sus activos en renta fija local. Si medimos la rentabilidad, desde el mejor momento del año a la fecha, los fondos C, D y E acumulan caídas en términos reales de 15,7%, 19,0% y 23,8%, respectivamente. Desde la Asociación de AFP estiman que en diez meses las caídas de los fondos C, D y E equivalen a un impacto de cerca de US$ 8.900 millones.

Los retiros han obligado a las AFP a desprenderse de los títulos más líquidos y esos son los bonos locales. De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Pensiones, en 12 meses su exposición a renta fija chilena bajó desde el 47,8% de su cartera al 39,82%, mientras que en la extranjera su inversión subió desde el 16,8% a 18,2%.

La apuesta a la renta variable extranjera está salvando al sistema. En total, el 54% de la cartera de las AFP está invertido en instrumentos fuera de Chile. El 38% en renta variable y el 18,2% en renta fija. Un gerente de inversiones de las AFP puntualiza que el desempeño de Wall Street ha sido el factor clave en la rentabilidad de los fondos A y B, y esa apuesta a activos extranjeros no va a cambiar en el corto plazo.

La exposición a renta variable local. La AFP apuestan a los bancos, el sector inmobiliario y salud y venden acciones del retail y empresas reguladas de servicios públicos.

SQM, GASCO Y TESLA MOTORS TIENEN ALGO EN COMÚN

Qué pasó: esta semana Tesla se sumó al selecto club de Apple, Amazon, Facebook, Google y Microsoft, al superar el billón de dólares de cotización bursátil. Las acciones se dispararon 12,7% el lunes, luego que Hertz anunció una orden de 100.000 vehículos eléctricos de Tesla. La orden tiene un valor de US$ 4.200 millones y es la compra de vehículos eléctricos más grande de la historia.

Tesla hoy vale más que prácticamente todos los demás fabricantes de automóviles importantes del mundo juntos. El consenso en Wall Street es que la operación con Hertz representa un antes y un después para los autos eléctricos y un paso más para lograr una matriz energética más limpia.

Y hay incluso evidencia de eso en Chile. Se los explico:

LOS PROBLEMAS DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS EXPLICADOS CON PERAS Y MANZANAS

Comprar una casa o departamento en cuotas ya está más caro. La infografía es el trabajo del Jorge Selaive, economista jefe del ScotiaBank y muestra en simple el impacto del alza de tasas y los retiros en el mercado de los créditos hipotecarios.

SIN TACOS NI CORBATAS, VERSIÓN EXPRÉS

-La lógica del Banco Central para gatillar el mayor aumento en la Tasa de Política Monetaria en 20 años. El Consejo consideró subir tasa clave en 150 puntos, debido a las presiones inflacionarias en medio de la acelerada recuperación económica, pero la descartaron para no sorprender al mercado, que anticipaba una suba de 100 puntos bases (la decisión fue de subir la TPM en 125 pb). En la minuta publicada esta mañana, se supo que el Consejo consideró cuatro opciones de aumento de la TPM en la última reunión: aumentarla en 75 pb; aumentarla en 100 pb; aumentarla en 125 pb; y aumentarla en 150 pb.

–El polémico tweet del fundador de BUDA.COM

Guillermo Torrealba es el millennial símbolo de la locura por Bitcoin en Chile. Ingeniero de la Universidad de Chile, fundó y lidera uno de los cuatro principales exchanges de criptomonedas de América Latina.

–El polémico tweet del fundador de BUDA.COM

Guillermo Torrealba es el millennial símbolo de la locura por Bitcoin en Chile. Ingeniero de la Universidad de Chile, fundó y lidera uno de los cuatro principales exchanges de criptomonedas de América Latina.