Filtraciones del caso Hermosilla: ya nadie duerme tranquilo

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Sigue el debate sobre cuándo se jodió Chile y quién es el culpable. Es un debate estéril.

Lo que sí es cierto, a mi modo de ver, es que las filtraciones de los chats entre Hermosilla y el exjefe de la PDI y el colapso del acuerdo en el Senado para elegir a su nuevo presidente, son una confirmación del deterioro institucionalque estamos viviendo y que lo que enfrentamos no es una crisis política, sino que una crisis de LA política. Y eso va a seguir siendo un lastre para la economía. Veo dificilísimo ahora un acuerdo en pensiones y pacto fiscal. Volvemos al inicio: el problema de la economía en Chile es la política.

El BCI dijo esta semana que el debate económico en el año estará marcado por las reformas en pensiones, salud, permisología y pacto fiscal, pero “el tenso clima político que se ha instalado anticipa limitados avances”.

Y hablando de economía, en esta edición de El Semanal: el Banco Central le da la razón a Marcel y el mercado se ve obligado a ajustar sus proyecciones de crecimiento para este año al alza. La gran preocupación es el dólar/peso. Y no, el economista de doble apellido no tenía razón: la economía de Boric no es la de Allende.

También en esta edición: las filtraciones de Hermosilla y las nuevas sombras del empresario Piñera; Codelco admite que no podrá cumplir el plazo para firmar acuerdo con SQM; el futuro del acero en Chile cuelga de un hilo; y la trastienda del seminario de BTG.

Antes de seguir, piensa en sumarte a nuestra comunidad y Suscríbanse a El Mostrador Semanal y a la versión Exprés. No te vas a arrepentir.

1

EN SANHATTAN YA NADIE DUERME TRANQUILO

Qué pasó. Tratar de resumir lo que ha pasado desde que detonó la bomba de que el jefe de la PDI nombrado por el expresidente Sebastián Piñera filtraba diligencias de investigaciones judiciales a Luis Hermosilla –el abogado de causas que involucraban al exmandatario y otros empresarios– es complicado. Pero sí se puede decir lo que advertimos en este espacio cuando explotó el caso de los audios/Factop: habrá muchos empresarios y políticos que no dormirán tranquilos.

Otro golpe a las confianzas. Si a las filtraciones de los chats de Hermosilla le sumamos el inédito quiebre de los acuerdos en el Senado, que establecían que la presidencia le correspondía al Partido por la Democracia (PPD), tenemos la confirmación de un sistema político en crisis y una institucionalidad cada vez menos creíble. Y eso hace muy difícil que se pueda avanzar en lograr acuerdos para una reforma de pensiones y un pacto fiscal que incluya una reforma tributaria.

Qué sabemos ahora (y dicen que lo que se filtró es menos del 10% de los chats bajo investigación). Que Sergio Muñoz, a pocos días de asumir como jefe de la PDI, comenzó a filtrar antecedentes reservados al abogado Hermosilla. Y entre los casos estaban la causa de la compraventa de la minera Dominga y la de Enjoy. Ambas causas involucraban al expresidente Sebastián Piñera. Hermosilla compartía después la información con Andrés Chadwick, primo del entonces mandatario, y dos veces ministro del Interior y vocero de La Moneda.

En paralelo, Cipertambién reveló que Hermosilla y su estudio recibieron $239 millones durante los dos mabdatos de Piñera. El pago se hizo a través de boletas y convenios.

La venta de su participación en Dominga a su amigo el Choclo Délano (Grupo Penta) tenía una cláusula que hacía que el último pago dependiera de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, como reveló Ciper. El problema es que dichos cambios dependían de las decisiones del Gobierno de Piñera.

Cabe mencionar que la causa Dominga se investigó y se cerró dos veces. El exfiscal Carlos Gajardo recuerda que la primera vez la causa estuvo a cargo del fiscal Manuel Guerra, y actualmente Guerra trabaja para Chadwick en la Universidad San Sebastián. La segunda vez, el jefe de la PDI le filtraba las diligencias al abogado Hermosilla y este a Chadwick. Lo que hace ruido es que Hermosilla no era abogado en esas causas. Entonces la pregunta es por qué pedía esa información. No hay que ser muy creativo para pensar razones.

El caso Enjoy: todos los caminos al salvataje de la empresa conducían a La Moneda. Lo dijimos en este espacio en varias ediciones, partiendo en noviembre de 2020. La causa que involucraba a Piñera era por cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible.

A Enjoy le perdonaron la vida varias veces y desde la industria siempre apuntaban a La Moneda y al hecho de que Piñera y sus amigos y socios eran accionistas y acreedores. La sospecha era que las inversiones de Piñera eran a través de BTG Pactual y Moneda Asset, dos de las firmas que administraba el fideicomiso ciego del expresidente.

La sospecha era que las inversiones de Piñera eran a través de BTG Pactual y Moneda Asset, dos de las firmas que administraba el fideicomiso ciego del expresidente. Eventualmente Contraloría descartó que el Presidente hubiera cometido infracciones al fideicomiso ciego. Y en todo caso poco ayudó. La empresa está en su segundo proceso de reorganización judicial en menos de 3 años, porque no pudo pagar sus deudas.

Las filtraciones confirman las peores sospechas y también algo que dijimos en este espacio hace unas semanas, luego de la trágica muerte de Sebastián Piñera: que en el guion de su vida como político y empresario hay más luces que sombras, pero que las sombras del expresidente como empresario son relevantes, y son evidencia de una forma de actuar, en una época y por un grupo de empresarios, que en parte son responsables de la crisis de confianza y legitimidad que enfrenta el modelo hace ya varios años.

Si quieres leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

LITIO: CODELCO Y SQM NO LLEGAN AL PLAZO Y LOS PLANES PARA MARICUNGA

Codelco y SQM no podrán cumplir con la promesa de tener cerrado el acuerdo que deja a la minera estatal en control de la explotación del litio en el salar de Atacama a fin de mes. El pacto definitivo y completo debía firmarse antes del 31 de marzo de este año, pero en los últimos días personajes claves en las negociaciones han informado a La Moneda, legisladores y a inversores que, a pesar de los avances, habrá que extender los plazos.

Y este miércoles lo anterior se hizo oficial. A través de un Hecho Esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las partes informaron que el nuevo plazo es el 31 de mayo.

A través de un Hecho Esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las partes informaron que el nuevo plazo es el 31 de mayo. Los detalles.En diciembre Codelco y SQM anunciaron que llegaron a un acuerdo de entendimiento, por el que el Estado de Chile pasa a ser el accionista mayoritario de una nueva sociedad que explotará el salar de Atacama a partir de 2031. La minera estatal controlará el 50% + 1 acción y SQM el 50% – 1 acción. El acuerdo es en dos partes: entre 2025 y 2030, SQM tendrá la mayoría de los votos en las juntas de accionistas de la nueva sociedad, pero a partir de enero de 2031 será Codelco la que mande en el directorio.

La excusa oficial para postergar el plazo consiste en que tener el pacto de accionista, la estructura operacional y las presentaciones ante los diferentes reguladores, complicó los plazos. Pero fuentes conocedoras de las negociaciones dicen que el problema más complejo es la oposición y cuestionamientos por parte de varias comunidades locales de pueblos originarios. En Codelco y SQM pensaban que esa arista estaba bajo control, pero no es el caso.

La otra piedra en el zapato es Tianqi.El gigante chino controla casi el 23% de SQM, es el segundo mayor accionista y no quiere que lo dejen fuera. Este jueves habrá una junta extraordinaria de accionistas a la que citó Tianqi, para saber los detalles del acuerdo. La compañía china quiere ampliar su presencia en el negocio del litio en Chile y le ha pedido a la Corfo que la libere de las limitaciones que le impuso cuando entró a la propiedad de SQM.

Avanzan las diligencias para encontrar un socio para el salar de Maricunga. Quienes conocen detalles del proceso revelan una sorpresa: uno de los interesados en asociarse con Codelco para explotar el segundo salar con mayores reservas de litio es el Grupo Errázuriz, controlado por Francisco Javier Errázuriz, hijo del fallecido polémico empresario del mismo nombre y excandidato a Presidente.

En el mercado dicen que es sorpresa, porque Errázuriz es uno de los más críticos del acuerdo entre Codelco y SQM, argumentando que una licitación hubiese sido inmensamente más beneficiosa para Chile. Cercanos al empresario rechazan que él haya mostrado interés en asociarse con Codelco y aseguran que, en sus conversaciones con Máximo Pacheco, Errázuriz solo pidió que se hiciera una licitación.

argumentando que una licitación hubiese sido inmensamente más beneficiosa para Chile. Cercanos al empresario rechazan que él haya mostrado interés en asociarse con Codelco y aseguran que, en sus conversaciones con Máximo Pacheco, Errázuriz solo pidió que se hiciera una licitación. Si quieres leer el análisis completo,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

ECONOMÍA: MARCEL SACA PICA

“Nuestro país se contraerá en empleo, salarios, capital y población, decreciendo quizás un 3,5% promedio anual entre 2022 y 2025”. La cita es de una columna publicada en El Mercurio a fines de 2022 por el mismo economista que la semana pasada dijo que “el resultado económico de Boric emula al de Salvador Allende”. Se trata de Klaus Schmidt-Hebbel, execonomista jefe de la OCDE, académico de la Católica y vinculado a Evópoli.

Bueno, esta semana tanto la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, como el ministro de Hacienda, Mario Marcel , fueron categóricos en señalar que lo que dicen Schmidt-Hebbel y muchos economistas vinculados a la derecha está equivocado.

, fueron categóricos en señalar que lo que dicen Schmidt-Hebbel y muchos economistas vinculados a la derecha está equivocado. El ministro de Hacienda salió a responderle con un poco de sarcasmo e ironía, aprovechando que el Banco Central esta semana publicó las cifras oficiales que muestran que la economía chilena evitó caer en recesión en 2023 y terminó creciendo 0,2%. Se refirió a un economista con dos apellidos.

Y Marcel aprovechó también de recordar las proyecciones privadas que mencionaban que en 2023 la actividad tendría un bajón de hasta -2,5%. “Después que tantas veces se habló de recesión en el curso del año, con muchos editoriales, muchas columnas y artículos, ahora finalmente podemos constatar que, durante 2023, dicha recesión no existió. Estas son cifras positivas que nos indican la situación en la cual efectivamente está la economía chilena, no las estimaciones ni las percepciones“.

Y el titular de Hacienda redobló la apuesta para este año, proyectando un crecimiento por sobre el 2%. Varios economistas privados concuerdan en que la actividad se ve robusta. Jorge Selaive, del Scotiabank, estima que la economía podría tener un crecimiento muy significativo en el PIB del primer trimestre.

Varios economistas privados concuerdan en que la actividad se ve robusta. Jorge Selaive, del Scotiabank, estima que la economía podría tener un crecimiento muy significativo en el PIB del primer trimestre. Otros en el mercado señalan que cifras preliminares de actividad apuntan a que el Imacec de febrero volvería a mostrar una expansión anual importante.Sobre todo generación eléctrica y ventas de comercio minorista. La cifras muestran que desde agosto la economía crece alrededor de 3%.

Por su parte, la presidenta del Banco Central dijo que la economía se encuentra en mucho mejor pie que hace un año. “Hemos avanzado bastante en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos, la inflación se ha reducido y la actividad está comenzando a mejorar”. Fue durante una presentación a inversionistas institucionales, en la Conferencia Anual organizada por LarrainVial el martes.

Costa destacó la mejora en los salarios reales gracias a la baja de la inflación e hizo hincapié en que la masa salarial real ha recuperado toda la pérdida que tuvo tras el shock de la pandemia y el alza inflacionaria. Además, agregó que los antecedentes de los que disponen en el banco “nos muestran que la economía seguiría una senda gradual de mayor dinamismo en adelante”.

y el alza inflacionaria. Además, agregó que los antecedentes de los que disponen en el banco “nos muestran que la economía seguiría una senda gradual de mayor dinamismo en adelante”. Adelantó también que habrá nuevas proyecciones en el IPoM que se publicará en dos semanas, incluyendo crecimiento e inflación.

Preocupación por la debilidad del peso. Tanto la presidenta del BC como el ministro de Hacienda coinciden en que les preocupa la escalada del dólar y su impacto en el ritmo en que están bajando la inflación y los costos.

Si quieres leer el análisis completo,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de SQM

SQM Lithium Ventures cierra inversión de USD 1.27 millones en Salinity Solutions.

Salinity Solutions, empresa británica con sede en Birmingham, desarrolló la innovadora tecnología de filtración de agua denominada “Batch Reverse Osmosis”.Esta permite la purificación del agua con un menor consumo energético y una reducción significativa de residuos en comparación con los métodos de filtración convencionales.

Además, reduce el consumo de energía, procesa una mayor cantidad de aguas residuales, genera menos residuos y es más compacta y portátil que los sistemas de ósmosis inversa convencionales. Además, cuenta con patentes registradas y aprobadas en la Unión Europea, China y Estados Unidos.

La inversión de SQM Lithium ventures en Salinity Solutions confirma el compromiso con la sostenibilidad, alineándose con sus objetivos de reducir el uso de agua subterránea en un 40%,disminuir la extracción de salmuera en el Salar de Atacama en un 50%, y alcanzar la neutralidad de carbono en la producción de litio de aquí al 2030.

Como parte de un acuerdo de colaboración con SQM Lithium Ventures, Salinity Solutions llevará a cabo un proyecto piloto en el Salar de Atacama con miembros de su equipo, trabajando en Antofagasta y otras localidades del norte de Chile.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Importaciones de acero y el zapato chino que enfrenta La Moneda. El miércoles por la tarde, CAP tomó la decisión que nadie quería: anunció la suspensión de las operaciones de Siderúrgica Huachipato de manera indefinida. La decisión dejará a 22 mil personas sin trabajo.

CAP y Molycop denunciaron hace unos meses que existía un dumpingde China a las bolas y barras de acero que distorsiona el mercado y representa una competencia desleal. La Comisión Antidistorsiones falló en su favor y esta semana recomendó aplicar sobretasas arancelarias provisorias a bolas y barras de acero de origen chino. Sin embargo, CAP dijo que esas sobretasas no son suficientes para mantener la viabilidad de Huachipato. CAP pedía una sobretasa de 25% y la comisión aplicó una de 15,3% promedio.

La Moneda entra en acción. El Ministerio de Economía anunció una reunión para este jueves y desde la empresa deslizaron que se abren a la opción de revertir la decisión, dependiendo de lo que proponga el Gobierno. El costo político y humano de que se cierre la compañía y se pierdan los 22 mil empleos sería enorme, y es uno que Boric quiere evitar pagar.

Huachipato es un hoyo negro de US$ 200 millones por año en promedio para CAP. La compañía anunció que el proceso de suspensión tendrá un costo de cerca US$ 100 millones.Los inversores celebraron y las acciones se dispararon 6%. La acerera es el principal productor de acero para la minería en Latinoamérica, particularmente en los dos principales mercados de producción de cobre, que son Chile y Perú.

Si quieres leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Enjoy fue otra de las estrellas de la bolsa esta semana. La complicada operadora de casinos, que está en su segunda reorganización judicial en menos de 3 años para evitar su quiebra, anunció que recibió interés para vender sus distintos activos en Sudamérica. Las acciones subieron casi 16%.

Una de las ofertas no vinculantes sería por el Conrad en Punta del Este, Uruguay, considerada la joya de la corona del holding; y la otra, por la totalidad de los activos en Chile.

Uruguay, considerada la joya de la corona del holding; y la otra, por la totalidad de los activos en Chile. En enero, Enjoy anunció su decisión de encarar un nuevo proceso de reorganización financiera, ya que era incapaz de pagar a sus acreedores con los flujos que tendría en los próximos meses. La familia Davis, de EuroAmerica, y el Grupo Penta son los controladores, después que convirtieran sus deudas en acciones de la empresa. Cabe recordar que, en paralelo, Enjoy enfrenta una investigación por posible colusión con los otros operadores locales.

Si quieres leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– La trastienda del seminario BTG Pactual Chile. Era uno de los dos seminarios importantes de Sanhattan que coincidieron el mismo día. La estrella era el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero el protagonismo se lo llevó el CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero. A diferencia de Pablo Echeverría de Moneda y otros ejecutivos, Agüero no acostumbra a meterse en política. Pero esta vez, ante la amenaza de que le toquen el bolsillo y el de sus clientes, salió con los tapones de punta.

Con Marcel calentando motores para su presentación, el CEO de BTG Pactual Chile dijo que la propuesta de impuestos a las ganancias de capital y los dividendos causaría un daño al mercado financiero. En su presentación hizo hincapié en que es necesario “recuperar el ahorro y la inversión (…). Nuestro mercado de capitales ha sufrido varios golpes importantes, algunos externos, pero otros autoinfligidos“. Y agregó que “los chilenos están enfrentando día a día las consecuencias de un mercado de capitales deteriorado”.

En su presentación hizo hincapié en que es necesario “recuperar el ahorro y la inversión (…). Nuestro mercado de capitales ha sufrido varios golpes importantes, algunos externos, pero otros autoinfligidos“. Y agregó que “los chilenos están enfrentando día a día las consecuencias de un mercado de capitales deteriorado”. Dardo a Bachelet. Agüero afirmó que sus reformas fueron el inicio del “descarrilamiento” de Chile y advirtió que “no hay nada más cobarde ni racional que el capital”, y dio como ejemplo el impacto que tuvo la discusión sobre impuesto al patrimonio en la salida de capitales. Aseguró que fue el factor clave para que, entre 2020 y 2022, salieran US$ 30 mil millones del país, “el 10% del PIB”, precisó.

Agüero afirmó que sus reformas fueron el inicio del “descarrilamiento” de Chile y advirtió que “no hay nada más cobarde ni racional que el capital”, y dio como ejemplo el impacto que tuvo la discusión sobre impuesto al patrimonio en la salida de capitales. Aseguró que fue el factor clave para que, entre 2020 y 2022, salieran US$ 30 mil millones del país, “el 10% del PIB”, precisó. Otra presencia que hizo ruido: la aparición en público de Julio Ponce, quien fue acompañado por su hija Francisca. No fueron pocos los que recordaron que Ponce es un cliente histórico de LarrainVial que, a su vez, es rival histórico de BTG desde que era Celfin. Varias de las cuestionadas operaciones de Ponce en el caso Cascadas, las hizo con LarrainVial.

5

LA MESA: COMPASS COMIENZA A BAILAR AL RITMO DE SAMBA

Jaime de la Barra: “La nueva geopolítica hace que Chile sea más atractivo para los inversores”.

“Somos líderes mundiales en cobre, litio y en la transición verde, y eso es un atractivo para inversores institucionales con mirada global”.

El socio fundador de Compass fue el invitado de esta semana a La Mesa de El Mostrador, para explicar la lógica detrás de la fusión con la brasileña Vinci. Dice que no pesó nada la incertidumbre política en Chile, sino que es una oportunidad para ofrecer las mejores opciones en América Latina a clientes globales.

La operación deja a brasileños entre los principales actores del mercado financiero local: BTG Pactual, Itaú, Moneda Asset y ahora Compass, todas en manos de gigantes financieros que operan al ritmo de samba.

De la Barra y Manuel José Balbontín arrancaron Compass hace 28 años y la convirtieron en una de las gestoras de fondos más exitosas del mercado financiero de América Latina. Hace dos semanas, remecieron Sanhattan con el anuncio de la fusión con la gestora de fondos brasileña que se transa en Wall Street.

Dice que la región se puso más atractiva por el nuevo escenario geopolítico que emerge a raíz de la guerra fríaentre Estados Unidos y China y el complejo escenario que se vive en Europa. “México se convertirá en una potencia logística y manufacturera en reemplazo de China, y Brasil en el granero del mundo y más”, señala.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.