Enel y Minera Arbiodo elevan la apuesta en un caso en el que hay hasta US$ 2.000 millones en juego

¡Buenas y feliz domingo! Esta semana el Gobierno pondrá el pie en el acelerador para ver si se puede avanzar en una reforma de pensiones. La semana pasada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presionó y pidió más impaciencia al Congreso para avanzar. La ministra de Trabajo, Jeannette Jara adelantó en una entrevista en Radio Futura que que en las próximas semanas espera tener un «borrador de acuerdo».

La Moneda irá a la carga con una nueva encuesta Cadem que en parte la favorece, ya que revela que los chilenos parece que queremos algo moderado y rechazan los extremos:

Dos de cada tres chilenos están de acuerdo con la creación de una AFP estatal que compita con las actuales AFP privadas, según la nueva encuesta. Eso sí, un 77% prefiere poder elegir si quiere que una institución estatal o una AFP administre e invierta sus fondos.

Y sobre el destino de la cotización adicional de 6 puntos: 54% preferiría que vaya íntegramente a la cuenta individual y solo 11% que vaya en su totalidad a un fondo común solidario. Un tercio está está a favor de que se divida y más de la mitad lo haría en partes iguales.

En esta edición de El Semanal: la trastienda de una disputa legal entre Enel y el excontrolador de Laboratorios Andrómaco, en la que hay en juego más de US$ 2.000 millones; la Corte Suprema golpea la mesa y da un empujón para aumentar la competencia en el negocio de los medios de pago y la inclusión financiera; la banca sigue enojada por lo de «coñete» y algunos bancos apuntan a presiones del Banco Central y del regulador «a ser conservadores».

Además, se viene el vigésimo seminario de Moneda Asset Management con Sebastián Edwards, José Luis Daza e Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como protagonistas.La reciente cercanía de Daza con Milei y la de Edwards con el empresario Francisco Javier Errázuriz será tema del café; y las críticas reservadas que apuntan a que la licitación de Enami para el litio de los Salares Altoandinos fue hecha a la medida de dos empresas.

1

ENEL VS. MINERA ARBIODO: US$ 2.000 MILLONES EN JUEGO

En las próximas semanas, la Corte de Apelaciones de Santiago escuchará los alegatos de un caso en el que hay en juego más de US$ 2.000 millones. Es una disputa de larga data entre Enel y Minera Arbiodo, de propiedad del empresario Sergio Weinstein, excontrolador de Andrómaco.

El caso entró en tabla hace poco menos de dos meses y en las últimas semanas hubo un cambio de abogados por parte de Enel (contrató al excontralor Ramiro Mendoza) y la semana pasada citaron a declarar nuevamente a Weinstein, a una «absolución de posiciones».En círculos legales interpretan la llegada de Mendoza como una señal de que Enel ahora se está tomando en serio el caso.

Un poco de historia. En la demanda original, Weinstein alega que el Parque Eólico Taltal de Enel le puso el pie encima a su proyecto minero de minerales no metálicos (yodo y nitrato) y acusó a Enel Green Power de generarle perjuicios por US$ 2 mil millones, por instalar los molinos de viento –del proyecto de su tipo más grande de América Latina– sobre sus pertenencias mineras, donde Weinstein pretendía desarrollar una planta de procesamiento de estos minerales. La demanda también fue contra el fisco.

Nadie quedó conforme. En diciembre del año pasado, el 12º Juzgado Civil de Santiago falló parcialmente en favor de Minera Arbiodo, condenando a Enel y a Sernageomin a indemnizar con US$ 400 millones al excontrolador de Andrómaco (aunque no al fisco). Pero Enel decidió apelar y Weinstein insiste en que el daño económico a minera Arbiodo es de más de US$ 2.100 millones.

En diciembre del año pasado, el 12º Juzgado Civil de Santiago falló parcialmente en favor de Minera Arbiodo, condenando a Enel y a Sernageomin a indemnizar con US$ 400 millones al excontrolador de Andrómaco (aunque no al fisco). En el equipo legal de Weinstein explican que la indemnización por daño emergente pedida es equivalente al 5% del total de mineral prospectado y medido en el yacimiento, y aseguran que el yacimiento es 1/ 3 de Soquimich y que, de acuerdo con el estudio del Sernageomin, es un sector único en sales minerales.

El conflicto tiene su origen en un convenio marco suscrito entre los ministerios de Energía y de Bienes Nacionales para la promoción de proyectos con Energías Renovables No Convencionales. Para este fin, el fisco de Chile (Ministerio de Energía y Ministerio de Bienes Nacionales) le otorgó a Enel Green Power una concesión sobre terrenos fiscales que benefició al Parque Eólico Taltal, donde se ubican las concesiones mineras del proyecto Arbiodo.

La política mete la cola.Fuentes que conocen los detalles de la disputa apuntan a la decisión de cancelar el «Proyecto Hidroeléctrico HidroAysén» como la génesis del conflicto. El proyecto era una inversión conjunta entre Enel y Colbún, y representaba un inversión que se estimó en unos US$ 4.300 millones.

Consultado Enel acerca del caso, prefiere no referirse mientras esté en tribunales y dejar que la Justicia haga su trabajo.

2

MEDIOS DE PAGO: LA SUPREMA GOLPEA LA MESA

El viernes pasado, la Corte Suprema (CS) emitió un fallo que remeció el mercado de medios de pago. En el mundo de las fintech, bancos digitales y billeteras virtuales, celebran que el fallo de la Tercera Sala de la CS dará un empujón a la inclusión digital y financiera, la libre competencia en el mercado de los medios de pago y la competencia bancaria.

La disputa tiene larga data y el fallo del viernes responde a un recurso de reclamación en el que los afectados pedían que se revisaran las instrucciones emitidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en agosto de 2022, que establecían nuevas directrices para mejorar la competencia en el mercado de pagos con tarjetas de crédito y débito.La queja original apuntaba a los precios y tarifas cobrados por Transbank a otros actores del mercado de pago con tarjetas.

Entre los reclamantes se encuentran Mercado Pago, la Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile, Farmacias Cruz Verde, American Express, Tenpo Prepago, Copec y Visa Internacional. En su fallo, el máximo tribunal del país dice que el objetivo es mejorar la transparencia, eficiencia y equidad en el mercado de pagos, promoviendo una mayor competencia y protección para todos los actores involucrados.

Además, la Tercera Sala no escatimó críticas a los reguladores del sistema:

«Tras más de 20 años, la actuación de los diversos órganos de la Administración del Estado vinculados con la fiscalización y regulación en materia de libre competencia no ha logrado adecuar a derecho la conducta de la consultante, todavía dominante en el segmento de la adquirencia, en abierta infracción a los principios de eficacia y eficiencia administrativa, y al deber de coordinación que debe orientar la labor de, entre otros, la Fiscalia Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central de Chile».

En 2005, Mario Bravo –el entonces abogado de la Fiscalía Nacional Económica– presentó un requerimiento contra Transbank para disolverla, por constituir un cartel. Su reacción al fallo del viernes: «Pone fin a 20 años de captura de los reguladores por la industria financiera».

El gremio de las fintechdijo que “se trata de un fallo contundente (…), que derriba varios obstáculos pendientes para un correcto desarrollo y competencia en el mercado de medios de pago”.

En una declaración pública, Walmart Chile, que no comparte el fallo, dijo que la decisión de la CS «no solo fuerza la aceptación de todo tipo de tarjetas, sino que además perjudica a comercios y clientes al obligar incorporar medios de pago de alto costo».

3

EDWARDS, DAZA Y GOLDFAJN EN SANHATTAN

Sebastián Edwards, José Luis Daza y Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son los protagonistas de la vigésima edición del seminario anual de Moneda Asset Management. Es uno de los más esperados de Sanhattan todos los años y este 2024 no debería ser la excepción.

No solo por los panelistas y porque son siempre a tablero vuelto, sino también por la presentación que hace el anfitrión, Pablo Echeverría , fundador y presidente de Moneda, para dar comienzo al evento. Echeverría generalmente no se guarda nada y aprovecha la ocasión para lanzar dardos a las autoridades de turno. Ahora que Moneda es parte del gigante brasileño Patria Investments, capaz que esté bien portado y haga un discurso políticamente correcto.

El foco de este año es el futuro y lo que le depara a América Latina en las próximas décadas. «Son 30 años, 20 seminarios y más de 10.000 asistentes". Así es como la gestora de fondo más influyente del mercado chileno describe la historia del evento.

Ahora, de lo que más se habla en la previa del seminario –que se llevará a cabo el martes en Hotel W de Santiago–, es de la presencia de Sebastián Edwards y José Luis Daza. Son habitués del evento y en el pasado los economistas se han sacado chispas.

Pero este año hay dos factores que los llevan a tener incluso un mayor protagonismo: el rol informal de Daza como asesor del presidente argentino Javier Milei y el hecho de que, desde hace poco menos de un año, Edwards es director de una de las empresas del Grupo Errázuriz. En el mercado se preguntan si estaría asesorando a Francisco Javier Errázuriz en su cruzada por frenar el acuerdo entre Codelco y SQM. Mal que mal, Edwards y Máximo Pacheco, presidente de Codelco, son cercanos y amigos de toda la vida.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: «SPEEDY GONZÁLEZ»

«20 millones de chilenos miran este gráfico y se sienten orgullosos. Chile tiene mejores velocidades de datos que EE.UU. y Francia y es el tercero en el mundo y los otros 2 son pequeños países insulares más pequeños que Santiago »

«Tener una de las mejores redes del mundo le permite al país reducir la brecha digital, mejorar la innovación en salud y educación, ayudando a reducir la desigualdad que existe».

El posteo es de Chris Bannister, hasta hace unas semanas el CEO de WOM en Chile, y lo subió a su cuenta de LinkedIn.

El medio Latinometrics destaca que nuestro país ha logrado esta increíble hazaña de ser el tercer país con internet más rápida, «a pesar de una geografía única y desafiante» y ser mucho más grande que el resto de los países y regiones del top 5mundial (Singapur, Hong Kong, Irlanda y los Emiratos Árabes Unidos) juntos, «lo que es doblemente impresionante».

Explica que se ha instalado fibra óptica en todo el país, proporcionando un acceso confiable a Internet a aproximadamente el 200% de la velocidad promedio mundial.

5

LA SEMANA EN REDES: EL LADO B DEL CAPITALISMO

«Codicia: John Deere lanza ola de despidos en EE.UU. y envía trabajo a México». Lo hace a pocas semanas de haber reportado utilidades por más de US$ 10.000 millones para 2023 e informado que su gerente general recibió US$ 26,7 millones en compensación total.

Y a eso hay que sumar que uno de los mayores fabricantes de tractores y maquinaria agrícola del mundo pagó más de US$ 1.400 millones en dividendos y gastó más de US$ 7.200 millones en recompra de acciones.

y gastó más de US$ 7.200 millones en recompra de acciones. La noticia la reveló @theguardiannews y generó un profundo debate en redes y círculos académicos. Para algunos economistas, lo de Deere es un «claro ejemplo» de por qué el capitalismo está sufriendo una crisis de legitimidad. Y agregan que no hay contexto que lo justifique.

Y ya que estamos hablando del Lado B del capitalismo, en la misma semana en que supimos lo de John Deere, el hombre más rico del mundo (depende de la semana), Elon Musk, aumentó la presión para que los accionistas de Tesla aprueben un paquete salarial de US$ 56.000 millones.

El plan de compensación fue anulado a principios de este año por un juez de Delaware, Estados Unidos,quien dijo que el multimillonario tenía una influencia indebida sobre el directorio. Tesla ahora está sometiendo el paquete salarial de Musk a votación de los accionistas el 13 de junio, en un esfuerzo por restablecerlo.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– De lo que se habla en las mesas de dinero: el renovado interés de los accionistas de Vapores, la naviera del Grupo Luksic que tiene el mayor paquete de acciones del gigante europeo Hapag-Lloyd. En 2022 y 2023 repartió dividendos gigantes y se convirtió en el activo más rentable de Quiñenco, el holding que agrupa a las empresas de los Luksic.

En 2022 y 2023, Vapores tuvo resultados históricos y, desde el inicio de la pandemia hasta mayo de este año, el valor de las acciones se multiplicó por 7. En su máximo histórico, de junio de 2022, los papeles valían 10 veces lo que en marzo de 2020.

En su máximo histórico, de junio de 2022, los papeles valían 10 veces lo que en marzo de 2020. Se pensaba que lo mejor ya pasó, pero la crisis en el Mar Rojo y otros desafíos logísticos han hecho que los precios del transporte de containersse disparen de US$ 1.342 a US$ 4.716 en 8 meses. Los analistas están recalculando sus números y apuestan a un muy buen segundo trimestre del año y un 2024 mucho mejor a lo anticipado hasta hace unos meses.

– La advertencia de las renovables. En la víspera del aterrizaje del Presidente Gabriel Boric en Europa, Miguel Arrarás, director general de Acciona para Sudamérica, habló con el Diario Financiero e hizo una dura advertencia: la transición energética en Chile está bajo amenaza, las renovables están en una difícil situación financiera por una regulación anticuada, y enciende la alerta acerca de que, si algo no cambia, «las empresas incumbentes dominarán el mercado reconcentrándolo».

Acciona es el gigante español con las mayores inversiones en energías renovables en Chile.Advierte que «su capacidad de inversión no es infinita y hoy Chile ha perdido atractivo». Y afirma que el año pasado Boric y el ministro de Energía, Diego Pardow, les prometieron que se resolvería la crisis. A un año de ese hito, Arrarás dice que la situación, lejos de mejorar, «ha empeorado». Y apunta directamente a los problemas de transmisión. Agrega que este reclamo será planteado al Presidente Boric durante la gira que inició este domingo por Alemania y otros países.

– ¿Licitación a la medida? Y hablando de litio, una mezcla de molestia y sorpresa causaron en el mercado las bases de la licitación de Enami para la asociación público-privada del proyecto Salares Altoandinos.

Eramet y Rio Tinto. Varios representantes y asesores de mineras extranjeras interesadas se me acercaron y aseguran que las bases tienen aspectos imposibles de cumplir, por una serie de condiciones para poder hacer la inversión, incluyendo niveles de deuda y trabas burocráticas, que limitarían la participación tanto a mineras chilenas como a extranjeras con oficinas en Chile.

Varios representantes y asesores de mineras extranjeras interesadas se me acercaron y aseguran que las bases tienen aspectos imposibles de cumplir, por una serie de condiciones para poder hacer la inversión, incluyendo niveles de deuda y trabas burocráticas, que limitarían la participación tanto a mineras chilenas como a extranjeras con oficinas en Chile. Y eso deja como a los únicos que se podrían adjudicar la licitación a Eramet, la multinacional francesa que ya el año pasado adquirió derechos en salares en Chile, para los que busca derechos de exploración y explotación minera, y a Rio Tinto, que en abril ya presentó planes para desarrollar tecnología de extracción de litio en nuestro país y tiene un proyecto en Argentina. En Chile ya opera en la minería del cobre. Es una de las controladoras de Escondida y socia de Codelco en proyecto a desarrollarse.

– A propósito de la banca y no ser tan «coñetes». En la industria aún no se les quita la molestia por las críticas del Presidente Gabriel Boric. Recuerdan que en 2023 fueron las propias autoridades las que los apretaron para ser más conservadores.

Apuntan a la sorpresa que les propinó el Banco Central al requerirles, sin previo aviso, activar un resguardo de capital de US$ 1.500 millones ante riesgo financiero internacional.

Pero más molestia aún genera algo que no han querido hacer público, pero que en privado se lo han hecho ver al Gobierno: el ejercicio del Informe de Autoevaluación de Patrimonio Efectivo (IAPE) que hizo la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en marzo de 2023.

En ese ejercicio se les pidió a los bancos que evaluaran tres escenarios macroeconómicos: el escenario base era una contracción del PIB de -1%; el de Riesgo I, de -3,5%; y el de Riesgo II, de una contracción de la economía del -8%.O sea, el propio regulador los presionaba a ser conservadores.

– Texto de aclaración Samuel Donoso Boassi. «Primero: el señor Weissman afirma que no le di respuesta alguna, ello no es efectivo, porque le di respuesta y esta fue que, conforme al artículo 182, inciso primero del código de procedimiento penal ‘las actuaciones de la investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento’. Por ser el señor Weissman un tercero ajeno al proceso, me estaba impedido revelarle información de la investigación. El supuesto interés público que argumentan para sostener esta conducta no puede satisfacerse incumpliendo la ley, que en esta materia es expresa e inequívoca».

«Segundo: me imputan (Weissman y Joannon) el haber tendido una trampa al medio, al sostener que ‘todo indica que prefirió ayudar a generar el error, para después aclararlo’,ello es falso. Simplemente respondí con lo que la ley establece. No tuve ninguna intención de hacer incurrir al medio en error alguno».

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Hoy domingo partió a Europa el Presidente Gabriel Boric. Visitará Alemania, Suecia, Suiza y Francia, con ministros, delegación parlamentaria y empresarial. Uno de los temas delicados será el proyecto de ley de Ingresos Tarifarios Extraordinarios que se tramita en el Congreso.

Hay US$ 4 mil millones de créditos de empresas renovables europeas que se renovaron, muchos con bancos alemanes, que ahora estarían preocupados por los cambios que le están metiendo a lo prometido por el ministro de Energía, Diego Pardow.

– Esta semana es la previa a la Reunión de Política Monetaria de junio y el foco estará puesto en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) y la de Operadores Financieros (EOF) que publicará el Banco Central el martes y jueves de la semana que arranca. La próxima reunión del Consejo del Banco Central es el 18 de junio.

– Inflación y tasas en Estados Unidos. Reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera que el banco central deje sin cambios las tasas de interés en una reunión de esta semana. La decisión se anuncia el miércoles. Pero los datos del IPC se publicarán antes de la reunión. La gran pregunta sigue siendo si la Fed reducirá las tasas antes de las elecciones de noviembre?

– También en la agenda, el miércoles el Consejo Fiscal Autónomo publicará el informe trimestral del organismo sobre Balance Estructural y nivel prudente de deuda. El informe contemplará, principalmente, un análisis de las proyecciones de Balance Estructural, gastos, ingresos y deuda pública presentadas por la Dipres en el último Informe de Finanzas Públicas, del 14 de mayo.

Hace unos días JP Morgan destacó que advierte señales de que la recaudación/ingresos fiscales están repuntando y lo ven como el inicio de una tendencia.«En el futuro, esperamos que los ingresos muestren ganancias gracias a un crecimiento más firme y a precios más altos del cobre (…). La proyección para el déficit fiscal general anual se sitúa en el 2,0% del PIB para el año».

8

LO SIÚTICO DE LA SEMANA

El chat del trueque. @revista_sabado. «Zapatos, carteras y chaquetas, muchos de marca, se intercambian por cajas de cereales, leche o detergente en un chat de WhatsApp para comunas del sector oriente de la capital. Un intercambio que, explican sus administradoras, respondería al alza de precios en ciertos bienes de consumo. ´Te das cuenta de que estás rodeado de cosas y lo que en realidad necesitas es un paquete de fideos’, dice una de ellas».

La inflación también llega al barrio alto (o los ricos también lloran). El posteo es del Instagram de la Revista Sábado de El Mercurio de la semana pasada. Cuenta la historia de un chat de WhatsApp creado para comunas del sector oriente de Santiago, en el que se intercambian diversos artículos, acto que –explican sus administradoras– respondería al alza de precios en ciertos bienes de consumo.

