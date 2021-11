Elecciones 2021: el foco no está en la presidencial, para el mercado lo que importa son las parlamentarias y la Convención

El escenario más benigno. Un Congreso totalmente fragmentado que haría muy difícil que se aprueben reformas radicales del próximo Gobierno, quien sea que gane, y de la Convención Constitucional. Los analistas estiman que un Parlamento fragmentado debería conducir a la necesaria construcción de consensos y tornaría imposible que los extremos hicieran mucho daño. O sea, nadie podría hacer nada muy radical en temas como pensiones, autonomía del Banco Central, etc., etc., etc. En ese escenario –dicen en el mercado–, los activos chilenos y el peso podrían tener un fuerte impulso en las próximas semanas.