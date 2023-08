Primus, el fraude que sacude Sanhattan y que vuelve a poner el foco en el opaco negocio de factoring

Presentado por:

¡Buenas y un no tan feliz lunes! El Partido Republicano, el PC y las encuestas sugieren que este segundo intento por una nueva Constitución también va camino al fracaso. La paradoja, de confirmarse en diciembre, es que son los extremos –primero la izquierda y ahora los de derecha– los que nos están quitando la oportunidad de encarar este nuevo ciclo político con un nuevo pacto social.

El impacto a mediano y largo plazo también se sentirá en la economía. Lo que buscan los inversionistas son certezas, y no se las estamos dando. Historia en desarrollo.

Esta semana la agenda estuvo marcada por la presentación de la tan esperada propuesta de pacto fiscal . Aún faltan detalles, pero el Gobierno incluyó varias medidas que serán difíciles de rechazar tanto para la derecha como el empresariado. Hay medidas pro-inversión, incentivos tributarios para impulsar la inversión, reducción de la evasión y la elusión, modernización del Estado y un compromiso por encontrar la fórmula para reducir la “permisología”.

La propuesta busca recaudar US$ 8 billones, equivalentes a 2,7% del PIB , con más de la mitad de la nueva recaudación a usarse para financiar una PGU de $ 250 mil, salud y la agenda de seguridad.

Los desafíos: el ciclo electoral de 2024, poco espacio político para subir impuestos –ese eje se discutirá en marzo de 2024– y críticas a las propuestas para combatir la elusión y la evasión. Este lunes, los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Economía, Nicolás Grau, darán a conocer detalles de las medidas en pro de las pymes contenidas en el pacto.

¿EFECTO DOMINÓ?

El escándalo que golpea a Primus, el segundo mayor factoring no bancario del mercado, amenaza con convertirse en el mayor crimen financiero desde el fraude de La Polar. Hay cheques falsos, acusaciones de triangulaciones de sociedades y aumentos de capitales por más de US$ 100 millones para mantener la empresa a flote.

El propio controlador de Primus, Raimundo Valenzuela, lo describe como “uno de los escándalos financieros y corporativos más graves de nuestro país ocurridos durante los últimos años”. Sus dardos apuntan directamente al exgerente general, Francisco Coeymans, y al exdirector comercial, Ignacio Amenábar.

En el mercado financiero temen que el escándalo salpique a una industria ya azotada por otros similares y se traduzca en condiciones más duras para financiarse. Los casos de Global Soluciones Financieras y de Factop son dos que hacen menos ruido que el de Primus, pero que también preocupan por la señal que la industria da al mercado.

Se levantaron las alarmas. En la industria señalan que en el mercado están actuando con mucho cuidado y temor. “Si un cuete de este tamaño le pasa a una empresa con ese directorio, con esos controladores y con el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo como inversor… obvio que gatilla nerviosismo en todo el sistema”, dicen.

El controlador de uno de los actores líderes del mercado, y que en el pasado ha sido crítico de las prácticas de la industria y la débil regulación, lamenta que “solo es cosa de tiempo, y al parecer ya estamos aterrizando. Desde hace tiempo hay muchos bañándose sin traje de baño y es muy fregado cuando la marea baja”.

Hace un poco más de un año, en este espacio, escribí sobre la amenaza que presentan los factorings para el sector financiero. Es un hoyo negro que incluye a fondos de deuda privada y Fondos de Inversión Privado (FIP) que mueven miles de millones de dólares. En la industria hay consenso en que es allí donde está el verdadero riesgo para la estabilidad del sistema. La normativa es laxa, hay poca transparencia y abundan los conflictos de intereses.

EN QUÉ ESTÁ EL CASO AUSTRALIS

En qué está la guerra de los salmones entre la gigante china Joyvio –actuales controladores de Australis– e Isidoro Quiroga, el empresario que les vendió la salmonera en casi US$ 1.000 millones.

Para los que no se acuerdan, hace unos meses los nuevos controladores acusaron a Quiroga y a sus ejecutivos más cercanos de ocultar información relacionada con una serie de casos de sobreproducción, esto durante el proceso de venta de la compañía para sacar un mejor precio. Hay un proceso de arbitraje en curso y varias querellas.

Qué es lo nuevo. Un análisis sobre el caso hecho por actores no directamente vinculados a la polémica y basado en información pública o documentos e informes que han sido publicados en los medios, sugiere que parte de los argumentos de la defensa de Isidoro Quiroga son difíciles de respaldar por las cifras.

El argumento que sostiene Quiroga y sus abogados es que los compradores chinos sabían de los problemas de sobreproducción. Además, cercanos a la defensa del empresario han deslizado que era una práctica de toda la industria y que, recién cuando Contraloría alertó sobre la situación y la falta de regulación, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se puso dura con el sector.

Lo que las cifras muestran –según los análisis a los que tuvimos acceso–, es que los porcentajes de sobreproducción de Australis son en promedio de alrededor del 50% y en todos los Centros de Engorda de Salmones (CES) y en algunos ciclos sería de entre 80, 90 y 100 por ciento respecto de lo permitido por la normativa vigente. En las últimas formulaciones de cargos por sobreproducción de este año el % es por debajo del 15%.

Esta infografía de formulaciones de cargos por sobreproducción muestra en Australis habría sobreproducido en 38 de sus CES y en 62 ciclos por un total de 106 mil toneladas de salmón. El total para toda la industria fue de alrededor de 150 mil toneladas. A modo de ejemplo, la segunda en la lista, Yadran, lo hizo por menos de 10 mil toneladas. Multiexport, otra de las grandes, fue sancionada por sobreproducción en dos de sus Centros de Engorda y en dos ciclos.

Un banco de inversión que está mirando de cerca el caso, porque tiene clientes extranjeros que hace un tiempo han mostrado interés en invertir en la industria salmonera en Chile, dice que, por lo que han visto, es difícil de sostener que lo que hacía Australis preventa a los chinos no era algo que se salía de la norma y que podría haber sido parte de una política comercial.

Un consultor de la industria salmonera que conoce bien Australis señala que para el Tribunal de Arbitraje y la justicia es un caso muy complejo. Apuntan a que los datos de Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA) y las autodenuncias que ha realizado la actual administración, muestran que el 90% de las violaciones ocurrieron con Joyvio ya como controladores. Pero lo contrastan con el hecho de que el equipo ejecutivo era de Quiroga, con él en el directorio, y que por la pandemia los nuevos controladores no podían venir a Chile y hacerse cargo de su nueva adquisición.

CODELCO ESTÁ EN CRISIS, ¡EN SERIO!

Qué pasó. Esta semana, la influyente consultora minera Cesco advirtió que el alza de deuda de la cuprífera estatal puede llevar a la empresa a la insolvencia. Como advertimos en este espacio la semana pasada, en el primer semestre de este año los excedentes se desplomaron en 2 mil millones de dólares, a US$ 329 millones. La cifra es menor a los US$ 380 millones que Codelco pagó en intereses por los casi US$ 18.000 millones en deuda neta que tiene en el mercado actualmente.

Cesco advierte que, a no ser que los nuevos proyectos comiencen a entrar en producción, la deuda de la minera llegaría a los US$ 30 mil millones en 2027 , según un reportaje de El Mercurio. El director ejecutivo de Cesco, Jorge Cantallopts, dice que “puede ser que Codelco termine entregando más retorno a los acreedores que a los dueños y eso es una situación que puede ser realmente grave”.

Bonistas empiezan a pagar el precio de los problemas de la minera. Según Bloomberg, la semana pasada los acreedores de Codelco sufrieron las mayores pérdidas entre las empresas de materias primas y materiales de mercados emergentes con grado de inversión. Los bonos de la minera estatal han caído un 3,3%, el triple del promedio del grupo de pares en el período.

GRÁFICO DE LA SEMANA: CHILE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El boom de ChatGPT en nuestra vidas: Chile es el segundo país en América Latina donde hay mayor interés en la Inteligencia Artificial (IA) generativa y es la economía donde existe mayor interés en el MUNDO en la generación de audio por IA.

Los rankings son el resultado de un extenso estudio de ElectronicsHub que se basó en analizar los volúmenes de búsqueda en Google para revelar qué países están más interesados en la IA y qué herramientas buscan más.

que se basó en analizar los volúmenes de búsqueda en Google para revelar qué países están más interesados en la IA y qué herramientas buscan más. Herramientas como ChatGPT (texto) y Midjourney (imagen) son las más buscadas y usadas. Nos permiten recopilar nueva información, generar contenidos sin esfuerzo y lograr efectos artísticos más allá de la imaginación humana.

LA SEMANA EN REDES: MARCEL SE ENOJA

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se convirtió en tendencia este domingo al salir a hacer una fuerte defensa de su directora de Presupuestos, Javiera Martínez. La titular de la Dipres se ha convertido en el foco de las críticas en el marco del escándalo por las platas de fundaciones, debido a los cambios que impulsó en la Ley de Presupuestos 2023, que flexibilizó la entrega de recursos.

La revelación salpicó por primera vez a Hacienda, pero la molestia del Gobierno es que no se hizo hincapié en que los cambios de la Dipres son para lo que suceda a partir de ESTE AÑO, y TODOS los casos hasta ahora revelados son del año pasado y el anterior. ¡Plop!

pero la molestia del Gobierno es que no se hizo hincapié en que los cambios de la Dipres son para lo que suceda a partir de los casos hasta ahora revelados son del año pasado y el anterior. ¡Plop! Marcel fue protagonista de ‘Mesa Central’ en @T13 : “La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en mi opinión, yo que he conocido a todos los directores de Presupuestos desde la vuelta de la democracia, es probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido, por su conocimiento, por su dedicación y por su honradez”, comentó el ministro de Hacienda.

“La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en mi opinión, yo que he conocido a todos los directores de Presupuestos desde la vuelta de la democracia, es probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido, por su conocimiento, por su dedicación y por su honradez”, comentó el ministro de Hacienda. “Quiero decirle que esa comparación incluye a todos los directores de Presupuestos, incluyéndome a mí mismo”, añadió en esa línea.

SIN TACOS NI CORBATAS

– En silencio pero a paso firme avanzan las negociaciones por la reforma de pensiones. Fuentes que conocen los detalles de las conversaciones indican que en los últimos días ha venido creciendo el optimismo de que se podrá lograr un acuerdo. No es un optimismo desmedido, pero creen por primera vez que hay una oportunidad realista de pactar algo en lo que llevamos conversando más de 15 años.

Las mismas fuentes aseguran que el calendario sería cerrar a fin de mes los grandes temas –destino de las cotizaciones adicionales y la fórmula para dividir la gestión de la inversión– y anunciar el acuerdo antes del 18 de septiembre.

– A propósito de las AFP, un dato poco conocido del que esta semana se habla en las mesas de dinero: los fondos de pensiones son los principales financistas de la deuda soberana chilena. A julio de este año, el 54% de todas las inversiones de las AFP era en activos locales, de los cuales más del 20% está invertido en deuda/bonos del Estado de Chile.

Las AFP también tienen importantes inversiones en la deuda de Codelco, ENAP, Correos de Chile y Ferrocarriles del Estado. En total, tienen invertidos US$ 2.975 millones en bonos de empresas estatales.

– Royalty minero: el análisis engañoso que manchó uno de los grandes logros del Gobierno hasta ahora. Lo hizo la consultora Deloitte y asegura que la ley que entró en vigencia el jueves deja a Chile con una carga a la minería superior a Perú, Australia y Canadá.

El nuevo royalty empieza a regir a partir del 2024 y apunta a recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones). De acuerdo con cálculos de Deloitte –que la semana pasada circularon en el mercado–, la nueva ley deja a las mineras que operan en Chile con una carga tributaria del 44,7% mientras que la de Perú es 42,5% y para Australia y Canadá es de 40%.

El cálculo de Hacienda es diferente y fuentes de la industria confirman que es el que se acepta en el sector y se usó en las negociaciones. Dicho cálculo deja a las mineras que operan en Chile con una carga tributaria efectiva de 43,2% vs. 46,2% de Perú y 42,5% en Australia.

Quienes conocen detalles de cómo fueron las conversaciones, admiten que hay distintas formas de calcular el royalty. El que usó Hacienda fue el estudio del extitular del SII Michel Jorratt.

Hacienda utiliza el estudio de Jorratt por ser considerado un análisis más realista y elimina “supuestos que en general no se usan” para hacer los cálculos. Por ejemplo, el principal error de algunos de los cálculos, según mis fuentes, es que asumen que los inversionistas sacan 100% de las utilidades, y eso nunca ocurre

Por ejemplo, el principal error de algunos de los cálculos, según mis fuentes, es que asumen que los inversionistas sacan 100% de las utilidades, y eso nunca ocurre Además, hay que descontar la depreciación acelerada, ya que aquello reduce bastante la carga tributaria, “en un tercio de activos fijos en los primeros años y eso no lo habría considerado el análisis de Deloitte”, explican.

Además, hay que descontar la depreciación acelerada, ya que aquello reduce bastante la carga tributaria, "en un tercio de activos fijos en los primeros años y eso no lo habría considerado el análisis de Deloitte", explican.

AGENDA DE LA SEMANA: EEUU y Chile

– La geopolítica se toma la agenda: Susan Segal y el Consejo de las Américas/Americas Society aterrizan en Chile. La organización es considerada el instrumento de poder blando de Estados Unidos más influyente en la región. La entidad empresarial estadounidense fue fundada por los Rockefeller y su objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas.

¿De qué se trata? De una nueva edición de Conferencia de Ciudades, el encuentro que tradicionalmente organiza en alianza con el Ministerio de Hacienda. El evento de este año se desarrolla en medio de la escalada de la guerra fría entre Estados Unidos y China, y que tiene al acceso al litio y las energías renovables en el corazón de la agenda. Por eso es que lo que se discuta en Chile esta semana adquiere mayor importancia.

El evento de este año se desarrolla en medio de la escalada de la guerra fría entre Estados Unidos y China, y que tiene al acceso al litio y las energías renovables en el corazón de la agenda. Por eso es que lo que se discuta en Chile esta semana adquiere mayor importancia. El evento será en Santiago este miércoles 9 de agosto y reunirá a destacados líderes de los sectores público y privado de nuestro país y la región . Esto para discutir el panorama económico de Chile, la agenda de crecimiento sostenible y el futuro del país desde una perspectiva de inversión, en el contexto de los 200 años de relación bilateral con Estados Unidos.

. Esto para discutir el panorama económico de Chile, la agenda de crecimiento sostenible y el futuro del país desde una perspectiva de inversión, en el contexto de los 200 años de relación bilateral con Estados Unidos. Una lista de poderosos VIP. Entre los participantes ya confirmados están los ministros de Hacienda, Obras Públicas, Ciencia y Tecnología y el de Relaciones Exteriores. También dirán presente Bernadette M. Meehan, la embajadora de Estados Unidos en Chile; la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro; los CEO de Falabella, Prime Energía Chile y altos ejecutivos de Albemarle (litio), Google y el fundador de NotCo, una de las startups más exitosas de la historia reciente de Chile.

Entre los participantes ya confirmados están los ministros de Hacienda, Obras Públicas, Ciencia y Tecnología y el de Relaciones Exteriores. También dirán presente Bernadette M. Meehan, la embajadora de Estados Unidos en Chile; la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro; los CEO de Falabella, Prime Energía Chile y altos ejecutivos de Albemarle (litio), Google y el fundador de NotCo, una de las startups más exitosas de la historia reciente de Chile. La anfitriona será Susan Segal, presidenta del Consejo de las Américas y una antigua amiga de nuestro país. Como banquera aterrizó en Chile en medio de la crisis financiera de 1982 y 1983, y presidió Consejos Consultivos para encontrar soluciones. El Mostrador es Media Partner y podrás seguir el evento en vivo por nuestra plataforma.

– Inflación de julio. Este martes sabremos cuánto subieron (o bajaron) los precios del mes pasado. La última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central mostró que el mercado proyecta un IPC de 0,2%, lo que confirmaría lo que dijo el Consejo del BC: que la inflación está bajando más rápido de lo anticipado, argumento que respalda su decisión de recortar la tasa de referencia en 100 puntos base en su Reunión de Política Monetaria de julio.

Cabe recordar que en junio el IPC sorprendió al mostrar una caída. La inflación anual es del 7,6%. El Banco Central estima que a fin de año podría estar por debajo del 4%.

– Inflación vs. salarios. Este lunes sabremos si los ingresos reales siguen recuperándose. Ya llevan cuatro meses creciendo por sobre la inflación, lo que recupera en parte los 17 meses de caídas consecutivas del poder adquisitivo de los chilenos. Cabe recordar que en mayo el salario mínimo pasó de 400 mil a 440 mil pesos (10%), lo que equivale a cerca de US$ 524.

– Lo más relevante del resto de la agenda: publicación el jueves, en el sitio web del BC, de la Encuesta de Expectativas Económicas de agosto. Antes, el lunes, tendremos un tsunami de informes del Banco Central, quizás los más relevantes son el informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras, los Indicadores de Compraventa Regional y el Índice mensual de Avisos Laborales de Internet.

DATO PARA PREOCUPARSE: LA DEUDA DE ESTADOS UNIDOS

La decisión de Fitch de recortar la nota a los bonos más confiables de la mayor economía del mundo aún genera esquirlas y ponen en foco un problema incluso mayor, pero que hasta cierto punto ha pasado inadvertido.

Según varios analistas, desde agosto del 2020 a la fecha, los bonos del Tesoro estadounidense, a 10 años, han sufrido su peor caída desde las guerras napoleónicas. .

. ¿Y por qué es importante? Por que la deuda norteamericana es el instrumento más seguro del mundo y es el referente para ponerles precios a todos los activos financieros e inversiones en el mundo, no solo al costo del dinero.

para ponerles precios a todos los activos financieros e inversiones en el mundo, no solo al costo del dinero. La decisión que anunció Fitch la justifica por la creciente carga de deuda del Gobierno y un “deterioro de la gobernanza”. Fue una decisión que sacudió el mercado y provocó críticas tanto dentro como fuera de la Administración de Biden.

El execonomista jefe del FMI, Olivier Blanchard, advirtió que, bajo las actuales políticas fiscales y proyecciones de crecimiento, el ratio de deuda a PIB seguirá creciendo a pasos agigantados y eso tendrá como resultado que el mercado demandará un premio extra para asumir ese riesgo a la hora de financiar los déficits de Washington.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.