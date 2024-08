Los terraplanistas de las AFP

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Entre hoy y mañana podría quedar preso Luis Hermosilla, uno de los abogados más poderosos desde el retorno a la democracia, cuyos tentáculos abarcan la política, el poder judicial y los empresarios.

Ayer, la Fiscalía finalmente mostró sus cartas y los que siguen el caso de cerca afirman que fueron contundentes. El caso tiene de todo: acusaciones de soborno, lavado de dinero, bicicletas financieras, aviones privados y vida de lujo. Es una ventana al mundo del poder cuando el poder cree que nadie está mirando, convencido de que es impune.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, y domiciliaria para los funcionarios del SII y Tesorería. La audiencia continúa este jueves y hay expectativas respecto de lo que dirá la defensa. Hay que decir que solo La Roja convoca tan transversalmente a estar pegado a la tele.

El otro tema que está en la agenda de Sanhattan es lo que dirá el viernes el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en la reunión anual de banqueros centrales y economistas en Jackson Hole, Wyoming. Se anticipa que Powell dará señales del ritmo y la magnitud de los recortes de tasas que se avecinan, y que en el mercado apuestan a que arrancarán en septiembre.

¡Aguante peso chileno! En la víspera del discurso de Powell el dólar caía con fuerza, luego que la minuta de la última reunión de la Fed y nuevos datos de empleo reforzaron el consenso del mercado de que estamos ad portasdel comienzo de un ciclo de baja de tasas. El dólar cerró este miércoles a $914.

También en esta edición de El Semanal Exprés: los terraplanistas que defienden a las AFP; la advertencia de Fitch a Hacienda sobre las cuentas fiscales; y el fondo inmobiliario de BanChile Inversiones en Perú arriesga perder el 100% de su patrimonio.

Además, la entrada de inversión extranjera en el segundo trimestre compensa salida de capitales de la primera mitad del año; y SQM dice estar confiado en que el acuerdo con Codelco va a entrar en vigencia en 2025 y sigue apostando a aumentar la producción en al menos un 20% en Chile.

UN DIRECTOR DE CUPRUM, LyD y LA UDI: LOS TERRAPLANISTAS DE LAS AFP

En medio de señales de que en la primera mitad de 2025 podríamos finalmente tener un acuerdo para una reforma del sistema de pensiones, la discusión la dominan los extremos.

Si por el lado de los que no quieren nada con las AFP y presionan al Gobierno a que apueste a un sistema mayoritariamente de reparto tenemos a Luis Mesina, Ramón López y Manuel Riesco, entre otros, por el lado de quienes se oponen a cualquier opción que no sea 6% de la cotización adicional completo a las AFP tenemos al economista de Libertad y Desarrollo Tomás Flores, la UDI y, curiosamente, el economista Felipe Balmaceda Mahns, director suplente de AFP Cuprum.

por el lado de quienes se oponen a cualquier opción que no sea 6% de la cotización adicional completo a las AFP tenemos al economista de Libertad y Desarrollo Tomás Flores, la UDI y, curiosamente, el economista Felipe Balmaceda Mahns, director suplente de AFP Cuprum.

El misterioso tuitero Edu7 (@AlepEdu) los denomina «los terraplanistas de las AFP» y en las últimas 3 semanas no se ha cansado de mandarlos al frente. Su principal crítica es que son «intelectualmente deshonestos».

Sobre todo cuando escriben columnas, informes y dan entrevistas en las que defienden la rentabilidad de los fondos de las AFP y el modelo de la cotización individual. Hablan de rentabilidad bruta anualizada (que no incluye inflación y comisiones) y no de la rentabilidad neta real de la cuenta individual (TIR neto).

Sobre los posteos del director de AFP Cuprum dice:

«Después nos quejamos de por qué las AFP tienen tanta mala fama. Tenemos a un director de AFP Cuprum con incontinencia tuitera q se dedica a mofarse de los parlamentarios de izquierda cuando opinan sobre pensiones»(se refiere a Balmaceda, que tuitea bajo el nombre @homoeconomicusf).

Y no es optimista sobre lo que se viene: «Por un lado existe una izquierda populista q promueve las locuras financieras de No+AFP, por otro lado hay una derecha atrincherada, deshonesta e incompetente en lo técnico. Cada sector debe aislar a sus extremistas. De lo contrario jamás tendremos un sistema viable y legitimado».

HACIENDA TENDRÁ QUE HACER UN AJUSTE DE CUENTAS

Las presiones fiscales en Chile persisten. Es una de las conclusiones de un informe sobre las cuentas fiscales de la región, que publicó esta semana Fitch, la influyente clasificadora de riesgo de Wall Street. Afirma que la mayoría de los países que tienen metas fiscales formales no están en vías de cumplirlas este año. Chile, Brasil y Colombia están aplicando recortes de gasto para reducir las desviaciones proyectadas respecto de las metas fiscales, «pero estos recortes pueden no ser suficientes para cumplirlas».

El documento agrega que estamos ante un deterioro fiscal persistente. Advierte que en varios países de la región los déficits fiscales se han ampliado, debido a la reducción en los ingresos, sumado esto al aumento del gasto primario y mayores costos de endeudamiento. En 2024, el deterioro ha continuado, ya que el gasto ha superado a los ingresos, con algunas excepciones.

Advierte que en varios países de la región los déficits fiscales se han ampliado, debido a la reducción en los ingresos, sumado esto al aumento del gasto primario y mayores costos de endeudamiento. En 2024, el deterioro ha continuado, ya que el gasto ha superado a los ingresos, con algunas excepciones. Desempeño de los ingresos. En 2024, los ingresos en Chile han mostrado una caída real, en parte debido a que se comparan con la recuperación de las cifras excepcionalmente sólida de 2023. Y hace hincapié en que, aunque en general los ingresos en la región han crecido en línea con el PIB, en Chile el desempeño ha sido menos robusto.

Presiones del gasto. Fitch dice que el gasto público en nuestro país ha sido una fuente significativa de presión fiscal. El gasto primario en la región ha crecido considerablemente, impulsado por la indexación y aumentos discrecionales en salarios y beneficios sociales, buscando compensar la alta inflación pasada y apoyar el crecimiento.

Esta semana, el Banco Central confirmó lo que se venía diciendo en el mercado: la economía se enfrió en el segundo trimestre. Las cuentas nacionales revelaron que la actividad económica anotó un crecimiento anual de 1,6% en el segundo trimestre de 2024 y se contrajo un 0,6% respecto al trimestre anterior.

La buena noticia es que las cifras muestran una leve alza en la inversión, después de 4 trimestres consecutivos de caídas (medida trimestre vs. trimestre, no anual). El dato desestacionalizado muestra un crecimiento del 1,4%.

El dato desestacionalizado muestra un crecimiento del 1,4%. JP Morgan es optimista en cuanto a que el PIB se recupere en la segunda mitad del año y en su análisis destaca que la economía creció más que en el cuarto trimestre de 2023, y «eso equivale a un ritmo anualizado del 2,9%, por encima de su potencial». Eso sí, recortó su proyección anual del PIB para 2024 en 10 pb, a 2,6%. Algo similar hicieron el Santander Chile y el BCI.

LA MESA: CASO HERMOSILLA Y NUEVA LEY DE DELITOS DE CUELLO Y CORBATA

José Ignacio Camus y nueva Ley de Delitos Económicos: «Ya está generando revuelo en las empresas y en el mercado se siente. Directores saben que ahora pueden ir presos».

El socio fundador de Admiral Compliance y exejecutivo de LarrainVial fue el invitado a La Mesa. Reconoce que, además de la inminente entrada en vigencia de la nueva normativa, el caso Audios de Hermosilla ha reforzado la idea de que las buenas prácticas, la ética y la integridad estén en el corazón del negocio de la empresa. Y adelanta que en el mundo empresarial reconocen la urgencia de implementar modelos de cumplimiento para evitar sanciones.

Reconoce que, además de la inminente entrada en vigencia de la nueva normativa, el caso Audios de Hermosilla ha reforzado la idea de que las buenas prácticas, la ética y la integridad estén en el corazón del negocio de la empresa. Y adelanta que en el mundo empresarial reconocen la urgencia de implementar modelos de cumplimiento para evitar sanciones. El ejecutivo reconoce que la falta de confianza y de ética en el sector privado y las instituciones financieras es un desafío. Al respecto, dice que es imprescindible una regulación efectiva y la responsabilidad en la gestión empresarial.

Eso sí, advierte que «hecha la ley, hecha la trampa» y describe cómo las empresas y directorios se están resguardando, creando «comités de asesores» que toman las mismas decisiones de los directorios, pero con protección legal.

y describe cómo las empresas y directorios se están resguardando, creando «comités de asesores» que toman las mismas decisiones de los directorios, pero con protección legal. «La ley ha influido en la rotación de directores en empresas, con preocupaciones sobre la exposición a sanciones y la creación de comités de asesores para mitigar riesgos», dice.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen de portada.

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Fondo de BanChile Inversiones en Perú arriesga perder el 100% de su patrimonio. Como adelantamos en este espacio hace unas semanas, ​los aportantes al fondo inmobiliario rechazaron un aumento de capital y no podrá cumplir con sus obligaciones derivadas del financiamiento otorgado por el Banco de Crédito del Perú (BCP), cuando compró el edificio.

Ahora el BCP ejecutaría la garantía y estaría preparando rematar el edificio en Lima, por impago del fondo inmobiliario de la AGF del banco de los Luksic.

– SQM dice estar confiado en que el acuerdo con Codelco va a entrar en vigencia en 2025 y sigue apostando a aumentar la producción en al menos un 20% en Chile, a pesar del desplome de los precios. Lo dijo el gerente general de la empresa, Ricardo Ramos.

Adelantó que el proceso de consulta con las comunidades atacameñas del salar de Atacama es uno de los principales temas a resolver, pero dijo que SQM y Codelco están «comprometidos a alcanzar un acuerdo de beneficio mutuo con las comunidades basado en los más rigurosos estándares, transparencia y promoción de los derechos humanos".

SQM agregó que anticipa que los precios del litio seguirán estancados en la segunda mitad del año, pero sigue con los planes de expansión en Chile. Lo ven como una oportunidad de aumentar su cuota de mercado. La caída de los precios del último año está golpeando a la competencia más que a SQM, lo que los ha forzado a congelar proyectos y planes de expansión.

– Entrada de inversión extranjera en el segundo trimestre compensa salida de capitales de los primeros seis meses del año. Esta semana, el Banco Central informó que la cuenta financiera registró entradas netas de capital por US$ 3.732 millones, lideradas por la inversión extranjera directa (IED) en Chile.

En un informe separado de hace algunas semanas, el BC informó que en el primer semestre de 2024 salieron recursos por US$ 3.157 millones. Este monto es 178% mayor al mismo periodo de 2023. Los expertos ven que se mantendrá la tendencia a la diversificación.

¿Cómo se explica? Un economista de la plaza dice que lo que salió fue inversión de cartera, principalmente inversiones de AFP y fondos mutuos que están invirtiendo afuera, pero entró mucha inversión extranjera directa.

– Hay señales de que los fondos de private equity (fondos de capital privado) están volviendo a ver buenas oportunidades de hacer negocios. Linzor Capital, uno de los dos más grandes del mercado, anunció la compra de Wi-Net Telecom en Perú, la empresa líder en el negocio de telecomunicaciones residencial, que ofrece internet de banda ancha por fibra óptica a 527 mil clientes.

El precio no fue informado, pero Linzor –fundada por tres ex-JP Morgan y que ha levantado US$ 1.200 millones en 4 fondos – explicó que el capital para la operación será provisto por un consorcio liderado por su fondo más reciente, Linzor IV, junto con un grupo de coinversores locales e internacionales. Linzor dijo que la oportunidad en Perú está en que WIN opera en un país con una de las tasas de penetración de banda ancha más bajas de la región.

Linzor también informó que recientemente vendió su participación en la Universidad Santo Tomás, donde era socio del Grupo Hurtado. En Chile hizo gran negocio con su inversión en Cruz Blanca Salud, para luego abrirla en bolsa. También tuvo una exitosa inversión en Mundo, empresa líder en fibra óptica en nuestro país, que vendió al fondo internacional Digital Bridge en 2021 a varios múltiplos de la inversión original.

– Cuando uno se pregunta por qué el capitalismo está en crisis, las condiciones del fichaje del nuevo CEO de Starbucks son un buen ejemplo. A Brian Niccol no solo le pagarán un salario base de US$ 1,6 millones anuales, tendrá la oportunidad de ganar un bono al año en efectivo que podría oscilar entre US$ 3,6 millones y US$ 7,2 millones, y podrá optar a bonos anuales en acciones por un valor de hasta US$ 23 millones, sino que también no tendrá que mudarse de Newport Beach, California, a Seattle.

No, el directorio de la empresa que apuesta a la sustentabilidad le permitirá a Niccol volar tres veces por semana 1.600 kilómetros desde California hasta la oficina de Seattle, en lugar de mudarse. Hay inversores que ya están expresando molestia y apuntan a la enorme huella de carbono que eso implica. «Si estoy leyendo esto correctamente, ¿tiene que estar en Seattle tres veces por semana? Eso es un derroche increíble. Muy burgués», dice un inversor citado por la cadena de televisión CNBC.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.