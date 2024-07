Pensiones: última chance de este Gobierno para una reforma al sistema

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunos)! Arrancamos la semana con el Imacec de mayo. Las cifras no fueron buenas. La actividad económica del quinto mes del año aumentó 1,1%, muy por debajo lo anticipado por el mercado y poniendo en duda las proyecciones de que en la primera mitad de 2024 la economía habría crecido cerca del 3%.

Lo que preocupa cada vez más a los economistas es el mercado laboral, porque aunque la tasa de desempleo mejora, la creación de nuevos empleos prácticamente no creció.

porque aunque la tasa de desempleo mejora, la creación de nuevos empleos prácticamente no creció. El temor es que, una vez que desaparezca el empleo ligado al Censo y la fuerza de trabajo se normalice, esto tendrá un impacto relevante en la tasa de desempleo. Jorge Selaive, economista jefe del Scotiabank, dice que eso se verá en la segunda mitad del año.

Mirando a lo que preocupa al mercado en cuanto a factores externos, la gran incógnita es lo que pasará en las elecciones en Estados Unidos. El debate del jueves dejó a Wall Street convencido de que el presidente Joe Biden «simplemente no está capacitado para enfrentar una campaña y ganarla». Líderes del Partido Demócrata, editorialistas y otros pesos pesados del establishment hablan abiertamente de reemplazar a Biden como candidato.

El consenso es que, salvo que lo convenzan de dar un paso al costado, Donald Trump volverá a la Casa Blanca, con todas las incertidumbres geopolíticas que eso generaría.Hay que estar atentos al dólar, peso y tasas de interés.

Antes de arrancar con lo que nos convoca, me tengo que hacer cargo del elefante en la pieza: la demanda judicial de Álvaro Saieh contra El Mostrador. Como adelantamos el jueves, el director de este medio, Federico Joannon, y quien les escribe, fuimos demandados por el empresario dueño de La Tercera y Radio Duna, y pretende que se le indemnicen perjuicios, incluso morales.

El Mostrador seguirá cumpliendo con su deber de informar y defenderá su derecho a hacerlo.A nivel personal, como saben quienes me siguen a través de los años, no soy periodista de profesión, pero en el periodismo encontré la rebeldía y esa posibilidad de ser siempre joven y curioso que no encuentras en otras profesiones. Esta demanda no va a cambiar mi compromiso.

Ahora a lo nuestro. En esta edición de El Semanal: comienza discusión de reforma de pensiones en el Senado; millonaria operación de Colbún enciende las alarmas en las renovables; el fondo inmobiliario de Toesca logra acuerdo para una liquidación programada; y cómo los ricos están zafando del impuesto al lujo de Piñera.

Además, los temores acerca del mercado laboral para la segunda mitad del año; el informe de PwC Chile que revela que los trabajadores que saben de inteligencia artificial ya ganan un 25% más que sus pares; el Ministerio de Transportes siente la presión y retira de Contraloría el reglamento de «Ley Uber»; y cómo las AFP ganan por inversión en Nvidia.

Si alguien te compartió este boletín, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo. Suscríbanse o compartan este boletín.

1

ÚLTIMA CHANCE PARA UNA REFORMA DE PENSIONES

Este lunes comienza la discusión de la reforma de pensiones en el Senado. En el Congreso consideran que esta es la última oportunidad que tiene el Gobierno para sacar esta reforma antes de las elecciones. De no lograrse un acuerdo, habrán pasado casi 20 años desde que la Comisión Marcel (2006) y 12 desde que la Comisión Bravo recomendaron cambios profundos al sistema.

En La Moneda saben que, de no haber avances antes de las municipales de octubre próximo, no habrá reforma posible. “Si llegan las elecciones municipales no vamos a lograr sacarlo”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. En Hacienda hay un optimismo moderado de que se podrá sacar una reforma, y creen que la popularidad de Boric y la mejora en la economía les juegan a favor a la hora de negociar.

Desafío: ahorramos (cotizamos poco), tenemos lagunas de empleo y vivimos mucho más tiempo del que se proyectó cuando se creó el sistema.

ahorramos (cotizamos poco), tenemos lagunas de empleo y vivimos mucho más tiempo del que se proyectó cuando se creó el sistema. Obstáculos. Las negociaciones han avanzado, pero hay dos temas que siguen empantanados: cómo dividir el 6% de cotización adicional; y si se divide la industria entre administrar las cuentas y administrar los fondos. En el proyecto inicial, el 6% iba todo a reparto, pero esa opción no tiene votos. Ahora busca repartir un 3% al Seguro Social y otro 3% a la capitalización individual. En el Senado se habla de un acuerdo 4-2.

“Consideramos que ya es momento de votar la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, para que rápidamente sea votada la idea de legislar en la Sala del Senado, y empiece entonces el trámite en particular de vuelta en la Comisión de Trabajo del Senado”, dijo la ministra vocera, Camila Vallejo.

Lo que se aprobó en Diputados. En enero pasado, la Cámara aprobó en general la idea de legislar la reforma, pero rechazó el corazón del proyecto del Gobierno: la fórmula para distribuir el 6% de cotización adicional a cargo del empleador, así como la creación de un inversor público de pensiones y otros artículos.

Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse al Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

¿ARRANCA LA «RECONCENTRACIÓN» DEL MERCADO DE GENERACIÓN?

Colbún aprovecha la crisis que están viviendo algunas de las generadoras de energía renovable y se queda con Inversiones Latin America Power SpA (ILAP) en una operación de US$ 401 millones. La operación incluye la propiedad de las sociedades San Juan y Norvind, consolidando así la expansión de Colbún en el sector de energía eólica.

En noviembre del año pasado, ILAP entró al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, con el objetivo de reestructurar más de US$ 400 millones de deuda.En enero de este año salió de ese proceso. ILAP es una de varias generadoras de energías renovables que han estado en dificultades por las restricciones normativas y el desacoplamiento de precios, factores que perjudican particularmente a las empresas de energías verdes con acuerdos de compra de energía.

Menos competencia. Desde las renovables varios ejecutivos del sector advierten, en reserva, que es lo que ellos vienen advirtiendo hace meses: que las grandes van a aprovechar la crisis para «comprar activos renovables quebrados a precio de liquidación». Sería un vuelta a la concentración de la industria de generación en 4 o 5 grandes actores.

Esta es la primera gran operación desde que estalló la crisis, pero se da por descontado que no será la única. «Sabemos que llevaban tiempo haciendo ofertas», dice un director de una de las empresas renovables que está teniendo problemas de caja.

El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, así como a otras condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones. Colbún informó que el precio de la transacción (US$ 401 millones) podría experimentar variaciones, debido a los ajustes estipulados en el contrato.

En el mercado hay muchas preguntas sobre el precio que se está pagando. Dicen que hay varias «side letters»y cláusulas de corrección de precio que no son públicas. Colbún se comprometió a informar los detalles finales del cierre una vez que se haya materializado, incluyendo cualquier ajuste en el precio de la operación.

Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse al Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

CUMBRE: LA TRANSICIÓN VERDE Y LA ELECTROMOVILIDAD

Oportunidad histórica: litio, cobre y sol, claves para la transición energética y en Chile abundan.

Ese fue el foco de una nueva edición de la “Cumbre de El Mostrador Semanal”, en la que participaron Tamara Berríos, country manager de BYD Chile; Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero; Ignacio Mehech, VP Asuntos Externos LATAM Albemarle; y Miguel Arrarás, CEO de Sudamérica de Acciona.

Los cuatro coinciden en que Chile tiene una oportunidad histórica. Somos líderes mundiales en litio, cobre y sol, claves para la transición energética, pero nos falta urgencia y actualizar nuestro esquema regulatorio.

«Más del 60% de la matriz en Chile ya es renovable», destaca Arrarás, pero critica que no hemos hecho la tarea en el área de transmisión y distribución. «El sistema eléctrico está desajustado. Chile no ha cumplido sus promesas» , afirma.

destaca Arrarás, pero critica que no hemos hecho la tarea en el área de transmisión y distribución. , afirma. Los cuatro también destacan que Chile sigue siendo un país estable en sus instituciones, pero que somos a veces nuestros peores enemigos.

Nos falta urgencia.Tamara Berríos también pone énfasis en la estabilidad de nuestro país y las oportunidades que ofrece, pero advierte que estamos avanzando a una velocidad muy lenta. «Chile no está reconociendo lo que está pasando y cómo se mueven los chinos. Estamos en peligro de perder competitividad», dice.

Si quieren ver el programa completo, hagan clic acá o en la imagen de portada.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: INVERSIÓN, CONTEXTO Y LA POLÉMICA ENTRE MARCEL Y GAZITÚA

A propósito del debate sobre la inversión en Chile y el «quilombo» que se armó por las declaraciones de Luis Felipe Gazitúa, presidente de CMPC, que generaron molestia en Hacienda y La Moneda, este jueves el economista jefe del Scotiabank, Jorge Selaive, entró a la discusión (medio de costado).

Este gráfico lo subió a su cuenta de X @jselaive y le puso un poco de dato y contexto al debate sobre el estancamiento de la inversión:

«Inversión en Chile: parece que la inversión andaba parecido al resto del mundo hasta mediados del 2023, cuando se produce un drástico retroceso comparado con algunos países referentes. Por el lado contrario, destaca México y Australia».

Cabe recordar que el martes el ejecutivo del Grupo Matte abordó el tema del estancamiento en la inversión local y el factor que juega la permisología, encendiendo una pelea con el Ejecutivo que sacó chispas:

“Nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos (…), nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de US$ 4.000 millones cuando el proyecto se puede demorar 14 años. Eso hace que el proyecto no sea rentable”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo paró en seco: «Protagonizó uno de los episodios más graves de colusión en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia», haciendo alusión a la colusión del papel, en que CMPC fue multado en US$ 15 millones.

Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse al Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de Tenpo

Ley Fintech y Sistema de Finanzas Abiertas: Hacia un marco regulatorio adecuado

La entrada en vigencia de la Ley Fintech fue un importante hito para el ecosistema ya que busca fomentar la competencia y preservar la estabilidad del mercado financiero,al mismo tiempo que promueve la inclusión financiera. Sin embargo, su implementación plantea el desafío de contar con un buen marco regulatorio que se ajuste a la velocidad con la que avanzan las tecnologías.

“Es muy positivo que hayamos dado el paso de tener un marco normativo para las fintech. Pero este no es el final, sino que el inicio para seguir desarrollando este ecosistema”, dijo Fernando Araya, CEO y Co-Founder de Tenpo.

Próximamente se publicará la normativa que regirá para el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) de esta ley luego de un período de consulta. Desde el sector están expectantes de que el SFA recoja los lineamientos propuestos por los distintos actores con el objetivo de seguir desarrollando el sector fintech del país.

Araya estima que es necesario “tener un proceso de consentimiento extremadamente sencillo, pero también robusto. Ello requiere de una buena normativa, técnicamente impecable, que escale y que habilite que todo el ecosistema esté con los incentivos correctamente bien alineados para fomentar que este SFA funcione”.

5

TARIFAS, EL CAHUÍN DE LA SEMANA: PARDOW VS. CARIOLA

La polémica que desató la advertencia del Banco Central de que el fin del congelamiento de las tarifas eléctricas, que entra en efecto en julio, traerá consigo una fuerte alza en las cuentas de luz en los próximos dos años, se ha personalizado en la figura del ministro de Energía, Diego Pardow, y en Karol Cariol (PC), presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Algunos diputados hicieron flotar la idea de interpelar al ministro o incluso hacerle una acusación constitucional.Cariola ha sido la más dura en criticar a Pardow, pero él no se quedó callado. Recordó que desde inicios de año que se conversó y negoció la propuesta con el Congreso, que se habían entregado todos los datos necesarios y que en el Senado el voto a favor fue unánime y en Diputados se aprobó con una contundente mayoría.

En una visita a Punta Arenas, el ministro fue más directo y le recordó a Cariola que ella “votó en contra” de la estabilización de precios de la luz. En reserva el equipo de Pardow y varios actores privados del sector son duros con Cariola y el resto de los que salieron a «pegarle al ministro».

Apuntan a numerosos documentos, informes y reuniones informales, y a tres sesiones abiertas a quien quisiera participar y sesiones en comisiones de Energía y Hacienda.

a quien quisiera participar y sesiones en comisiones de Energía y Hacienda. En el Gobierno avanza la idea de una sobretasa a los contaminantes.Como adelantamos en este espacio el jueves, la idea es subir impuestos a las generadoras de carbón. Eso permitiría doblar el actual subsidio de US$ 120 millones a US$ 240 millones y casi duplicar el número de familias que se beneficiarían. El Presidente Boric descartó un nuevo congelamiento y postergación del pago de la deuda de US$ 6.300 millones, que tiene que comenzar a pagarse a las generadoras.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Aportantes votan de manera unánime plan de liquidación del Fondo de Rentas Inmobiliarias de Toesca. La asamblea extraordinaria tuvo una participación del 85% de los aportantes. Es uno de los fondos inmobiliarios más grandes del mercado y la noticia de que no logró que se aprobara extender su vida remeció el mercado y llevó a que los inversionistas hicieran doble clic en todos los fondos del sector.

Se temía que Toesca tuviera que salir a vender activos en un mercado deprimido. El plan de liquidación establece un plazo inicial de 3 años para vender los activos y dos prórrogas automáticas de un año cada una. Los cinco años garantizan la flexibilidad necesaria para maximizar el valor de venta de dichos activos, en beneficio de los aportantes, dice el comunicado del fondo.

El plan de liquidación establece un plazo inicial de 3 años para vender los activos y dos prórrogas automáticas de un año cada una. Los cinco años garantizan la flexibilidad necesaria para maximizar el valor de venta de dichos activos, en beneficio de los aportantes, dice el comunicado del fondo. Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse al Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Los ricos están zafando del impuesto al lujo de Piñera. El Diario Financiero informó que la norma que impone un tributo a los yates, autos de alta gama y aviones y helicópteros, está en problemas. Es una tasa de 2% a los que coloquialmente se les llama productos de lujo.

Ya hay más de 190 recursos presentados ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros impugnando la aplicación del impuesto, en una decena de ellos ya hay sentencia y en todos perdió el SII. El reportaje cita al abogado Jaime Barrientos, quien representa a buena parte de los dueños de aviones que impugnaron con éxito el impuesto, diciendo que hay defectos técnicos y apuntó a «la pasividad del Ministerio de Hacienda, quienes debieron haber dictado un Reglamento que operativizara la normativa antes de diciembre de 2022, y que aún no se promulga».

El reportaje cita al abogado Jaime Barrientos, quien representa a buena parte de los dueños de aviones que impugnaron con éxito el impuesto, diciendo que hay defectos técnicos y apuntó a «la pasividad del Ministerio de Hacienda, quienes debieron haber dictado un Reglamento que operativizara la normativa antes de diciembre de 2022, y que aún no se promulga». Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse al Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Especialistas en inteligencia artificial (IA) ganan hasta un 25% más que sus pares. Es una de las principales conclusiones de un estudio de la PwC Chile. El informe de la consultora, titulado «Barómetro de IA en Empleos 2024», examinó más de 500 millones de anuncios de empleo en 15 países para este estudio.

Aumentos salariales significativos: Ocupaciones como diseñadores de bases de datos, abogados, directores de ventas, analistas financieros, programadores y contadores reciben aumentos salariales notables por sus conocimientos en IA.

Urgente que los trabajadores adquieran nuevas habilidades. «Los trabajadores que desempeñan funciones expuestas a la IA pueden necesitar demostrar o adquirir nuevas habilidades para seguir siendo relevantes en un mercado laboral que evoluciona rápidamente».

Crecimiento acelerado : Los empleos que requieren habilidades en inteligencia artificial han crecido 3,5 veces más rápido desde 2016.

: Los empleos que requieren habilidades en inteligencia artificial han crecido 3,5 veces más rápido desde 2016. Productividad laboral impulsada por IA : Los sectores con mayor adopción de inteligencia artificial han visto un aumento de la productividad laboral casi cinco veces mayor al promedio.

: Los sectores con mayor adopción de inteligencia artificial han visto un aumento de la productividad laboral casi cinco veces mayor al promedio. Sectores con mayor demanda: Los sectores con mayor demanda de habilidades en IA son servicios profesionales, información y comunicación, y servicios financieros.

– Chilenos, accionistas de Nvidia. A propósito de los beneficios de entender la inteligencia artificial, las AFP –y, por ende, nosotros los afiliados/cotizantes– se han beneficiado por sus inversiones en Nvidia, la empresa. El punto lo hizo Cristián Rodríguez, académico de la Universidad de Los Andes, en El Mercurio. (Ojo, no sería el mismo Cristián Rodríguez que es presidente de AFP Habitat).

“A través del sistema de pensiones de capitalización individual, 11 millones de chilenos se han beneficiado del extraordinario boom del valor de Nvidia. Los Fondos de Pensiones tienen US$340 millones en acciones de Nvidia, cuyo precio se ha multiplicado por 32 desde 2019”.

El fondo de pensiones A tiene cerca de US$ 125 millones en acciones de Nvidia, mientras que el fondo B tiene US$ 120 millones.

mientras que el fondo B tiene US$ 120 millones. Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse al Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– El Ministerio de Transportes (MTT) siente la presión y retira de Contraloría el reglamento de «Ley Uber», que busca regular a las aplicaciones de transporte de pasajeros. La decisión deja en pausa la entrada en vigor de la cuestionada ley. Transportes ingresó la ley a Contraloría para su eventual toma de razón, pero ahora, en la víspera de que entre en vigor, consideró «necesario revisar el contenido».

El gremio que reúne a plataformas de movilidad, que viene cuestionando el impacto de la nueva ley en el empleo y en su negocio, dijo que el retiro abre una oportunidad para retomar el diálogo. Además, apuntan a que el MTT decidió sacarla porque la plataforma de inscripción obligatoria de los choferes no está operativa.

7

AGENDA DE LA SEMANA: TODOS LOS OJOS EN EL IMACEC

– El foco de esta semana está puesto en el Imacec de mayo, que publicó esta mañana temprano el Banco Central, y que revela un fuerte enfriamiento en la actividad durante el quinto mes del año. El Índice Mensual de Actividad Económica creció apenas un 1,1% en mayo, muy por debajo las estimaciones del mercado que apuntaban an un crecimiento de 2,8%. En tanto, la serie desestacionalizada disminuyó 0,4% respecto del mes precedente y creció 2 % en doce meses.

Las cifras pone en duda las proyecciones de que en los primeros seis meses del año la economía creció un toque menos que 3%.

Otros datos en el radar: los Indicadores de Dinámica de Empresas (IDE) que publicará el Banco Central el viernes y la muy esperada minuta de la última Reunión de Política Monetaria (RPM). Ahí estarán los argumentos para saber por qué el Consejo recortó la tasa en solo 25 puntos base.

los Indicadores de Dinámica de Empresas (IDE) que publicará el Banco Central el viernes y la muy esperada minuta de la última Reunión de Política Monetaria (RPM). Ahí estarán los argumentos para saber por qué el Consejo recortó la tasa en solo 25 puntos base. Viaja Rosanna Costa. La presidenta del Banco Central participa en la Reunión Anual de Gobernadores del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), a realizarse en Basilea, Suiza.

8

INVITACIÓN A DIÁLOGOS DE EL MOSTRADOR: EL FUTURO DEL MODELO

Liberalismo vs. Estado: cuál será el modelo. Es el foco del segundo capítulo del ciclo Diálogos de El Mostrador 2024.

Y como fiel miembro de la Comunidad El Semanal, te queremos invitar. El evento será este jueves 4 de julio a las 8:30 a.m., en el salón de PwC, ubicado en Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Las Condes.

Diálogos de El Mostrador es una apuesta por la conversación, como insumo de ideas y propuestas que sirvan para la implementación de buenas políticas públicas. El foco de esta temporada 2024 está puesto en los desafíos para generar confianza y certidumbres para enfrentar los cambios estructurales e institucionales que estamos viviendo. ¿Nuestra institucionalidad económica, política y financiera tiene las herramientas necesarias?

Este segundo capítulo de este ciclo 2024, tratará –específicamente– sobre los actuales desafíos para las democracias liberales y el capitalismo, y su necesidad de reinventarse para no deslegitimarse. Incluida la pregunta: ¿cuál debería ser el rol del Estado?

Los invitados serán: Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos (CEP), y Óscar Landerretche, economista y expresidente de Codelco.

Confirma tu asistencia en el siguiente correo: dialogos@elmostrador.cl

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.