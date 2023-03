Australis: correos que comprometen a los chinos, el lobby ante Marcel y la batalla de los abogados

Hasta ahora la ofensiva mediática la ha liderado Australis a través de su gerente general, Andrés Lyon, y el grupo de abogados que encabeza Alberto Eguiguren. Ellos acusan a Quiroga de haber ocultado graves problemas de sobreproducción de salmón en el due diligence (que hizo Pepe Gago, ex CEO de Pesca Nova Chile) a la hora de negociar la venta a la empresa china Joyvio para alcanzar un precio más alto, y dicen ser víctimas de una estafa. Piden deshacer la venta y que Quiroga les devuelva los US$ 921 millones que pagaron y US$ 300 millones en daños. El problema de sobreproducción tiene a Australis enfrentando multas de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por más de US$ 70 millones. La empresa se autodenunció por las infracciones.