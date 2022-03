Quinto retiro, una mayor amenaza al Presidente Gabriel Boric que a las AFP

¡Buenas y feliz jueves! Es oficial ya: el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que el Gobierno arrancará su agenda de reformas con la tributaria. Hay urgencia de recaudar y así poder financiar el resto de las reformas. Adelantó que el borrador del proyecto estará listo en junio y que en julio ingresaría, por partes, al Congreso para ser tramitado.

“El propósito del Gobierno es impulsar una reforma tributaria que financie de manera fiscalmente responsable un desarrollo sostenible en términos sociales, económicos, políticos y medioambientales”.

Otro tema que ya es oficial es que Chile tiene finalmente a una mujer como ganadora del Premio Nacional de Medicina. Se trata de la cirujana Marta Colomba. La noticia no tiene nada que ver con economía o negocios, pero me parece digno de destacar y me puso contento.

1- EL QUINTO RETIRO Y LA ENCRUCIJADA EN QUE PONE AL NUEVO GOBIERNO

Qué pasó. Esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados, con una mayoría abrumadora, aprobó discutir un nuevo retiro de los fondos de las AFP y este miércoles comenzó a debatirse en la Comisión de Constitución de la Cámara. La posibilidad de un nuevo retiro golpeó a la bolsa chilena, que el día del voto fue la que más cayó en el mundo. El peso también sintió el golpe y entre los gremios empresariales existe estupor.

“Si se aprueba sería muy complejo políticamente para las AFP, se desploma el mercado financiero y las promesas de moderación de Boric se quedarían en eso, promesas”, fue la reacción de la cabeza de uno de los fondos de inversión más grandes del mercado.

El fantasma inflacionario. Cabe recordar que los previos retiros sacaron US$ 50.000 millones del mercado financiero, socavando la profundidad de este y debilitando las pensiones futuras. Además golpearon tanto a la oferta como al costo de los créditos hipotecarios y al mercado de bonos en pesos. Los retiros inyectaron una liquidez histórica a los bolsillos de los chilenos, quienes desataron un boom de consumo que es uno de los factores detrás de la escalada inflacionaria que estamos viviendo. El Banco Central publicará su Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo la próxima semana y toda la atención estará puesta en lo que diga al respecto.

Una migraña para el nuevo Presidente. Lo más desafiante para La Moneda es que la idea de legislar contó con el respaldo completo de las bancadas oficialistas, pese a que la posición oficial del Gobierno y del propio Gabriel Boric es que no habrá quinto retiro. Lo han dicho el propio Mandatario, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el titular de Economía, Nicolás Grau, y la jefa de la cartera del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara. Todos se han opuesto enérgicamente a un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones.

2- GRAU: VAMOS HACIA UN ESTADO DE BIENESTAR Y HABRÁ NEGOCIO PARA LOS INVERSORES EXTRANJEROS

Qué pasó. En medio de las nuevas incertidumbres generadas por la aprobación en la Cámara Baja de la idea de legislar un quinto retiro, Nicolás Grau aprovechó su debut como ministro de Economía –en un seminario sobre inversión extranjera organizado por la Fundación Chilena del Pacífico–, para comenzar a revelar su agenda y despejar las dudas y preocupaciones de los inversionistas.

Fue honesto en cuanto a que el Gobierno plantea avanzar hacia una economía de bienestar y que eso genera temores en los inversores. Pero señaló que “hacer cambios sociales y económicos no debe ser sinónimo de incertidumbre (…). La clave acá es cambio pero con certidumbre, con una hoja de ruta clara, que dé certezas a los distintos inversionistas”.

3- SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

-Enel se suma a la lista de multinacionales que abandonan Rusia. El CEO, Francesco Starace, anunció –en una entrevista con Bloomberg TV– que el gigante energético italiano cerrará sus operaciones en dicho país en “cuestión de meses”.

-Gigante de Wall Street por primera vez pone fichas en una startup chilena. Se trata de Lab4U, la plataforma que busca democratizar el acceso a la educación mediante el uso de la tecnología y que fue fundada por Komal Dadlani, una chilena de 26 años, hija de emigrantes de la India. La inversión es para potenciar la nueva etapa de crecimiento de la empresa y Lab4U pasa a ser parte del programa de aceleración de Morgan Stanley.

“La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son cruciales para el futuro y por eso como equipo estamos muy contentos de participar de este programa que nos entregará más y mejores herramientas para promover el aprendizaje de estos contenidos entre las nuevas generaciones, y también impulsar a más mujeres para que se atrevan a desempeñarse profesionalmente en estas áreas y ayudemos a disminuir la brecha de género”, explicó Dadlani.

-El Tuit del Día. Lo escribe Jorge Selaive, economista Jefe de Scotiabank.

4- HABLA UN EXMINISTRO DE HACIENDA

Rodrigo Valdés en La Mesa: “No fuimos capaces de hacer los cambios necesarios”

En una extensa entrevista, quien fuera el ministro de Hacienda de Michelle Bachelet afirma que la versión chilena del capitalismo fue más extrema y dogmática, a la vez que hace hincapié en que la sociedad en Chile tiene que reencontrarse, llegar a un acuerdo de cómo se hace política y, así, evitar caer en populismos.