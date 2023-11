La letra chica del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central: hay que preocuparse

Presentado por:

¡Buenas y bienvenido sea el jueves! Una semana cargada de datos, cifras e informes que en su conjunto confirman una economía chilena estancada, más expuesta a la inestabilidad global, y el sector privado preocupado. La buena noticia es que la inflación está controlada y el sector bancario y financiero está sólido, aunque más vulnerable.

Este miércoles el INE informó que la inflación en octubre alcanzó un 0,4% mensual, por debajo de lo esperado y dejando la variación anual en 5% . Y más importante aún: el IPC menos alimentos y energía fue 0. Los temores del Consejo del Banco Central de que el alza del tipo de cambio se traspase a inflación parecen haber sido infundados.

En el mercado están convencidos de que la inflación seguirá cayendo rápidamente en los próximos meses para cerrar en cerca de 4%, en línea con la proyección del último IPoM del BCCh. Y la apuesta es que la moderación del ente emisor a la hora de recortar tasas llegó a su fin y que, ante la evidencia de que estamos frente a una desaceleración mayor a la anticipada, en la próxima Reunión de Política Monetaria recorte la tasa de referencia en hasta 100 puntos base.

También en esta edición de El Semanal Exprés: la alerta del Banco Central acerca del eventual impacto en la banca y la economía si el mercado inmobiliario no repunta; La Moneda quiere que la clase media tenga casa y esté menos endeudada; Chile y los ahorros por ser líder en la emisión de bonos verdes.

Además, Chile y la quiebra de WeWork: los Matte y el BICE entre sus socios más grandes en el mercado local; y el informe de la Cepal que advierte sobre la creciente dependencia de China de la economía chilena y regional, y su impacto geopolítico.

1

LA LETRA CHICA DEL INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL

Los grandes titulares de la Reunión de Política Financiera (RPF) del Banco Central y del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) que publicó el ente emisor esta semana, apuntan a que la principal amenaza viene de afuera, principalmente las altas tasas de interés en Estados Unidos, la debilidad de la economía china, además de las tensiones geopolíticas gatilladas por la guerra en Ucrania y ahora en el Medio Oriente.

La buena noticia es que el BC dice que nuestro sistema financiero está bien preparado para absorber shocksseveros, aunque el Consejo decidió mantener el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) para el sistema bancario en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo, confirmando la decisión con la que madrugó al mercado en mayo pasado.

Ahora, si uno lee en detalle el informe, queda claro que la economía chilena y el sistema financiero son más vulnerables que en otras crisis. Estamos más endeudados y el Banco Central tiene menos reservas. Y eso hace urgente seguir ordenando las cuentas fiscales.

En su exposición en el Senado, la presidenta del banco, Rosanna Costa, dijo que es importante notar que habrá un incremento de los vencimientos de deuda fiscal en los próximos años, en un contexto de condiciones financieras más estrechas.

dijo que es importante notar que habrá un incremento de los vencimientos de deuda fiscal en los próximos años, en un contexto de condiciones financieras más estrechas. Según el IEF del BC, el costo de refinanciamiento de la deuda para los siguientes diez años pasó desde US$ 2.800 millones en septiembre de 2019 a US$ 17.100 millones en junio de 2023.

El economista jefe del Scotiabank, Jorge Selaive, escribió en su cuenta de X que “la consolidación fiscal es fundamental y una necesidad perentoria”.

La advertencia sobre el sector inmobiliario y la economía. Costa destacó que, en los últimos

dos años, “la industria enfrentó un alza de los costos, una demanda debilitada –con cambios

estructurales– y condiciones de financiamiento restrictivas. Todo ello derivó en una caída de precios y un aumento de las existencias”.

El informe del Banco Central advirtió que un prolongamiento o profundización del negativo panorama actual del sector “podría traer consecuencias al resto de la economía , debido a las múltiples interconexiones y canales de propagación existentes”.

, debido a las múltiples interconexiones y canales de propagación existentes”. La presidenta del ente emisor agregó que el impago bancario de las inmobiliarias ha aumentado desde mediados de 2022 y en el ejercicio prospectivo de riesgo aparecen dentro de los principales sectores afectados, junto con las constructoras. En particular, el reciente aumento de las tasas de largo plazo y su impacto en las tasas hipotecarias podría debilitar la reciente recuperación de la demanda por

Un grupo de economistas de centro y centroizquierda, que forman parte del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, señalan que el BC debe acelerar la baja de la tasa para reactivar la economía y que la inflación ya no es el principal problema. En el Foro participan, entre otros, los economistas Ricardo Ffrench-Davis, Carlos Ominami, Eugenio Rivera, Ana María Correa y Diego Portales.

2

BONOS VERDES GENERAN MÁS “VERDES”

El liderazgo de Chile en la emisión de bonos verdes y sustentables se está traduciendo en ahorros tangibles para la billetera fiscal. Los bonos verdes son una manera de financiar proyectos y reconversiones sostenibles y para los inversores.

El análisis sobre el ejemplo de Chile. Hace dos semanas, dos economistas chilenos, Andrés Pérez –el economista jefe para América Latina de Itaú– y Carlos Madeira –economista senior del Banco Central–, publicaron un estudio sobre “el papel de los bonos verdes soberanos en el desarrollo de Chile” y su impacto en el costo del capital y los mercados financieros.

Hace dos semanas, dos economistas chilenos, Andrés Pérez –el economista jefe para América Latina de Itaú– y Carlos Madeira –economista senior del Banco Central–, publicaron un estudio sobre “el papel de los bonos verdes soberanos en el desarrollo de Chile” y su impacto en el costo del capital y los mercados financieros. El informe afirma que “la emisión de bonos verdes soberanos ha permitido a Chile financiar su agenda climática a un costo menor que el financiamiento soberano tradicional y con una base de inversionistas más grande y diversificada”. Chile es líder mundial en la emisión de bonos sustentables y ya ha emitido alrededor de US$ 10.000 millones, liderando las economías emergentes entre las top 10 del mundo.

a un costo menor que el financiamiento soberano tradicional y con una base de inversionistas más grande y diversificada”. Chile es líder mundial en la emisión de bonos sustentables y ya ha emitido alrededor de US$ 10.000 millones, liderando las economías emergentes entre las top 10 del mundo. El documento de Pérez y Madeira destaca que las emisiones de bonos verdes pueden tener un impacto tangible para economías en toda América Latina , ya que las necesidades de financiamiento siguen siendo grandes y la acción climática se ha vuelto aún más crítica.

, ya que las necesidades de financiamiento siguen siendo grandes y la acción climática se ha vuelto aún más crítica. Lecciones del ejemplo chileno. El informe destaca que los emisores soberanos de bonos verdes deben demostrar su compromiso con las finanzas sostenibles y la acción climática, lo que les permite reducir el costo de su endeudamiento y diversificar su base de inversores. Los bonos verdes también contribuyen a financiar la transición hacia una economía baja en carbono más sostenible.

Cifras para alarmarse: el informe estima que las pérdidas potenciales relacionadas con el clima en Chile alcanzarán el 11 por ciento del PIB para 2100, con casi el 40 por ciento de sus bienes inmuebles expuestos a riesgos climáticos. Estas pérdidas económicas afectan desproporcionadamente a las familias pobres, en particular a los trabajadores de la agricultura y la pesca.

3

LA MESA: UN NEOBANCO PARA CHILE

Fundador de Tenpo, la fintech que quiere ser banco: “Apostamos fuerte a la inclusión financiera”.

Fernando Araya, fundador y CEO de la empresa, fue el invitado de esta semana a La Mesa de El Mostrador. Su apuesta es a democratizar los servicios financieros con tecnología y calidad de servicio con una oferta 100% digital. La meta es convertirse en uno de los 5 principales actores de la banca.

La industria fintech está avanzando a pasos agigantados y ya es un actor de peso en el sector financiero. La revolución digital y la pandemia le dieron un impulso al ecosistema que ahora amenaza a la banca con servicios más rápidos, menores costos y con la promesa de una mejor experiencia de usuario.

El emprendedor tiene palabras positivas sobre la Ley Fintech y el nuevo marco regulatorio de la industria, pero critica el hecho de que grandes retailers, como Falabella.com y Walmart, aún no acepten sus tarjetas de prepago.

Además, advierte que el mercado se está achicando con la integración de FPay a Banco Falabella, de Mach como cuenta digital en BCI o Superdigital a Más Lucas de Santander. “Cada vez quedan menos actores en ese mercado”, señala.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– La quiebra de WeWork y las lecciones para el mercado inmobiliario en Chile. El default de la empresa que llegó a valer US$ 47.000 millones –y que en la víspera de su quiebra valía US$ 44 millones–, no tiene impacto directo en Chile, al menos es lo que dice la compañía, pero sí hay cosas a las que estar atentos, pues ofrece una visión de primera mano sobre cómo la colisión de tasas de interés en rápido aumento con el estancamiento económico y el lento retorno a las oficinas post-Covid, puede golpear todavía más al ya golpeado sector inmobiliario y de construcción.

El Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, al que me refiero más arriba en este boletín, advierte sobre el impacto en la economía y la banca si el sector inmobiliario no se recupera.

si el sector inmobiliario no se recupera. Grupo Matte, BTG y la familia Krauss son los que tienen los contratos más grandes con WeWork (le arriendan sus edificios y WeWork los opera). El Grupo Patio tenía uno, pero hace unos días cambió de operador.

– Mirando a las elecciones de 2024: La Moneda parece tener el foco puesto en cuidar el bolsillo de la clase media. El proyecto de ley anunciado esta semana, para ayudar a las familias de clase media con sus deudas, se suma al presentado hace unas semanas y que ofrece un subsidio tributario para la compra de una nueva casa.

El proyecto anunciado esta semana por el Ministerio de Hacienda permitiría reducir de manera importante la deuda financiera de familias de clase media y podría beneficiar a entre 50 mil y 100 mil personas.El subsidio a créditos hipotecarios sería por un total máximo de $ 5 millones en 5 años.

– Cada vez dependemos más de China. Un informe de la Cepal muestra que el intercambio comercial entre China y Chile y América Latina multiplicó 35 veces su valor en este siglo. Pasó de los US$ 14.000 millones en el año 2000 a los US$ 500.000 millones en 2022, y ahora el gigante asiático se consolida como el segundo socio comercial de la región.

En esos mismos 20 años fue el destino de alrededor de un tercio de las exportaciones de Chile, Perú y Brasil. Lamentablemente, un 95% son materias primas . El estudio de la Cepal revela que “1 de cada 5 dólares de valor agregado generado en América Latina y el Caribe se exporta a China en los sectores de la agricultura, ganadería y pesca, y en el caso de los productos mineros”.

. El estudio de la Cepal revela que “1 de cada 5 dólares de valor agregado generado en América Latina y el Caribe se exporta a China en los sectores de la agricultura, ganadería y pesca, y en el caso de los productos mineros”. El informe hace el punto en que ahora la relación entre China y Latinoamérica ha traspasado el ámbito comercial y ha pasado a tener una mayor relevancia geopolítica, lo que amenaza al histórico rol de Estados Unidos en la región. El litio es ahora el próximo negocio en disputa y Chile está en medio.

– Y antes de partir, el gran negocio de los Panamericanos. Ya te contamos el domingo que Santiago 2023 fue una inyección de casi mil millones de dólares para la economía.

Y el oro no se ganó solo en las pistas y canchas. Las cifras de venta de entradas y el merchandising superaron todas las expectativas. En el aeropuerto un imán con la imagen de Fiu para el refrigerador costaba ¡¡12 lucas!! (o 16 dólares). Y quedaban menos de 8, nos dijo la vendedora: “Volaron estos últimos días”.

