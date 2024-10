Permisología: la frustración llega a La Moneda y la tía de Crispi está en la mira

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Mañana viernes se cumplen cinco años del estallido social. La fecha llega en medio de una crisis institucional que tiene al Poder Judicial contra las cuerdas y que en los últimos 10 días se manifestó con la destitución de dos ministros de la Corte Suprema, pero en un proceso que dejó nuevamente al desnudo la pobreza de nuestro sistema político.

No hay peor crisis que la que no se aprovecha. Las demandas sociales que dieron fuerza al estallido siguen ahí. No es ya materia de discusión que la economía chilena se encuentra entrampada en un bajísimo ritmo de crecimiento, reflejado en la caída del ahorro interno y la inversión.

Las demandas sociales que dieron fuerza al estallido siguen ahí. No es ya materia de discusión que la economía chilena se encuentra entrampada en un bajísimo ritmo de crecimiento, reflejado en la caída del ahorro interno y la inversión. Y para salir del estancamiento son urgentes reformas que permitan instaurar un proyecto de crecimiento que haga posible generar los recursos y dinámicas para satisfacer las necesidades, sueños y ambiciones de la gente.

que haga posible generar los recursos y dinámicas para satisfacer las necesidades, sueños y ambiciones de la gente. Pero para eso se requiere un acuerdo amplio y una reforma profunda y urgente del sistema político. El hecho de que hayamos logrado estabilizar la economía, controlar la inflación y reducir parte de las incertidumbres políticas no cambia esa realidad.

En esta edición de El Semanal Exprés: las frustraciones de La Moneda, Hacienda y Energía con el obstruccionismo del Consejo de Monumentos Nacionales con los proyectos de inversión; una influyente consultora económica apunta al Banco Central por una comunicación errática y proyecciones inestables que han generado una volatilidad innecesaria en el mercado; y la apuesta de la CAF en Chile para apoyar la transición energética, la agenda digital y la descentralización.

Además, otro lío de platas y amiguismo al interior de la San Sebastián; Rodrigo Wagner, el economista de la Concertación que llega a Hacienda a apoyar a Marcel, en el año de su gestión de la billetera fiscal; la PGU hace que el sistema de pensiones vuelva a entrar al Top 10 del mundo; y la advertencia del ex CEO de Google acerca del impacto dramático que tendrá la inteligencia artificial en nuestras vidas en los próximos 12 meses (no estamos ni cerca de estar preparados acá).

Si alguien te compartió este boletín, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo. Suscríbanse o compartan este boletín.

1

LA FRUSTRACIÓN DE LA MONEDA, LA PERMISOLOGÍA Y LA TÍA DE CRISPI

La frustración de Hacienda y Energía con el obstruccionismo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y otras burocracias para avanzar en su cruzada para destrabar la permisología, llegó al corazón de La Moneda. En el equipo económico lo ven como uno de los principales obstáculos para el repunte de la inversión en Chile y poder, así, seguir despejando las incertidumbres económicas.

Son dos los proyectos trabados por el CMN que generaron especial molestia en el Gobierno. Uno es el proyecto Los Lagos de la empresa estatal noruega Statkraft y que generó inversiones por casi US$ 180 millones, y el otro es el proyecto de hidrógeno verde en la Región de Magallanes, que representa una inversión de US$ 11.000 millones.

Ambos están frenados por el Consejo de Monumentos y hay varios altos funcionarios del Gobierno que apuntan a dos nombres:

Verónica Serrano,la representante de Interior en el CMN y tía de Miguel Crispi, en el caso del proyecto de hidrógeno verde; y Víctor Ramos, secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, iniciativa de La Moneda para la restitución de tierras y generación de diálogos entre las comunidades indígenas y las víctimas de la violencia en La Araucanía.

El mes pasado, el CMN calificó parte del trazado del proyecto en Magallanes como una «alteración significativa, grave e irreversible» y lo declaró «inadmisible». El camino pasa por la Estancia San Gregorio, un Monumento Nacional declarado Zona Típica en el año 2000.

La cuestionada intervención de Serrano en la sesión extraordinaria del Consejo del 11 de septiembre. Ahí se discutió el proyecto y, ante la explicación de uno de los consejeros respecto a que, aunque se opongan al camino, el Servicio de Evaluación Ambiental puede ignorarlos, Serrano tomó la palabra:

«Creo que desgraciadamente hay que ser estratégico para conseguir el resultado. Quizás lo que hay que hacer es alargar la batalla hasta que por cansancio saquen el camino. Lo digo así derechamente. Por que si ponemos este objetivo como el único intransable ahora, pueden hacernos jaque mate altiro (…). Hay que buscar la forma de decir ‘esto es lo que queremos’ y después decirles que van a haber millones de cosas más que les vamos a seguir pidiendo si es que no cumplen lo que nosotros queremos. Lo digo así derechamente, estratégicamente hablando, si no corremos el riesgo de perder».

Al cierre de esta edición no había podido comunicarme con Serrano, aunque sí informé del tema al Ministerio del Interior y al propio CMN.

En el proyecto de Los Lagos, en el que la empresa noruega dice que ha sufrido un costo de US$ 500 millones por culpa del frenazo que le puso el CMN ante la Justicia, la culpa al interior del Gobierno se la cargan a Víctor Ramos. La semana pasada la molestia de Statkraft se manifestó públicamente en una serie de entrevistas que dio la gerenta general en Chile, María Teresa González.

Dijo que es una inversión que ha cumplido con todo lo que tiene que cumplir, «pero tenemos una incerteza absoluta respecto a plazos, de cuándo podremos iniciar su operación, siendo que está terminada prácticamente. Hay una orden judicial para que el Consejo de Monumentos Nacionales haga una consulta indígena. Esta no ha avanzado».

Fuentes cercanas al equipo económico del Gobierno aseguran que las críticas de la ejecutiva se escucharon en La Moneda y que Interior tomó cartas en el asunto.

El proyecto en La Araucanía que lidera Ramos, militante del Frente Amplio, tiene una mala evaluación interna en el Ejecutivo.Una alto funcionario dice que el problema es que le dieron mucha responsabilidad política a Ramos y, en vez de fomentar el diálogo, «están dejando puros problemas».

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

ECONOMÍA, BANCO CENTRAL Y UN MENSAJE CONFUSO

Esta tarde el Consejo del Banco Central probablemente anunciará un nuevo recorte de 25 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM), lo que la dejaría en 5,25%. Al menos ese es el consenso de los economistas y operadores financieros que el BC encuesta regularmente.

Los argumentos en favor del nuevo recorte. El viernes pasado, el BCI dijo que no hay nada nuevo desde que se publicó el IPoM de septiembre, que la actividad económica está creciendo en torno a la tendencia y la inflación sigue moderándose, a pesar del impacto del alza en las cuentas de luz. «Todo apunta a que se alcanzaría la meta de 3% a mediados de 2025″.

El viernes pasado, el BCI dijo que no hay nada nuevo desde que se publicó el IPoM de septiembre, que la actividad económica está creciendo en torno a la tendencia y la inflación sigue moderándose, a pesar del impacto del alza en las cuentas de luz. «Todo apunta a que se alcanzaría la meta de 3% a mediados de 2025″. El foco de atención del mercado estará puesto en el comunicado del Consejo y ver si hay cambios. Eso, porque desde que arrancó el ciclo de recortes han aparecido críticas acerca de la política comunicacional y las proyecciones del banco.

Comunicación errática y proyecciones inestables generan volatilidad en el mercado. Lo dijo la influyente consultora Gemines esta semana, en un informe para sus clientes. Afirma que el Banco Central es en parte responsable de la volatilidad del tipo de cambio.

«La política comunicacional y las erráticas proyecciones del escenario económico interno por parte del Banco Central han provocado una innecesaria varianza en algunos precios claves, como el tipo de cambio, afectando la trayectoria inflacionaria y, por esa vía, haciendo más lento y costoso el ajuste buscado».

Advierte que, en los últimos meses, el BC «ha adoptado una postura comunicacional errática, acompañada de cambios constantes en sus proyecciones económicas, lo que ha generado una notable volatilidad en las expectativas del mercado». Este comportamiento ha afectado variables clave, como el tipo de cambio, complicando el panorama económico y encareciendo los ajustes necesarios.

Gemines cita el hecho de que el Banco Central ha revisado varias veces sus estimaciones sobre la demanda interna. «En el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, las proyecciones fueron extremadamente negativas. Sin embargo, para junio el panorama había mejorado considerablemente, solo para volver a ser pesimista en septiembre. Estos vaivenes han influido directamente en la política monetaria, generando incertidumbre en el mercado y afectando los precios de la economía».

S&P le da una mano a Hacienda. La reunión de este jueves del Consejo del Banco Central es la primera después que el ministro Marcel presentara el Presupuesto 2025 y ocurre a 48 horas de que la clasificadora de riesgo S&P Global Ratings mejorara la perspectiva (outlook) de calificación crediticia de Chile, de “Negativa” a “Estable”, además de ratificar la clasificación en “A”, la más alta de la región y a la par de economías como la China y del sur de Europa.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LA MESA: LA CAF EN CHILE Y SU CONFIANZA EN NUESTRAS INSTITUCIONES

Julián Suárez: “Vemos un país con instituciones sólidas, democracia pujante y economía sana”.

El representante del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) en Chile fue el invitado a La Mesa de esta semana. Nos compartió su mirada sobre el actual escenario económico, los desafíos que aún tenemos pendientes y el compromiso de CAF en apoyar a nuestro país para enfrentarlos. Suárez lleva ya casi dos años en Chile y es el primer representante en nuestro país de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) desde que volvimos a ser miembro pleno de la institución.

Su mirada es interesante, porque viene de afuera. Además, la entrevista coincide con el quinto aniversario del estallido social y la discusión que genera acerca de la falta de respuesta del mundo político a las demandas sociales que lo gatillaron.

Julián destacó las fortalezas del país en términos de instituciones sólidas, democracia y una economía estable, así como los avances en sostenibilidad ambiental y educación. Sin embargo, también subrayó los desafíos que enfrenta Chile, como la calidad educativa, la diversificación económica, la desigualdad y el cambio climático. Y enfatizó la necesidad de mejorar la educación, incorporar valor agregado en la economía y avanzar en la transición digital.

“A Chile lo vemos como un país que se destaca en el contexto regional. Es un país que en términos de promedios, donde sabemos que ahí se esconden un montón de disparidades, es un país con instituciones sólidas, con una democracia pujante y consolidada. Es un país que más allá de que, a nivel de crecimiento económico, el actual es sustancialmente menor que el que tenía hace 20 años, es un país previsible, con una macro saneada, un país que en términos de consolidación fiscal se atañe a las reglas fiscales y que tiene un Banco Central independiente que es destacado en el contexto internacional”.

El economista adelantó que en el primer año de su reincorporación a la CAF, Chile ha obtenido financiamiento directo por entre US$ 2.850 millones y US$ 3.000 millones en 29 operaciones, incluyendo US$ 500 millones para la empresa ferroviaria del Estado y la participación en un fondo para el hidrógeno verde.

Y subrayó el papel clave de la CAF en la integración y desarrollo de Chile, con la creación de un centro de innovación en Santiagoy el compromiso de abordar los retos planteados por el estallido social y el desarrollo inclusivo.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o el video de portada.

Un mensaje de SQM

Con un llamado urgente a aumentar las contrataciones de personas con discapacidad se lanzó Expo Inclusión 2024

En su séptima edición, la Expo Inclusión tiene como objetivo seguir promoviendo la inclusión laboral en Chile, ofreciendo más de 1.000 oportunidades de empleo disponibles tanto online como de manera presencial el 23 y 24 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho. Se invita a las personas en situación de discapacidad a cargar su currículum en www.expoinclusion.cl y postular del 21 al 25 de octubre (online), o a visitar la feria en las fechas mencionadas.

Esta ocasión contó con la participación de Daniel Concha, Director de Senadis; Giorgio Boccardo, Subsecretario del Trabajo; Gonzalo Guerrero, Presidente del Directorio de SQM, José Miguel Berguño, Vicepresidente Senior de Servicios Corporativos en SQM Litio, Paola Ortega, Directora de Expo Inclusión y el inspirador Adolfo Almarza de Decididos, que entregó un potente mensaje de optimismo y resiliencia frente a la adversidad, haciendo un llamado a dar oportunidades de trabajo y abrirse a las diferencias.

Asimismo, Gonzalo Guerrero, Presidente del Directorio de SQM, indicó que “Si nosotros queremos asumir como una compañía sustentable tenemos que construir un país mejor y un país mejor es el que genera oportunidades, en donde las personas a pesar de sus diferencias tengan la oportunidad de desarrollo. Y en ese contexto, Expo Inclusión es una actividad que permite que todo el ecosistema de la inclusión pueda compartir sus experiencias e impulsarse”.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Otra polémica de platas al interior de la Universidad San Sebastián. Esta vez es por un contrato de tecnología de cientos de millones de pesos mensuales (una fuente habla de una cifra de $ 200 millones, pero no pude confirmarla). Se trata de la implementación del sistema de software SAP, que es utilizado por muchas empresas para gestionar de manera eficiente sus operaciones. Organiza y conecta diferentes áreas de una compañía, como finanzas, ventas, compras, recursos humanos, producción y logística, en una única plataforma.

La historia sería la siguiente: el contrato lo tiene Sonda, el gigante tecnológico que controla Andrés Navarro, uno de los socios de la USS y cuya hija, Pilar, está en el directorio. De acuerdo con dos personas con conocimiento de la polémica, el contrato original se lo dieron a otra empresa, pero los Navarro, de manera reservada, protestaron y la universidad rescindió el contrato original y se lo dio a Sonda. Una de las fuentes asegura que hubo cartas y que el nuevo contrato con Sonda es por más plata.

De acuerdo con dos personas con conocimiento de la polémica, el contrato original se lo dieron a otra empresa, pero los Navarro, de manera reservada, protestaron y la universidad rescindió el contrato original y se lo dio a Sonda. Una de las fuentes asegura que hubo cartas y que el nuevo contrato con Sonda es por más plata. El asunto ahora es que el sistema no estaría funcionando como se prometió, está atrasado y tiene muchos problemas. Pero, en vez de cobrarle multas a Sonda por incumplimiento del contrato, han seguido pagándoselo, aseguran dos fuentes que trabajan en altos puestos administrativos en la universidad.

Pero, en vez de cobrarle multas a Sonda por incumplimiento del contrato, han seguido pagándoselo, aseguran dos fuentes que trabajan en altos puestos administrativos en la universidad. Consultada la USS, respondió que «en todas las instituciones de Educación Superior, las operaciones relacionadas están reguladas por la Ley N°21.091, cuestión que la Universidad San Sebastián (USS) cumple de manera irrestricta, informando al respecto a los entes reguladores».

– Otro economista de la Concertación se suma al Gobierno. Rodrigo Wagner asumirá el cargo de Coordinador Macroeconómico de Hacienda, en reemplazo del economista argentino Andrés Sansone, que se pasó al sector privado y es el nuevo economista jefe del Santander.

Wagner (47 años) es doctor en Economía de Harvard y durante diferentes administraciones fue miembro de los comités de expertos del Ministerio de Hacienda y participó en varios consejos directivos de Corfo. En enero de este año fue nombrado representante del ministerio en el directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

y durante diferentes administraciones fue miembro de los comités de expertos del Ministerio de Hacienda y participó en varios consejos directivos de Corfo. En enero de este año fue nombrado representante del ministerio en el directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Sansone estuvo 10 años en el Banco Central, donde trabajó con Mario Marcel y era su mano derecha en Hacienda. El economista sigue la huella de Claudio Soto, que pasó de ser coordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda a instalarse como economista del Santander. Soto es ahora Consejero del Banco Central.

– La implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) hizo que en 2024 el sistema de pensiones chileno volviera a estar entre los 10 mejores del mundo. El estudio “Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024″ muestra que el valor del índice general del sistema chileno aumentó de 69,9 en 2023 a 74,9. La mejora hizo que Chile pasara del puesto 14 al 9 en el ranking que vuelve a encabezar Holanda.

El informe dice que la mejora del sistema chileno refleja cambios positivos, particularmente en la pensión base y en las tasas de reemplazo neto de las pensiones. «Estos avances son una señal de mayor seguridad financiera para los jubilados chilenos». El sistema chileno sigue liderando la región y quedó con nota B, en un grupo con puntaje en un rango similar al de Reino Unido, Suiza, Nueva Zelanda, Irlanda, Uruguay y Francia, entre otros.

«Estos avances son una señal de mayor seguridad financiera para los jubilados chilenos». El sistema chileno sigue liderando la región y quedó con nota B, en un grupo con puntaje en un rango similar al de Reino Unido, Suiza, Nueva Zelanda, Irlanda, Uruguay y Francia, entre otros. ¿Insumo para la negociación de la reforma que se viene? En la oposición ya ven el informe como argumento para no avanzar con la reforma más allá de aumentar cotizaciones. Eso sí, el documento advierte que, a pesar de las mejoras en el sistema, «queda trabajo por hacer para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la inclusividad del sistema. Ampliar la cobertura y el apoyo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos y cuidadores, será esencial para que el sistema siga respondiendo a las necesidades de una población que envejece».

En la oposición ya ven el informe como argumento para no avanzar con la reforma más allá de aumentar cotizaciones. Eso sí, el documento advierte que, a pesar de las mejoras en el sistema, «queda trabajo por hacer para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la inclusividad del sistema. Ampliar la cobertura y el apoyo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos y cuidadores, será esencial para que el sistema siga respondiendo a las necesidades de una población que envejece». El documento explica que el sistema chileno comprende una pensión social de vejez casi universal (PGU), un sistema de capitalización obligatorio (AFP) y la opción de cotizaciones voluntarias (APV).

– Una información que puede tener un impacto importante para mejor en la economía chilena (y el mundo): estamos siendo testigos del fin de la era de los combustibles fósiles y el mundo se encamina hacia una era de precios de energía más baratos de la mano de la revolución verde.

Lo predijo la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, que afirma que el cambio hacia el uso de electricidad deja atrás los excedentes de petróleo y gas. Asegura que la demanda mundial de todos los combustibles fósiles dejará de crecer en esta décaday que la actual escalada de precios es temporal, impulsada por las tensiones en el Medio Oriente.

– Y para cerrar, una advertencia del ex CEO de Google que revela lo perdidos que estamos acá, aún discutiendo propuestas setenteras para una economía que ya no existe y un modelo que está agotado:

Eric Schmidt dice que tres avances clave en inteligencia artificial en los próximos 12 meses transformarán el mundo de manera radical.Estos desarrollos no solo cambiarán la forma en que interactuamos con la tecnología, sino que además redefinirán industrias.

Acá el video, que subió a sus redes @marcvidal.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.