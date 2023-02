Saieh y una querella que sube de temperatura

Presentado por:

Buenas y feliz lunes! Primero lo importante: es siempre mejor ponerse colorado una vez que amarillo cien veces y acá tengo que aclarar y rectificar algo que publiqué en la edición de El Semanal Exprés el jueves pasado.

En esa edición informé que, en la querella por vaciamiento patrimonial que varios acreedores interpusieron en contra del empresario Álvaro Saieh, la Fiscalía pide acceso a la contabilidad y las cuentas corrientes de CorpGroup Banking y varias de las sociedades aguas arriba del empresario y su familia. Eso no es así y el abogado de Saieh, Ricardo Reveco, me contactó para que lo aclarará. El error es que el pedido es solo por la contabilidad y no incluye específicamente a las cuentas bancarias.

Efectivamente el pedido no está expreso, pero en la información de la contabilidad estarán incluidos los números de cuenta corriente. Abogados expertos en este tipo de casos y cercanos a la fiscalía explican que los contenidos de los movimientos bancarios podrán ser analizados desde la contabilidad. Mis disculpas por no haber sido claro.

Entre las diligencias que la Fiscalía le pidió a la PDI, está que no solo Saieh y su familia entregan la contabilidad de CGB y sus sociedades aguas arribas, pero también a Deloitte, la auditora de sus sociedades. Además, pide todas las comunicaciones, ya sea en papel o electrónica, que hubiese tenido alguno de sus empleados con cualquier ejecutivo o empleado de CGB y SAGA, una de las sociedades.

Foco en rol de banco de inversión LAZARD CHILE. Pide que nombre el nombre del o los ejecutivos o personas encargados de la relación y/o prestación de servicios con CGB y SAGA y también copia de todo tipo de comunicación “que hubiese tenido alguno de sus empleados con cualquier ejecutivo o empleado de CGB y SAGA”.

A la CMF pide la totalidad de la información que tenga en su poder -correspondiente a los años 2016 a 2022- de las compañías (i) Corp Group Banking S. A., (ii) Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA; (iii) Corpgoup Holding Inversiones Limitada; (iv) Inversiones GASA Limitada; (v) Inversiones Corpgroup Interhold Limitada; (vi) Inversiones Torre CG S.A. y del bono ISIN USP31925AD54, denominado Corp Group Banking 13/23

En la semana Saieh pasó por caja y recaudó $ 2.375 millones vendiendo un paquete de acciones de SMU que lo deja a punto de perder control. El paquete representa 1,4% y deja al empresario apenas por sobre el 50% de la propiedad. SMU es el único negocio rentable del empresario y su principal fuente de ingresos. Cabe recordad que parte importante de las acciones que tiene en SMU están en prenda como garantía en otras deudas del empresario.

Antes de comenzar con lo que nos convoca, te quiero invitar a que compartas o te sumes a El Semanal y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo. Suscríbanse o compartan este boletín.

1

1- CHILE Y EL LITIO: ATRAPADO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

Elon Musk, el controlador de Twitter, Tesla y SpaceX, entre otros, aseguró esta semana que “las baterías de litio son el nuevo petróleo”. Su comentario es un factor más que pone presión a La Moneda para que finalmente decida cual será la estrategia de Chile para aprovechar lo que es una oportunidad histórica.

Atrapado entre China y Estados Unidos. La Casa Blanca ha sido clara en que no quieren que China se convierta en el productor dominante en el triángulo del litio que abarca el norte de Chile, Argentina y Bolivia.

La semana pasada, el Presidente Joe Biden en su discurso anual ante el Congreso confirmó su propuesta de remodelar la economía estadounidense con una política industrial ambiciosa diseñada para fortalecer la manufactura, acelerar una transformación de energía verde, crear empleos bien remunerados y asegurar el liderazgo tecnológico estadounidense sobre China.

La Ley de Reducción de la Inflación se centra sin disculpas en desarrollar la capacidad estadounidense de energía verde para que Estados Unidos pueda cumplir sus objetivos climáticos. La producción de baterías eléctricas está en el corazón de su propuesta y de ahí la importancia del litio. La legislación está dirigida a la transición energética y penaliza fuertemente el acceso de los minerales y sus derivados que no provienen de los Estados Unidos o de países con los que tenga acuerdos de libre comercio. Por ese lado, Chile se beneficia.

Pero hay una preocupación de los productores locales y los que hacen cola para invertir en Chile: que Estados Unidos ponga trabas si el litio chileno tiene capitales chinos y es controlado por productores chinos y se cierre el mercado norteamericano. SQM vende principalmente a Asia pero tiene ambiciones para expandir sus mercados. Varias de las mineras con planes para instalarse en Chile y a la espera de que el Gobierno anuncie su estrategia para el litio, tienen como parte de sus plan de negocios exportar a Estados Unidos.

Oportunidad perdida. Un reciente informe del Wilson Center, un influyente centro de estudios de Washington, apunta a las políticas más intervencionistas y estatistas en Chile con respecto al litio. Hace hincapié en 20 años en que el país no ha desarrollado nuevos proyectos de litio más allá de los de SQM y Albemarle y perdió a manos de Australia su lugar como primer exportador mundial. Advierte que de no cambiar, el boom inversor que vive la Argentina hará que en pocos años nos supere y se convierta en el segundo productor a nivel internacional.

Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

2- EL MISTERIO DEL RALLY DEL PESO CHILENO

Qué pasó. La minuta de última Reunión de Política Monetaria del Banco Central revela que al interior del Consejo no hay una consenso claro acerca de las razones que tienen al peso chileno a su nivel más alto en un año y preocupación acerca de su potencial impacto en la inflación a mediano y largo plazo.

La minuta destaca que la apreciación del peso está muy por encima del nivel registrado al cierre estadístico del IPoM de diciembre. Y advierte que “si bien el fortalecimiento del peso era importante, un factor relevante para evaluar sus implicancias macroeconómicas —y su persistencia— era entender las razones que la explicaban”.

Hay consenso en que en este momento era difícil dilucidar los impactos macroeconómicos dela apreciación del peso, incluido su efecto en la inflación, y era una tarea que debía abordarse con mayores antecedentes en el próximo IPoM.

En el BC emisor toman como factor las mejoras en la economía local y la desaparición de algunas de las incertidumbres políticas que tenían al peso por sobre los 1000 versus el dólar hace 6 meses. Pero en las actas de la reunión de enero apuntan a los factores externos.

“Por un lado, la apreciación de la moneda podía atribuirse a un optimismo mayor respecto de la evolución de las economías emergentes, asociado al cambio de la política Covid cero en China, lo que pondría presión alcista a los precios de las materias primas y generaría mayor demanda por las exportaciones chilenas”.

El acta agrega que el alza del peso mejoraría la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero “en el mediano plazo, un escenario como ese podría incluso generar mayores presiones inflacionarias, aunque sus efectos fuesen desinflacionarios en el corto plazo”.

Para leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

3- LUKSIC VS. IBAÑEZ: PELEA DE PERROS GRANDES

– El enojo del Banco Chile con Nicolás Ibáñez va en aumento. Le cierra todas las cuentas relacionadas con Papa John´s e incluso evaluó hacer algo similar con las cuentas de otras empresas y sociedades del empresario. Como informamos en este espacio hace unas semanas, fue la presión del banco que controla el Grupo Luksic uno de los factores clave que finalmente forzó a Papa John’s a la polémica reorganización judicial. Su argumento fue que “no podemos darle facilidades de pago a un billonario que no le daríamos a un empresario chico. Y menos en el actual ciclo político y social que está viviendo el país”.

Fuentes que son parte de las negociaciones con los bancos afirman que el Banco Chile efectivamente sigue con una postura dura y lo han seguido varias otros bancos a los que la empresa de Ibáñez les debe plata, el BCI y el Santander entre ellas. Agregan que también molesta que en forma previa el empresario haya enviado recursos a Europa supuestamente para la expansión de Papa Johns allá y que haya repartido dividendos millonarios.

Deudas chicas con bancos grandes, deuda grande con banco chico. La deuda total con los bancos es de US$ 62 millones, de los cuales casi la mitad es con BTG Pactual Chile. También hay deudas con proveedores legales y extranjeros. Es precisamente BTG el más interesado en solucionar el problema. El crédito se otorgó en 2021 y, algo a lo que cercanos a Ibáñez destacan, permitía que la empresa lo usara para financiar operaciones afuera.

El misterio de porqué BTG asumió un riesgo tan grande. En el mercado apuntan a la relación de amistad entre el abogado Alberto Eguiguren, que entonces era la mano derecha de Ibáñez, y Juan Guillermo Agüero, CEO de BTG Pactual Chile. Eguiguren fue el que negoció el crédito, y quienes conocen los detalles de las negociaciones aseguran que su amistad con Agüero fue un factor relevante en que se aprobara.

Para leer detalles de las negociaciones y el monto que Ibáñez esta dispuesto a poner para destrabar la crisis, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

4

4- GRÁFICO DE LA SEMANA: SALARIOS MÍNIMOS

Chile tiene el tercer salario mínimo más alto en América Latina medido en dólares. Estas estimaciones se basan en valores nominales y no están ajustadas en función del poder de compra ni el costo de vida en cada economía. Al cambio de hoy el chileno equivale a US$ 510 mensuales.

Impacto inflacionario en los salarios reales. Cabe mencionar que en 2022 los salarios corrieron todo el año por detrás de la inflación, lo que significó una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores. En diciembre del año pasado los salarios reales completaron 15 meses de retrocesos y cerraron con caída de 1,7%. En aumento interanual de 10,8% estuvo por debajo el aumento de precios, que fue de 12,8%.

El ranking regional. De los países analizados en esta infografía de Statista, Costa Rica cuenta con el salario mínimo más alto, seguido de Uruguay y luego Chile. Los con el salario mínimo más bajo son Venezuela, Argentina y República Dominicana.

Un mensaje de la Asociación de AFP

Para más información haz click en la imagen

Uno de cada tres trabajadores, no ahorra para su futura pensión

Uno de cada siete afiliados a las AFP no tiene saldo en su cuenta

La información completa se encuentra en este enlace o haciendo clic en la imagen.

5

5- LA SEMANA EN REDES

ChatGPT de OpenAI y en la cual Microsoft es el inversionista principal, es un programa de inteligencia artificial de lenguaje natural capaz de generar texto que se lee como si lo hubiera escrito un humano. El tema fue tendencia en redes toda la semana. Este posteo y link (podría haber elegido entre miles) de The Conversation me pareció el que explica el fenómeno de manera más simple y balanceda.

¿Qué es ChatGPT? Es, básicamente, un robot virtual (chatbot) que responde una variedad de preguntas, realiza tareas por escrito, puede escribir poemas, conversa con fluidez e incluso da consejos sobre problemas personales. A pesar de los errores y carencias que aún existen, el programa y la aplicación ya despierta locura por el potencial que tiene pero sino también temores.

Los temores: que la tecnología permita la eliminación de cientos de miles, sino millones, de empleos. Se especula que habrá menos trabajos que requieran fuertes habilidades de comunicación y, por lo tanto, menos puestos que paguen bien. Esta newsletter eventualmente podría ser escrita en parte por ChatGPT.

Para leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

6

6- SIN TACOS NI COBARTAS

– Hay al menos un potencial díscolo en el Consejo del Banco Central y en el mercado hay curiosidad para sabe quién es. La minuta de la Reunión de Política Monetaria de enero, la primera del año, revela que hubo un un consejero que puso en discusión la posibilidad de revisar la opción de una pequeña baja de la Tasa de Política Monetaria.

“Esto podría justificarse si se tenía presente que, incluyendo la apreciación del peso, las tendencias indicaban que la inflación se reduciría en adelante, aunque reconociendo que había insuficiencia de información. También se podía considerar que, deflactado por las expectativas de inflación a un año plazo, el nivel de la TPM real llegaba a 6% y era alto en comparación internacional”, fue el argumento del consejero o consejera (no sabemos).

El argumento no prosperó y el Consejo (en voto unánime) mantuvo la tasa en 11,25% y mandó un mensaje claro que no comenzará a evaluar recortes hasta la reunión de mayo o junio. Y eso fue antes que supiéramos que el IPC de enero sorprendió al alza.

Si quieren saber acerca de los dos nombres que el mercado especula que podrían ser el consejero díscolo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Los desafíos para Scotiabank Chile en 2023: captar más clientes retail para poder rebajar sus costors de financiamiento. Es la ventaja que le saca BancoChile, Santander y Banco Estado. Al interior del banco canadiense pero con presencia del Grupo Said en la propiedad aguas arriba y presencia en el directorio local, el foco es apostar a crecer en ese segmento.

Una fuente interna del banco dice que “el Chile y Santander son los bancos con mayor cantidad de cuentas corrientes y esta es una fuente de financiamiento importante que se beneficia de escenarios de alta inflación, pues no se pagan intereses por los saldos en cuenta corriente”.

En 2022 Scotia tuvo utilidades récord en Chile y se benefició, al igual que el resto de la banca, por la inflación, que resultó en mayor margen de intereses. Scotia viene creciendo fuerte en los últimos 3 años y el año pasado se acercó al tercer lugar en utilidades, pisándole los talones al Santander y no muy lejos del BCI. El Santander tiene más de 4,1 millones de clientes, el Chile más de 2 millones. El Scotiabank tiene 1.2 millones de clientes y 500 mil cuentas corrientes.

7

7- AGENDA DE LA SEMANA: MUY POCO

– El foco está en lo que pase con los incendios y el impacto que tendrán en el crecimiento (o en la salida de la recesión) este primer trimestre del año. Eso porque no hay mucha data o informes en la agenda. Más de la mitad de Chile está en vacaciones o punto de arrancar.

Habiendo dicho eso, este martes tendremos de los resultados la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post Reunión de Política Monetaria de enero de 2023. En esa reunión el Consejo del Banco Central mantuvo la TPM en 11,25% mandó un mensaje claro de que no habrá recortes hasta por lo menos mayo o junio. La encuesta también debería recoger la sorpresa inflacionaria de enero.

Cabe recordar que el IPC fue de 0,8%, muy por encima el 0,5% que proyectaba el mercado. Se anticipa que en la EoF habrá cambios en las proyecciones de inflación (un poco mayor a lo anticipado) y tasas de interés (más altas de lo proyectado en la última encuesta.

8

8- SUPERBOWL LVII: OTRA FINAL, OTRO FÚTBOL

Eagles y Chiefs dieron una batalla épica. Muchos de ustedes dirán “y a mi, qué me importa”. Y por ahí tienen razón. Pero a mi me importa. Me hice fanático del fútbol americano durante los casi 20 años que viví y estudié en Estados Unidos.

En una final dramática, Kansas City se consagró por tercera vez en su historia gracias a una patada sobre el final que inclinó el marcador a 38-35 a favor de los comandados por Patrick Mahomes

Un par de datos para tener en cuenta: se anticipa una audiencia televisiva promedio global de cerca de 150 millones de espectadores en todo el mundo. Nada comparado una final de la Copa del Mundo. La de 2018 entre Francia y Croacia alcanzó una audiencia promedio en vivo de 517 millones de espectadores, con más de 1.100 millones de personas sintonizando sus 90 minutos. La final de Qatar 2022 llegó a casi 1.500 millones de personas según cifras preliminares.

La venta de chips de tortilla y paltas para hacer guacamole se quintuplica en Estados Unidos durante el fin de semana del Super Bowl.

Presentado por: