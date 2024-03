Acuerdo del litio: Codelco y SQM entran en la cuenta regresiva

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para algunos!) Ajústense los cinturones que llega otra semana no apta para cardíacos. Se viene el “Súper Lunes”, se retoman las discusiones sobre la reforma de pensiones en el Congreso, Hacienda se prepara para presentar una nueva reforma tributaria, arranca la Asamblea Anual del Partido Comunista chino (clave para nuestra economía) y el jueves tendremos los datos de inflación de febrero, con el mercado nervioso acerca del peso.

Y si eso no fuera suficiente, esta semana también se conmemora un nuevo 8M y se anticipa que el Gobierno anunciará una serie de medidas y beneficios para las mujeres.

Todo esto en un marco un poco más positivo acerca de la economía. La actividad creció con fuerza en enero, sorprendiendo al mercado y mostrando dinamismo en todos los sectores. Rodrigo Wagner, economista de la UAI, dice que las cifras del viernes consolidan la tendencia de crecimiento de 2% desde julio del año pasado. Ya estamos a los niveles de 2021.

Varios economistas señalan que, mirando las cifras de uso de energía, febrero habría sido otro mes de crecimiento robusto. Y la otra buena noticia es que este lunes el IPSA arranca con un nuevo máximo histórico

En esta edición de El Semanal: comienza la cuenta regresiva para que SQM y Codelco cierren el acuerdo sobre el litio; la trastienda de la visita de Janet Yellen a Chile, que pasa también por el litio: vino a plantar bandera.

Además, la polémica del carbón pone al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) contra las cuerdas;Falabella busca nueva agencia de comunicaciones y en el mercado especulan acerca de Fernanda Otero, su asesora histórica; y arranca la temporada de seminarios en Sanhattan.

1

CODELCO Y SQM ENTRAN A LA RECTA FINAL

El 31 de marzo es el plazo que Codelco y SQM se pusieron para cerrar el acuerdo marco para explotar el litio en el salar de Atacama y, de paso, La Moneda cumple su promesa de que el Estado de Chile sea el controlador del litio en el país. El acuerdo definitivo y completo debería firmarse antes del 31 de marzo de 2024. O sea, entramos a la cuenta regresiva.

Los detalles.Codelco y SQM anunciaron que llegaron a un acuerdo de entendimiento, por el que el Estado de Chile pasa a ser el accionista mayoritario de una nueva sociedad que explotará el salar de Atacama a partir de 2031. Codelco controlará el 50% + 1 acción y SQM el 50% – 1 acción. El acuerdo es en dos partes: entre 2025 y 2030, SQM tendrá la mayoría de los votos en las juntas de accionistas de la nueva sociedad, pero a partir de enero de 2031 será Codelco la que mande en el directorio.

Desde que se anunció el acuerdo marco han surgido varios obstáculos. La crítica inicial es que SQM está pagando poco y que una licitación hubiese sido más rentable. La mayoría de los analistas no concuerdan con el análisis y apuntan a los tiempos y a que la tendencia de los precios es a la baja. El tiempo lo dirá.

En las últimas semanas aparecieron dos obstáculos más: la china Tianqi –socia minoritaria de Ponce en SQM y el segundo mayor accionista– no quiere que la dejen fuera y pidió una junta extraordinaria de accionistas para saber los detalles del acuerdo. Según el DF, ya se reunió dos veces con el presidente de Codelco, Máximo Pacheco. La compañía china quiere ampliar su presencia en el negocio del litio en Chile y le ha pedido a la Corfo que la libere de las limitaciones que le impuso cuando entró a la propiedad de SQM.

Otro de los obstáculos que aparecieron desde que se anunció el acuerdo marco es la oposición de varias comunidades locales de pueblos originarios.

En Codelco y SQM pensaban que esa arista estaba bajo control, pero parece no ser así.

2

LITIO: YELLEN VINO A PLANTAR BANDERA

Queremos litio chileno y ojo con China. La visita de una de las mujeres más poderosas del mundo tenía varios objetivos oficiales, pero el más importante era que Estados Unidos quiere dejar claro a las autoridades chilenas que el negocio del litio en Chile es de importancia estratégica para la Casa Blanca y ven con cierto recelo la arremetida china en la industria local.

Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos –es como combinar los ministerios de Hacienda y de Economía en uno– estuvo 3 días en Chile y viajó a la Región de Antofagasta para visitar la planta de Albemarle, el gigante del litio norteamericano, en el salar de Atacama. El mensaje es claro: no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante las ambiciones chinas en Chile.

El desafío para Chile –como lo expuso Bloomberg en un análisis de la visita de Yellen– es que China tampoco se quedará sin hacer nada. Ser nuestro mayor socio comercial les da influencia y poder. Controlan más del 50% de la distribución eléctrica local y podrían simplemente decirnos que no nos comprarán más cobre, salmón o cerezas.

Cabe recordar que la china Tianqi es el segundo mayor accionista de SQM y va por más;BYD apuesta a invertir más de US$ 200 millones en una planta en el norte para producir partes para baterías eléctricas y, en octubre del año pasado, La Moneda anunció una inversión de más de US$ 250 millones por parte del grupo chino Tingaran, para fabricar baterías de litio cerca de Mejillones.

La visita de Yellen es parte de un impulso agresivo de la administración Biden para diversificar las cadenas de suministro de Estados Unidos y reducir la dependencia excesiva de China en minerales críticos para la transición energética y otros bienes mediante el refuerzo de los vínculos con aliados y socios clave como Chile.

Durante su visita a nuestro país Yellen se reunió con el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Cabe recordar que los 20 años del acuerdo de libre comercio de Chile con Estados Unidos le dan a Washington minerales críticos como litio y cobre chileno, que son claves para que los autos califiquen en créditos fiscales para vehículos limpios bajo la Ley de Reducción de Inflación.

Para leer el resto de la historia tienen que ser suscriptores y para eso les hacemos una oferta imperdible.

3

EL COORDINADOR ELÉCTRICO EN LA MIRA

La polémica por el carbón entre AES Andes y las renovables no solo captó la atención de los ministerios de Energía y del Medio Ambiente, sino que ahora el foco está además puesto en el rol del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo. Varias fuentes de las generadoras renovables, consultores y grupos ambientalistas, dicen que el caso dejó contra las cuerdas a Olmedo, el histórico presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Hay rumores de que Chile Sustentable evalúa pedir su salida.

A Juan Carlos Olmedo lo ven demasiado cercano a las generadoras tradicionales y en particular a AES Andes, donde trabajó casi 30 años.Cuestionan la rapidez con la que aprobó los pedidos de la empresa y comparan eso con la poca flexibilidad que mostró cuando varias generadoras de energías limpias entraron en crisis el año pasado y pidieron cambios a la normativa e hicieron exigencias para no quebrar.

Como les conté en la edición del jueves, la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó el 8 de febrero el pedido de AES Andes para el cierre anticipado de su central carbonera Norgener. El gigante norteamericano pidió que se le eximiera del plazo legal de 24 meses de anticipación para informar el cese de operaciones. La CNE autorizó a la generadora para que las unidades de la carbonera puedan “ser retiradas, desconectadas y cesar operaciones a partir del 31 de marzo“.

Decisión rápida. Al día siguiente de que la CNE diera el OK, AES le pide al Coordinador Eléctrico (Olmedo) poder acelerar el cierre y pone como fecha la última semana de marzo. Para eso, solicita que la generación de la central Norgener se priorice en el despacho diario de la red, lo que implica la quema de 94 mil toneladas de carbón que tenía en stock. El Coordinador Eléctrico Nacional fue flexible y en una semana le dio el visto bueno (en la edición del jueves, mala mía, dije equivocadamente que la decisión fue en 24 horas).

La Fundación Chile Sustentable reclamó, a través de una carta, ante los ministerios de Energía y del Medio Ambiente y el titular de Energía, Diego Pardow, pidió una explicación al Coordinador Eléctrico Nacional. Fuentes del Gobierno aseguran que en los próximos días también habrá una carta de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, pidiendo que se aclare la decisión.

Desde la CEN y AES aseguran que esas 94 mil toneladas de carbón no desplazan a renovables, que se inyectarán solo en la noche –a diferencia de cuando Enel cerró Bocamina– y que AES no se beneficia económicamente.

Sobre el rol de Olmedo, fuentes de la oficina del Coordinador aseguran que las decisiones se tomaron con argumentos técnicos y que el organismo funciona de manera colegiada. Varios ejecutivos, lobbistas y asesores de la industria dicen que Olmedo puede ser conservador a la hora de tomar decisiones, pero "descartan que elija favoritos".

Personas que conocen las discusiones al interior del Ministerio de Energía afirman que al ministro Pardow le molestó la demora en la respuesta de la CEN, pero que quedó satisfecho con las explicaciones.

Para leer el resto de la historia tienen que ser suscriptores y para eso les hacemos una oferta imperdible.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: CUÁNTOS IMPUESTOS PAGAN LOS SUPERRICOS

Mano derecha de Thomas Piketty urge por un impuesto global a los superricos. Se trata del economista Gabriel Zucman y lo hizo hace unos días, en el marco de una presentación en la reunión del Grupo de las 20 economías más grandes (G20) en Brasil.

Democracia occidental amenazada por la desigualdad.Zucman propone que los multimillonarios paguen al menos un 2% anual en impuestos sobre sus fortunas. Dijo que el objetivo es erradicar las desigualdades que pueden corroer la cohesión social de las sociedades democráticas.

La reunión del G20 organizó un debate sobre la tributación de las grandes fortunas y ahí Zucman aseguró que la medida desbloquearía potencialmente US$ 250 mil millones adicionales en ingresos fiscales. “Lo más impresionante es que, hoy en día, esta cantidad extra se generaría con una tributación mínima del 2% aplicada tan solo a un grupo restringido de 3.000 multimillonarios”.

Capital vs. trabajo.El economista francés recordó que los trabajadores asalariados pagan el Impuesto sobre la Renta mensualmente mediante retenciones de su cheque, mientras que las personas más ricas pueden reducir o simplemente evitar el pago de impuestos utilizando servicios de asesoramiento legal y/o fiscal. Y como muestra el gráfico, billonarios como Elon Musk y Jeff Bezos pagan un porcentaje ínfimo en impuesto a la renta en comparación con un trabajador promedio.

El tema se encuentra en el corazón del debate tributario que estamos teniendo acá en Chile. La última propuesta de Hacienda apuesta a subirles los impuestos a los sueldos de más de $3,2 millones mensuales, pero abandona el impuesto a las grandes fortunas. Sí propone aumentar tributos a las ganancias de capital y operaciones bursátiles. Se dice que también evalúa una subida del impuesto a dividendos.

Para leer el resto de la historia tienen que ser suscriptores y para eso les hacemos una oferta imperdible.

5

LA SEMANA EN REDES: EL HILO DEL FLAITE

Ya sé que lo menciono a menudo, pero a veces no me queda otra. 🧵 Este hilo que subió el @Economistflaite a su cuenta de X (antes Twitter) la rompió en redes.

El misterioso economista de La Legua explica en forma bastante cruda la locura que es que la Justicia acogiera el reclamo de UNA sola persona para frenar el proyecto del Data Center de Google en Cerrillos (US$ 200 millones) .

explica en forma bastante cruda la locura que es que la Justicia acogiera el reclamo de UNA sola persona para frenar el proyecto del . No es apto para los sensibles, pero el posteo ilustra algunos de los problemas de la permisología.Pasen y lean.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Siguen los cambios en Falabella: ahora busca nueva agencia de comunicación estratégica. Es la copucha del mercado y ya varias de las agencias grandes preparan una presentación y propuesta para participar en la licitación. En los últimos 12 meses cambió el directorio, cambió el presidente, se pelearon las familias controladores y renunció en CEO.

Muchas lucas en juego. No me quedó claro si la licitación es para todo el holding –Falabella, Tottus, Sodimac y el banco– o solo para Falabella S.A. Si es para todo el holding, una cuenta de ese tamaño paga hasta 500 UF mensuales.

Por años Fernanda Otero –histórica asesora de Sebastián Piñera y de varios pesos pesados de la industria y la política– ha sido la asesora de la gerencia general y presidencia de Falabella S.A. En el mercado le dan crédito por haber ayudado al directorio a navegar un año complicadísimo.

– ¿Qué harían con US$ 1.000 millones? La historia ya tiene más de una semana, pero sigue generando debates. Hablamos de Ruth Gottesman, una exdocente de la Facultad de Medicina Albert Einstein en el Bronx, barrio bravo de Nueva York. Enviudó y David “Sandy” Gottesman, su difunto esposo, le dejó una enorme pila de acciones de Berkshire Hathaway, la empresa que lidera y controla Warren Buffett, el genio de las inversiones y uno de los hombres más ricos del mundo.

La herencia vino con las siguientes instrucciones: “Haz lo que creas correcto con ellas”. Para Gottesman, lo correcto es que la matrícula de la Escuela de Medicina donde ella trabajó por años sea gratis para todos los estudiantes. Anunció una donación de mil millones de dólares para cubrir los costos de matrícula, que –según la universidad– es la donación más grande jamás realizada a una facultad de medicina de Estados Unidos.

¿Y cómo andamos por casa? En las próximas semanas sabremos qué harán su esposa y sus hijos con los miles de millones que dejó el expresidente Sebastián Piñera.

Para leer el resto de la historia tienen que ser suscriptores y para eso les hacemos una oferta imperdible.

– Arranca la temporada de seminarios en Sanhattan. Como todos los marzos, los grandes bancos, corredoras y gestoras de fondos organizan seminarios para sus clientes con una mirada al año que se viene.

Compass Group ya arrancó la semana pasada con una mirada regional, pero en particular a lo que está pasando en Argentina. El protagonista fue el columnista e historiador argentino Carlos Pagni. Explicó los factores que llevaron a Javier Millei a la Casa Rosada, pero advirtió que el libertario va a tener que aprender por las buenas o por las malas que no tiene la fuerza política para imponer su agenda y tendrá que negociar. Aunque reconoció que la institucionalidad política argentina está en crisis y que están navegando en territorios desconocidos.

El protagonista fue el columnista e historiador argentino Carlos Pagni. Explicó los factores que llevaron a Javier Millei a la Casa Rosada, pero advirtió que el libertario va a tener que aprender por las buenas o por las malas que no tiene la fuerza política para imponer su agenda y tendrá que negociar. Aunque reconoció que la institucionalidad política argentina está en crisis y que están navegando en territorios desconocidos. Dato anecdótico. Este viernes, en su discurso de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, uno de los invitados del libertario fue el presidente de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, que lo vitoreó desde los balcones del Parlamento argentino y felicitó en sus redes.

– Esta semana Argentina sigue acaparando la atención local: dolarizar o no. El seminario que organiza el DF tiene como protagonistas a Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda y Finanzas de Macri, y a Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda de Bachelet II y actual director del Departamento Occidental del FMI y encargado de negociar con el Gobierno de Milei.

Para la semana del 18 de marzo tendremos el seminario anual de BTG Pactual Chile, LATAM FOCUS 2024. El encuentro contará con la exposición de André Esteves, presidente del gigante brasileño, y del ministro de Hacienda, Mario Marcel. También habrá un panel en el que participarán José De Gregorio, Manuel Marfán y Rodrigo Vergara.

– Aramco entra oficialmente al mercado chileno y se oficializa el aterrizaje del gigante saudita a la región desde Chile. Es que la semana pasada terminó de cerrarse la venta de Esmax, la distribuidora de combustibles que opera la marca Petrobras. El vendedor fue Southern Cross, el fondo de inversión liderado por Norberto Morita y Raúl Sotomayor.

La operación fue por más de US$ 400 millones, pero solo por el negocio de distribución. Hace 8 años Southern Cross pagó US$ 470 millones por toda la empresa, que incluía además caja de US$ 300 millones, según informó el DF. En la industria de los fondos de inversión privada dicen que para Norita y Sotomayor resultó un buen negocio y necesario por el momento que está viviendo la industria.

El OK de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Se lo dio el mes pasado y en el mercado dan por hecho que a los dos líderes del mercado se les viene más competencia, ya que Aramco tiene billetera, y de las grandes. A fines de 2023, Esmax controlaba alrededor del 14% del mercado local, Copec casi el 60% (Grupo Angelini) y Enex, del grupo Luksic, el 25%. Enex opera a nivel retailbajo la marca Shell. Los nuevos controladores de Esmax eventualmente van a eliminar la marca Petrobras e introducir Aramco.

Se lo dio el mes pasado y en el mercado dan por hecho que a los dos líderes del mercado se les viene más competencia, ya que Aramco tiene billetera, y de las grandes. A fines de 2023, Esmax controlaba alrededor del 14% del mercado local, Copec casi el 60% (Grupo Angelini) y Enex, del grupo Luksic, el 25%. Enex opera a nivel retail bajo la marca Shell. Los nuevos controladores de Esmax eventualmente van a eliminar la marca Petrobras e introducir Aramco.

– Elon Musk demandó a OpenAI/Chat GPT y a su fundador/CEO, Sam Altman. El fundador de Paypal, Tesla, Starlink y SpaceX acusa a Altman y la empresa de incumplir el propósito original de la startup de ser un laboratorio sin fines de lucro para la tecnología.

La demanda refleja diferencias filosóficas que afectan al corazón de quién controla esta nueva revolución tecnológica transformadora. El CEO de Tesla considera que la startupahora trabaja por el beneficio económico de Microsoft

La historia. Musk, Altman y otros acordaron crear OpenAI en 2015 para proporcionar una alternativa de código abierto a empresas como Google, que había comprado la compañía líder en inteligencia artificial de ese momento, la startup DeepMind.

Musk asegura en su demanda que el certificado de constitución de OpenAI establece que su trabajo "beneficiará al público" y que no está "organizado para el beneficio privado de ninguna persona". Musk y Altman llevan un par de años discutiendo el propósito de la organización que cofundaron. Esta nota del New York Times en español hace un buen resumen de una pelea que tiene implicancias enormes. Son dos pesos pesados del mundo empresarial y con billeteras grandes.

y que no está “organizado para el beneficio privado de ninguna persona”. Musk y Altman llevan un par de años discutiendo el propósito de la organización que cofundaron. Esta nota del New York Timesen español hace un buen resumen de una pelea que tiene implicancias enormes. Son dos pesos pesados del mundo empresarial y con billeteras grandes.

7

AGENDA DE LA SEMANA: CHINA, IPC Y FOCO EN EL PESO

– El foco del mercado estará en las cifras de inflación de febrero. Las publica el INE el viernes y, de acuerdo al sondeo de Bloomberg, el IPC del mes pasado habría subido alrededor de 0,5%, dejando el registro anual en 3,8%. Los factores principales detrás de los datos serían la nueva canasta del IPC, la escalada del dólar y el aumento de los precios de la energía y alimentos.

El Banco Central adelantó que la inflación alcanzará la meta de 3% en la primera mitad del año. Los datos han adquirido aún mayor relevancia por el impacto que el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos está teniendo en el peso chileno. La semana pasada el peso se apreció más de 1%, cayendo por debajo de los $ 970, luego de la sorpresa positiva del Imacec de enero.

El Santander dice que las favorables cifras de actividad local compensaron el impacto al alza asociado a las variables fundamentales del peso / dólar (fortalecimiento del dólar global y caída del precio del cobre).

– Alivio para los bolsillos. Otro dato que se mira con atención es el Índice de Remuneraciones y Costo de Mano de Obra de enero, que se publica el jueves. Los salarios reales llevan 10 meses de alzas. La caída de la inflación y las tasas de interés están ayudando a que se recupere el consumo.

También esta semana: la Balanza Comercial de febrero. Se anticipa un superávit de alrededor de US$ 2.000 millones, consistente con la recuperación de la economía. El economista de la Adolfo Ibáñez, Rodrigo Wagner, dice que llevamos medio año con un crecimiento de 2%.

– Quizás tan importante como el IPC de febrero para los mercados es lo que pasará en China esta semana. El martes arranca la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional. El foco estará en la presentación de las metas económicas y políticas clave en la sesión de apertura del próximo martes.

Bloomberg dice que se espera que el Gobierno chino ponga un objetivo de crecimiento más moderado del 4,5% al 5%. No hay que olvidar que China es el principal comprador de nuestras exportaciones, sobre todo las mineras y, por ende, lo que se discuta en la Asamblea es de suma importancia para nosotros.

Por qué es importante. Durante décadas, el crecimiento económico de China fue extraordinario y sirvió como la locomotora de la economía mundial. Y ni hablar del impacto positivo en Chile. Pero ahora China está experimentando una desaceleración significativa. Su sector inmobiliario está en su tercer año de caída, el mercado de valores está por los suelos y el desempleo juvenil sigue alto. Estas cuestiones pueden ser un gran dolor de cabeza no solo para el pueblo chino y el presidente Xi Jinping, sino que también tienen grandes consecuencias para nosotros y el resto del mundo.

– Reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Arranca el miércoles en República Dominicana. Se debatirá una nueva estrategia institucional para el BID, centrada en impacto y la escala de lo que hacen; un nuevo modelo de negocio; y una propuesta de aumento de capital para el brazo financiero del organismo, BID Invest.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: MARTA, LA ESPAÑOLA QUE LA ROMPIÓ EN LINKEDIN

Les presento a Marta Puerto. Esta Product Marketing Manager española fue despedida, así que hizo este video para destacarse en el mercado laboral y la rompió. Me encanta. ¡Explotó LinkedIn!

¿Será la nueva forma de buscar pega? Si es así, quiere decir que nos hemos convertido en una marca y, más allá de admirar el ingenio y creatividad de Marta, no sé si quiero convertirme en marca, prefiero seguir siendo periodista y que lo que escribo, hablo y transmito sean los aspectos que me definan en este noble oficio.

En todo caso, es mi opinión. El debate sigue abierto. Más allá de esto, no se pierdan el video.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.