Presupuesto 2025 y el riesgo de un error de cálculo

¡Buenas y bienvenido sea el jueves! Esta semana los mercados han estado bajo tensión ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y en Chile eso se siente en el mercado de divisas. El dólar se dispara y nuevamente está por sobre los 910 pesos. Afuera hay optimismo sobre la moneda chilena: hay US$ 3.000 millones en apuestas a favor del peso por parte de inversores extranjeros. El ojo también está puesto en el precio del petróleo.

A eso hay que sumar el desorden político que desataron las acusaciones constitucionales contra el Presidente Boric y la ministra Tohá. Tienen poco apoyo y, sumado esto al escándalo del sueldo de Cubillos, nuevamente se vuelve a poner en el radar de los inversores la incertidumbre política.

La buena noticia es que la economía parece estar reactivándose luego de la pausa del segundo trimestre.El Imacec de agosto se expandió 2,3%, algo por debajo de algunas proyecciones, pero la producción de cobre tuvo su mejor mes del año. Algunos economistas destacan que, a pesar de factores climáticos y cortes de luz, la suspensión de clases y la huelga de Escondida, la actividad mantiene una expansión de 2,8% anual en serie desestacionalizada. Eso sí, el empleo sigue siendo una preocupación.

Otro foco de los inversores es el Presupuesto 2025. La gran pregunta es si lo que presentó Hacienda es suficiente para satisfacer las crecientes demandas sociales sin comprometer la sostenibilidad fiscal​. Como dijo un empresario con sensibilidad concertacionista, para que el capitalismo siga siendo un modelo que cuente con legitimidad social, es necesario que haya paz social. Y para eso necesitamos acuerdos para mejoras en el capital humano, educación, salud y pensiones.

También en esta edición de El Semanal: el Presupuesto, riesgos de errores de cálculo y dudas sobre las proyecciones de ingresos; Fitch advierte sobre exposición de la banca chilena a un riesgo de US$ 15.000 millones; y la propuesta de salud del Gobierno llega al Congreso con heridas graves.

Además, Tanner y la vuelta de carnero de Ricardo Massú con respecto al negocio del factoring; y 100 años de seguridad social en Chile y el optimismo del Gobierno en cuanto a que el próximo año tendremos una reforma histórica.

PRESUPUESTO 2025 Y LOS RIESGOS DE UN ERROR DE CÁLCULO

Qué pasó. Esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el Presupuesto 2025, el Estado de la Hacienda Pública (EHP) 2024; y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, presentó el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre.

Como adelantó el Presidente Gabriel Boric el domingo, el Presupuesto presentado contempla un aumento en el gasto del 2,7% en comparación con el Presupuesto de 2024 y un crecimiento de la economía de 2,6%. Marcel dijo que la economía está sana y bien posicionada para seguir creciendo el próximo año y cumplir con la promesa de La Moneda.

“De cumplirse estas perspectivas para la actividad económica en el 2025, el crecimiento anual de Chile desde antes de la pandemia hasta ahora sería superior al promedio de América Latina para el mismo periodo. Del mismo modo, el crecimiento del ingreso per cápita para el cuatrienio 2022-2025 va a ser superior al de los dos cuatrienios anteriores, con lo cual se cumpliría con la meta señalada por el Presidente de la República en su Cuenta Pública de junio pasado».

Compromiso con la responsabilidad fiscal. La directora de la Dipres afirmó que la deuda pública se mantendrá «muy por debajo del nivel prudente de 45% del PIB». En Hacienda aseguran que «mirado en su conjunto, el Gobierno del Presidente Boric será el de menor crecimiento de la deuda pública bruta, a lo largo de su mandato, en los últimos 16 años”.

El análisis preliminar de los economistas privados es que todo va a depender de si se cumplen las proyecciones de ingresos. Este año los ingresos han estado muy por debajo de lo proyectado en el Presupuesto 2024 y eso es lo que genera dudas acerca de las proyecciones para el próximo año.

El ex Dipres Matías Acevedo advierte que los ingresos fiscales están sobreestimados en US$ 3.300 millones el 2024 y se arrastra el problema para el 2025. «No se cumplirán las metas de balance fiscal el 2024 y 2025».

El error en los cálculos de ingresos ha obligado a Marcel a tener que hacer ajustes para acercarse a la meta de balance estructural de un déficit de 1,9% . «Ya en junio se tuvo que hacer un ajuste de gastos de 0,3% del PIB y para poder cumplir la meta aún se necesitaría ajustar el gasto nuevamente antes de fin de año, ya que los ingresos siguen estando por debajo de las proyecciones», dice un economista de uno de los grandes bancos locales. Hacienda apuesta a que la nueva ventana de repatriación de capitales recaude unos US$ 600 millones y eso ayudará a que el ajuste de gasto sea menor.

«El problema de ingresos es equivalente al 0,5% del PIB. La nueva proyección es de un déficit de 2,3%, por lo que se amplió la brecha desde junio. Eso significa que falta un nuevo ajuste en estos 4 meses para cumplir la meta de un déficit de 1,9%. Esa brecha es equivalente a más o menos US$ 1.200 millones». Los cálculos son de un exalto funcionario de Hacienda de Piñera 2.

El error en las proyecciones sería una de las razones de que a mitad de año saliera el jefe de Finanzas Públicas de la Dipres, David Duarte, que había llegado en reemplazo de José Pablo Gómez de la mano de Marcel. Gómez es un histórico de la Dipres y que estuvo como jefe de Finanzas Públicas durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera y los dos de Michelle Bachelet.

En el mercado es un secreto a voces que a Duarte lo forzaron a renunciar y que la magnitud de la brecha en los ingresos también habría sido un factor en la salida de Hernán Frigolett del SII. No hay que olvidar que la Operación Renta 2024 estuvo bastante por debajo de lo anticipado.

No hay que olvidar que la Operación Renta 2024 estuvo bastante por debajo de lo anticipado.

LA BANCA Y UN POTENCIAL PROBLEMA DE US$ 15.000 MILLONES

Banca chilena debe prepararse para enfrentar desafíos ante la continua debilidad del mercado inmobiliario comercial. Es una de las conclusiones de un informe de la influyente clasificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings. La exposición directa es de US$ 15.000 millones, lo que equivale al 6% de todas las colocaciones.

El documento advierte que las tendencias crediticias de los sistemas bancarios latinoamericanos con exposición al sector inmobiliario comercial, incluidos algunos de los bancos más grandes en Chile, Brasil y México, «probablemente continúen deteriorándose, en línea con sus pares bancarios globales».

Fitch dice que las exposiciones a riesgos relacionados con los créditos al mercado inmobiliario comercial (oficinas, bodegas y centros comerciales, entre otros) han aumentado considerablemente , impulsadas por el bajo crecimiento económico, el aumento de las tasas de interés y los cambios estructurales en el mercado de oficinas. «Esto ha llevado a emisores más débiles con mayores concentraciones de exposiciones más riesgosas. Es probable que los prestamistas se retiren del sector, lo que podría aumentar el riesgo de refinanciamiento y generar más actividades de reestructuración y pérdidas crediticias».

El informe afirma que los bancos chilenos están navegando un período de incertidumbre ante un escenario desafiante, pero destaca que han tenido un enfoque cauteloso que «ha ayudado a protegerlos de algunos de los riesgos que enfrentan las economías más desarrolladas».

, pero destaca que han tenido un enfoque cauteloso que «ha ayudado a protegerlos de algunos de los riesgos que enfrentan las economías más desarrolladas». El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central destaca que la demanda en el sector sigue siendo baja, con tasas de vacancia de oficinas significativamente más altas que los promedios históricos. Esta tendencia continúa, mientras la economía en general experimenta una lenta recuperación, con muchas empresas inmobiliarias y de construcción enfrentando restricciones crediticias continuas. Se espera que estas limitaciones se mantengan hasta 2025, lo que crea un entorno desafiante para los sectores dependientes de los préstamos comerciales.

Institucionalidad sólida. La clasificadora de riesgo deja en claro que los bancos chilenos tienen en general una exposición relativamente limitada al sector, respaldada por prácticas sólidas de gestión de riesgos y marcos regulatorios, con perfiles financieros fuertes que actúan como un amortiguador frente a posibles pérdidas.

Y agrega que, a medida que el sector enfrenta mayores riesgos crediticios, los bancos han aumentado las provisiones y fortalecido los requisitos de garantías para mitigar posibles pérdidas. Las pruebas de resistencia realizadas en el sistema bancario indican que las instituciones financieras tienen suficientes provisiones y reservas de capital para soportar escenarios de estrés severo en el mercado de créditos inmobiliarios comerciales.



PROPUESTA DE SALUD LLEGA AL CONGRESO EN AMBULANCIA

La nueva propuesta de reforma integral al sistema de salud del Gobierno de Gabriel Boric llegará al Congreso prácticamente muerta: al interior de su coalición critican que no haya apostado a un fondo común, que sirviera como un punto de partida para avanzar hacia un seguro único nacional, y se oponen al fondo único de compensación entre isapres que propone el proyecto de La Moneda. Desde la derecha son igual de categóricos en que, sin dicho fondo, no están los votos. O sea, la nueva propuesta enfrenta serias dificultades políticas.

El proyecto propone dos medidas principales: un plan único de salud con un precio fijo para todos los afiliados y la eliminación de las preexistencias y de la tabla de factores. Pero además obliga a las isapres a contratar reaseguros y una cobertura adicional para las enfermedades catastróficas. Las prestadoras de salud privadas podrán competir en precio del plan, pero el proyecto no crea un fondo común de compensación ni cambia mecanismos de pago.

Pero además obliga a las isapres a contratar reaseguros y una cobertura adicional para las enfermedades catastróficas. Las prestadoras de salud privadas podrán competir en precio del plan, pero el proyecto no crea un fondo común de compensación ni cambia mecanismos de pago. En el mercado apuntan a que este último punto lo hace inviable económicamente a largo plazo para la industria. Las isapres enfrentan altos costos administrativos, que duplican los de las mutuales, y no existen mecanismos que incentiven la eficiencia del gasto en salud. Por ejemplo, el pago por problemas de salud resueltos en lugar de simplemente por procedimientos.

Juan Carlos Said, médico internista y experto en políticas públicas, lo dejó clarito en su cuenta de X (ex Twitter): «Sin fondo de compensación ni cambio en mecanismos de pago de isapres, proyecto del gobierno definitivamente no es bueno. No resuelve problema de isapres y tampoco prioriza lo que debería priorizar: Fonasa», donde está más del 80% de la población.

Los expertos prevén que la migración de afiliados de las isapres a Fonasa continuará, convirtiendo a este último en el seguro de salud predominante en Chile, no por reforma sino por «accidente», y las isapres van a «reformarse o morir por su cuenta», lamenta una fuente del gremio.



SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– La vuelta de carnero de Ricardo Massú acerca del negocio del factoring. Hablo del controlador de Tanner, la institución financiera no bancaria más grande del mercado y que hasta ahora era el gigante del factoring. Pero hoy que está ad portas de convertirse en banco, Massú está hablando pestes de la industria que lo mantiene entre los empresarios financieros con la mayor fortuna.

Varias fuentes cuentan que quedaron en shocken el último Chile Day en Londres, cuando durante una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue tajante en que «había que reventarlos», en referencia a los factoring no bancarios. Era en el contexto del cuestionamiento a la industria por su falta de regulación y los escándalos que han estallado con casos como el de Factop y Primus, entre otros. Cabe recordar que Tanner quedó salpicado en el caso Hermosilla/Factop y asegura que los hermanos Sauer le deben cerca de US$ 6 millones.



– Gobierno celebra 100 años de seguridad social en Chile, optimista respecto a que después de las municipales se podrá finalmente cerrar un acuerdo para una reforma de pensiones. Este jueves la Subsecretaría de Pensiones lanza libro que recorre la historia de la seguridad social, repasa los hitos más importantes en la evolución del sistema previsional chileno y da algunas señales de lo que se viene en los próximos meses.

El libro detalla los hitos históricos, como la promulgación de la Ley de Seguro Obrero en 1924 y la creación del Pilar Solidario en 2008. En un anticipo a lo que apuesta el Gobierno para las negociaciones que se vienen después de las elecciones de octubre, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, dijo que el foco estará en los desafíos pendientes: la brecha de género en las pensiones y la insuficiencia de los montos para una pensión digna.

En un anticipo a lo que apuesta el Gobierno para las negociaciones que se vienen después de las elecciones de octubre, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, dijo que el foco estará en los desafíos pendientes: la brecha de género en las pensiones y la insuficiencia de los montos para una pensión digna. Reyes anticipa que «vamos a dar un avance, probablemente no vamos a resolver todo lo que haya que resolver, pero como nunca en estos tres intentos de reforma previsional se ha avanzado, y sería un gran desperdicio no aprovechar lo que hemos avanzado para mejorar nuestro sistema de pensiones».

– Huelga de trabajadores portuarios en Estados Unidos es una señal de alerta ante la amenaza de la automatización e inteligencia artificial (IA). Los estibadores en huelga no solo quieren que les suban el sueldo, sino que están intentando evitar que los robots les quiten el trabajo, y exigen que cualquier nuevo contrato prohíba la automatización en los puertos de la Costa Este y del Golfo de México.

Hace años que los grandes puertos, incluyendo los principales de Chile, vienen utilizando la tecnología para ser más eficientes y productivos. Pero la irrupción de los robots y la IA se ha convertido en una amenaza inmediata.

Pero la irrupción de los robots y la IA se ha convertido en una amenaza inmediata. Los trabajadores portuarios quieren que el nuevo contrato incluya «un lenguaje absolutamente hermético que diga que no habrá automatización ni semiautomatización». En la huelga participan unos 45.000 estibadores y, de prolongarse, pone en jaque la temporada navideña y se mete en la agenda electoral a un mes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.