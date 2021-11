La lectura del mercado: Kast y Boric obligados a moverse al centro para ganar en diciembre

¡Buenas! Chile votó y mandó a Gabriel Boric y José Antonio Kast a la segunda vuelta. En las elecciones más polarizadas y con mayor incertidumbre desde el retorno de la democracia, las encuestas acertaron: el izquierdista Boric y el conservador Kast van al balotaje. Pero para llegar a La Moneda van a tener que ir al centro a buscar votos. El Congreso también pinta que será dominado por las fuerzas menos extremistas. Todo esto hace que el mercado se prepare para celebrar este lunes.

1

1- Chile obliga a Kast y Boric a moverse al centro para ganar en diciembre y el mercado celebra

La lectura del mercado es que este lunes el peso chileno y las acciones locales tendrán un buen día. El resultado de las elecciones obliga a José Antonio Kast y Gabriel Boric a ir a buscar votos al centro para ganar, según los análisis que circulaban anoche y esta mañana en los bancos y corredoras y entre algunos inversores institucionales. Kast con los votantes de Parisi y Sischel, y Boric con la DC. Ambas alternativas son más amigables para el mercado de lo que se anticipaba hace unos días.

Un Congreso obligado a buscar acuerdos. Los resultados parlamentarios también dan motivos para anticipar que las reformas a las pensiones, salud y al sistema tributaria serán menos drásticas.

El tipo de cambio y las tasas de interés en los bonos locales es donde se están puestos los ojos. Un operador de una de las corredoras grandes de la plaza afirma que lo peor ya estaba en el precio del dólar y que esta semana podríamos verlo caer por debajo de los $800, junto con ver una caída con fuerza también de las tasas locales.

Reformas más moderadas.

2

2- ¿BARRANCONES 2? EL ROL DE PIÑERA EN LA DECISIÓN DE BAJAR AL CONSORCIO CHINO DE LA LICITACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

Qué pasó en La Moneda. Fuentes que han sido parte del proceso de licitación revelan que hace tres semanas, un viernes, se reunieron en Palacio el Presidente Sebastián Piñera, el canciller Andrés Allamand, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el titular de Defensa, Baldo Prokurica. La reunión era para definir qué hacer acerca de la polémica licitación de carnés y pasaportes del Registro Civil, que se había adjudicado el consorcio chino de Aisino. La victoria de dicho consorcio había gatillado una crisis geopolítica con Estados Unidos y esto al Gobierno lo tenía preocupado.

Los argumentos claves que inclinaron la decisión: la amenaza clara de Estados Unidos de suspender la Visa Waiver si los chinos se quedaban con el contrato, y la que hizo el Pentágono a Prokurica, acerca del acceso a repuestos para los F-16 de la Fuerza Aérea chilena y programas de entrenamiento, entre otros.

Las diferentes posturas. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, defendió el proceso e insistía en seguir con los chinos, pero Prokurica advertía sobre las consecuencias para la seguridad nacional y empujaba a que se cancelara la licitación. Allamand, que en un principio defendía el proceso, llegó a la reunión habiendo cambiado de opinión y apoyaba la postura de Defensa.

El lobby de Macron y Johnson. El presidente de Francia había hablado personalmente con Piñera y llamó en al menos dos ocasiones al canciller para insistir en favor de Idemia, la empresa francesa que tiene el actual contrato y que había llegado segunda en la licitación (el viernes el Gobierno anunció que era el nuevo ganador de la licitación). Las mismas fuentes afirman que también intervino el primer ministro británico Boris Johnson. Todos estos factores influyeron en que el Presidente chileno tomara la decisión final de sacar a Aisino del contrato. Para muchos de los que fueron parte del proceso, su actual intervención es similar a la que hizo cuando, durante su primer Gobierno, intervino personalmente para evitar la concreción del proyecto termoeléctrico Barrancones.

En el sector privado hay temor que se gatille una crisis geopolítica con China

Carey vs. Cordero / Jana. Son los dos estudios de abogados cuyos informes en derecho el Gobierno usó primero para validar el proceso de licitación (Carey) y, unos meses después, para justificar su decisión de quitárselo a los chinos y dárselo a los franceses (Jana / Cordero).

3

3- LA CIRCULAR DEL SII QUE TIENE NERVIOSOS A LOS SUPERRICOS

Qué pasó. El Servicio de Impuestos Internos (SII) puso en consulta una circular que cambiaría la definición de residencia. Y para las grandes fortunas y empresarios que están contemplando cambiar de residencia y domicilio fiscal por temor a los cambios tributarios que se vienen, la circular encendió las alarmas. Cabe recordar que en estos dos años se disparó la salida de capitales por parte de empresarios y se triplicó la apertura de cuentas en dólares, ante la incertidumbre política.

La advertencia de los expertos. Una de las conclusiones es que la nueva norma, de aplicarse, afectaría a contribuyentes que deciden radicarse en el extranjero, tanto en países en donde hay convenio de doble tributación como en aquellos en que no existe convenio (por ejemplo, Estados Unidos). Además, la norma dice que, una vez hecho el cambio, hay que esperar un año más para que entre en efecto. Eso significaría que por dos años el contribuyente tendría que pagar impuestos en dos jurisdicciones. Eso, en algunos casos, podría traducirse en varios millones de dólares.

4

4- GRÁFICO DEL DÍA: LA MARRAQUETA Y LA INFLACIÓN

Cuando la marraqueta se mete en la política. El tema de la inflación fue factor en el debate electoral por primera vez desde la vuelta a la democracia. La escalada de precios se sintió en los bolsillos de la gente. Esta infografía muestra la variación del precio de 1 kilo del pan en 12 años. Cabe mencionar que la marraqueta es el pan más consumido en Chile.

5

5- SIN TACOS NI CORBATAS

–Julio Ponce tendrá una Navidad líquida. SQM se sumó a la ola de empresas anunciando millonarios dividendos. Esta semana el directorio citó a una junta de accionistas para tratar la aprobación y un reparto de un dividendo eventual contra utilidades acumuladas de al menos US$ 400 millones. Cabe mencionar que en los primeros 9 meses del año, SQM ganó US$ 264 millones y las ganancias operacionales sumaron US$ 626 millones

El analista de mercados Tomás Casanegra lo explicó clarísimo en sus redes:

–Alto Maipo se suma a la lista de empresas chilenas que se acogen a la protección del tribunal de quiebras de Estados Unidos. Latam, CorpGroup Banking y Gildemeister son los otros nombres que este año han entrado al Chapter 11. Alto Maipo tiene deudas por cerca de US$ 1.500 millones y anunció que tiene un preacuerdo para reestructurarla con sus acreedores. Además AES, su controlador, se comprometió a inyectar US$ 50 millones y ofrece una línea de crédito para garantizar las operaciones mientras se negocia la deuda. Los acreedores habrían ya accedido a ampliar los plazos de pago.

El impacto de las renovables le forzaron la mano. Alto Maipo y su controlador dicen que el objetivo del Chapter 11 es alcanzar una estructura de capital sostenible en el largo plazo.

-La nueva normativa de la CMF que obliga a las empresas a informar sobre aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). En el mercado estiman que vienen importantes cambios acerca de cómo operan las empresas que se transan en bolsa y sobre las carteras de inversión. En Europa, Estados Unidos y algunos países asiáticos ya se ven los cambios en los portafolios de inversionistas.

Qué significa. La nueva norma obliga por primera vez a las empresas chilenas a declarar si adscriben a los principios ESG y a Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas emanados de las Naciones Unidas. Tendrán que incorporarlos en su marco integral de gobernanza y gestión de riesgos (creación de valor de largo plazo).

6

6- TRES PREGUNTAS A MARCOS RIVAS: “HAY QUE REDEFINIR EL ROL DE LA EMPRESA”

Marcos Rivas y la urgencia de innovar y redefinir el rol de la empresa en el nuevo Chile. El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile dice que es necesario para seguir siendo un actor legítimo de la comunidad. Durante la semana fue uno de los empresarios que lideró un encuentro de cara a la nueva era y donde se firmó un compromiso, “Chile con Propósito”, al que también se sumaron la CPC, el Centro de Innovación de la Universidad Católica Anacleto Angelini y la Comunidad de Organizaciones Solidarias.

En esta breve entrevista, Rivas habla sobre los desafíos sociales y medioambientales, aborda la importancia de profundizar el rol central de la empresa en la vida y se refiere al desarrollo de Chile, junto con compartirnos su visión acerca de lo que se viene.

-¿Cuál es el objetivo del documento que se firmó y cuán realistas son las ambiciones?

