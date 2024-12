Pensiones: se alinean los astros para un acuerdo y Grupo Luksic y gremios dan señales de apoyo

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunos)! Hay una creciente posibilidad de que el sistema político y los empresarios nos regalen un acuerdo de reforma de pensiones para esta Navidad.

Todo indica que se están alineando los astros y el anuncio podría incluso ocurrir esta semana.Este fin de semana el Grupo Luksic y la Sofofa se alinearon detrás de las negociaciones y, ahora, lo único que amenaza un acuerdo es la posición de Republicanos, que podría lograr dividir a la derecha y hacer tambalear un acuerdo con La Moneda.

Será una semana agitadísima. Y no hablo por el estrés que implica comprar y elegir regalos para la familia, sino porque, además de las negociaciones sobre pensiones, en la agenda tenemos la última Reunión de Política Monetaria (RPM) del año y el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre.

El ente emisor tiene que balancear una economía con crecimiento débil y, al mismo tiempo, presiones inflacionarias y un nuevo escenario geopolítico.

También en la agenda: los alegatos ante los árbitros en la pelea entre los controladores de la salmonera Australis y el empresario Isidoro Quiroga. Los abogados más poderosos de Chile y lobbistasde peso son los protagonistas de una disputa en la que hay en juego más de mil millones de dólares.

También en esta edición de El Semanal: un informe que confirma la discriminación de género en el mercado crediticio chileno; los Jalaff vuelven a hablar ante la Fiscalía; la CAF sale a financiar proyecto de Enel; y la pelea en redes entre el exministro de Hacienda Ignacio Briones y Gonzalo Cordero, uno de los poderosos de la UDI; y una radiografía al primer año de Javier Milei en Casa Rosada.

1

PENSIONES: AD PORTAS DE UN ACUERDO

Los astros parecen estar alineados para que, después de más de 15 años discutiendo, se logre un acuerdo para reformar el sistema de pensiones que mejore las jubilaciones, les quite parte del protagonismo a las AFP y le dé legitimidad social al sistema. Diversas fuentes afirman que el anuncio de un principio de acuerdo podría darse incluso esta semana. El principal obstáculo sería la presión de Republicanos a Chile Vamos y que eso quiebre a la oposición.

En la semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue claro y dijo que “nunca hemos estado tan cerca de llegar a un acuerdo”. En la oposición también se reconocieron los avances en las negociaciones.

Pero, si había dudas de que efectivamente estamos ad portas de un acuerdo en pensiones, la entrevista en la portada de La Tercera de uno de los hombres fuertes del Grupo Luksic debería disiparlas: «Es importante que se apruebe en este gobierno una reforma de pensiones (…). Me gustaría que el acuerdo al que se llegue genere un nivel de consenso importante y que ese nivel de consenso quedase reflejado en el quórum que se requiera para que esa ley sea cambiada. No podemos estar discutiendo permanentemente el tema de pensiones.»

Lo dijo Óscar Hasbún, gerente general de Vapores y considerado, junto a Pablo Granifo, Iván Arriagada y Francisco Pérez Mackenna, como uno de los cuatro ejecutivos más importantes del holding que controla Banco Chile, Antofagasta Minerals, CCU y Sudamericana de Vapores, entre otros.

y considerado, junto a Pablo Granifo, Iván Arriagada y Francisco Pérez Mackenna, como uno de los cuatro ejecutivos más importantes del holding que controla Banco Chile, Antofagasta Minerals, CCU y Sudamericana de Vapores, entre otros. Hasbún es también vicepresidente de la Sofofa,muy cercano a la presidenta Rosario Navarro y, por ende, sus dichos tienen el peso del gremio empresarial más importante de Chile.

“Es imposible que Óscar haya hecho esa declaración sin tener el apoyo de Luksic. Y te doy por hecho que también refleja la postura del gran empresariado”, dice un director de empresas con vínculos en el holding y que es uno de los que cree que es urgente cerrar el tema pensiones de una vez por todas.

Otro alto ejecutivo del sector industrial con un rol de liderazgo en la Sofofa, que también apoya los dichos de Hasbún, dice que “hay que evitar que lideren los talibanes de lado y lado, y por eso es importante el timing de la entrevista de Óscar. Créeme que no fue casualidad ”.

”. Hasbún le reconoce ciertos logros y cambio de rumbo al Gobierno, en particular la estabilidad macro de la economía, los avances en seguridad y permisología, y que “ha escogido el camino de escuchar a los ciudadanos y reconozco que ha habido un giro respecto a lo que vimos al inicio”.

Un senador oficialista que es parte de las negociaciones con la oposición y que también se ha reunido con los gremios empresariales, dice que hablar de un acuerdo técnico y político cerrado es un poco exagerado,aunque «estamos cerca, pero entramos a un año de elecciones y eso podría complicarlo todo».

¿Cuál es el acuerdo que estaría ad portas de anunciarse? Se aumenta la cotización en 6 puntos porcentuales a 16%. De esos 6 puntos, 4 van directamente a las cuentas individuales, 1 punto sería un préstamo que se devuelve a la cuenta del cotizante y 1 punto o 0,5% de la cotización extra a solidaridad, para igualar pensiones entre hombres y mujeres.

La propuesta incluye el préstamo intergenaracional, un seguro para igualar pensiones entre hombres y mujeres, y una reorganización de las AFP/Comisiones y licitaciones.

2

SEMANA EN QUE EL BANCO CENTRAL TOMA PROTAGONISMO

Como les conté en el arranque, la agenda esta semana se la toma el Banco Central. El martes tendremos la última Reunión de Política Monetaria (RPM) del año y el miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre.

El Consejo del Banco tiene que balancear las presiones inflacionarias que aún no están del todo controladas y, por otro lado, una economía que crece a duras penas. El consenso sigue siendo que el BCCh recortará la tasa de referencia en 25 puntos base, pero advertirá que el ritmo de los recortes del próximo año será más lento, dependiendo del nuevo escenario geopolítico y de lo que pase con el dólar y tasas globales una vez que Donald Trump esté instalado de vuelta en la Casa Blanca.

En el mercado anticipan que el dólar seguirá más cerca de los mil pesos que de los 900 por los próximos meses.

Cabe recordar que el banco tiene en su radar que, en enero, se debe agregar otra alza de tarifas eléctricas y que, dado el nuevo escenario global, aparezcan nuevas presiones devaluatorias sobre nuestra moneda. La influyente consultora Gemines está en minoría y recomienda que el Consejo del Banco Central “postergue nuevos recortes en la TPM, hasta constatar que el camino se encuentra más despejado de riesgos. Parece razonable el tener más claro el ritmo de bajas en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, lo mismo que el impacto de la agenda económica del electo presidente Trump sobre nuestra economía”.

Y agrega que“el alza del tipo de cambio registrada en los últimos meses se traducirá, en una fracción relevante, en una persistencia más prolongada del desborde inflacionario en curso”.

El plato fuerte de la semana se sirve a las 10 de la mañana del miércoles en el Senado. Ahí la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, presentará el IPoM de diciembre. En el mercado hay alta anticipación por lo que diga, ya que será el primer análisis extendido del BC acerca de lo que se viene en 2025, con un radiografía detallada de cómo ve el estado de la economía, tasas, inflación y tipo de cambio. (N.d.R – versión para suscriptores tenía referencia a una presentación de Costa ante la Sofofa, pero era de 2023. Eso fue un error)

Entre los economistas privados coinciden en que este año cerraremos con un crecimiento de entre 2.2% y 2,5%. No muy distinto a lo que dice Hacienda. Sí hay mayor optimismo reciente acerca del próximo año y que, si al repunte a la inversión se suman acuerdos políticos en pensiones, sistema político y uno tributario, la economía podría tener un 2025 más dinámico del que se anticipaba hace unos meses.

3

YA ES DE MAL GUSTO: DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN CRÉDITOS DE CONSUMO EN CHILE

El análisis sobre discriminación de género en el mercado de créditos de consumo en Chile que hizo un equipo de 3 economistas chilenos, entre ellos, Eric Parrado, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hace 4 años, sigue dando que hablar: Ahora es un libro y también será publicado en el prestigioso Journal of Political Economy and Microeconomics de la Universidad de Chicago.

El informe original, en el que también participaron los académicos de la U. de Chile Raimundo Undurraga y Ana María Montoya, revela que las solicitudes de crédito en Chile presentadas por mujeres tienen un 18,3% menos de probabilidades de ser aprobadas, siendo la mayor parte del efecto de género atribuible a oficiales de crédito con sesgos de género, en particular hombres. Eso, según el estudio, implica costos de eficiencia significativos.

“Estimamos que las ganancias medianas perdidas asociadas con las solicitudes rechazadas debido a discriminación de género ascienden a US$ 1.675 por solicitud, lo que equivale al 22% del tamaño mediano de los préstamos”.

Y agrega que, a partir de un cálculo preliminar considerando todo el mercado de préstamos de consumo en Chile, la pérdida de ganancias anualmente debido a esta discriminación asciende a US$ 180 millones. “Esto representa el 0,06% del PIB de Chile en 2018 o el costo anual de contratar al 92% de los oficiales de crédito del sistema bancario chileno“.

Estos resultados subrayan la necesidad de abordar esta problemática para mejorar tanto la equidad como la eficiencia del mercado.

El estudio asignó aleatoriamente solicitudes de préstamos de consumo (de montos y plazos aleatorios) a posibles prestatarios con equilibrio de género, quienes luego las enviaron de forma aleatoria a una muestra representativa de oficiales de crédito de bancos chilenos.

Novedades de este estudio: hubo interacción real entre solicitantes y funcionarios de la banca, brindando un contexto auténtico para observar el comportamiento.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL PRIMER AÑO DE MILEI

Un año de Javier Milei como presidente de la Argentina: ya no tiene la inflación más alta del mundo. La redujo de 25% mensual a 2,7%. Avanza con un ajuste brutal que golpeó el consumo y aumentó la pobreza, pero sigue con sus grandes reformas estructurales para reducir el Estado y abrir la economía.

La aparición de brotes verdes y su estilo excéntrico parecen ser suficientes para mantener un apoyo popular inesperado: tiene una aprobación más alta que con la que llegó al poder y a los jóvenes no parecen importarles sus formas agresivas y su discurso crispante.

5

SEMANA EN REDES: BRIONES VS. CORDERO

Como te contamos más arriba en esta edición, todo indica que el mayor obstáculo para un acuerdo en pensiones viene de la derecha y esa división se vio reflejada este fin de semana en redes sociales. X, para ser exacto.

La pelea del exministro de Hacienda de Piñera II, Ignacio Briones (@ignaciobriones), la gatilló una columna de uno de los pesos pesados de la UDI, el abogado y lobbistaGonzalo Cordero, conservador y devoto de Jaime Guzmán y Jovino Novoa. En la columna se opone al acuerdo y tiene críticas a Briones y Evópoli, por estar a favor de lo que se está negociando.

El exministro de Hacienda no se guardó nada y Cordero tampoco. Tomen palco y disfruten el espectáculo.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Alegato en pelea sobre salmonera Australis. Este viernes los árbitros en la pelea sin guantes entre Joyvio –el gigante chino que demandó por estafa al empresario Isidoro Quiroga por la compra de Australis– y el empresario, escucharán los alegatos de los abogados.

Como lo venimos contando en este espacio, los chinos acusan a Quiroga de esconder información respecto a la sobreproducción y de violaciones a la normativa medioambiental. El empresario lo descarta categóricamente. En juego hay US$ 1.300 millones.

El empresario lo descarta categóricamente. En juego hay US$ 1.300 millones. La semana pasada la pelea subió de temperatura cuando la fiscal Constanza Encina decidió citar a Quiroga a una audiencia de formalización. Isidoro Quiroga dice que todo es parte de una estrategia de los abogados de Joyvio, Alberto Eguiguren, Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik, de extorsionarlo.

Esta semana tuvimos acceso en forma exclusiva al testimonio de la persona que coordinó el due diligence (DD) y la compra en nombre de los chinos, José Gago. A la fiscal, Gago le dijo que tuvo acceso a toda la información que pidió y reconoce que los informes sobre las violaciones ambientales los tuvo el estudio Cariola, los abogados que hicieron el DD legal.

Del otro lado de Eguiguren y su equipo están los pesos pesados de Claro y Cía., además del penalista José Domingo Acosta. Por el lado comunicacional, a los chinos ahora los asesora Imaginaccion (Enrique Correa y Alberto Luengo) y a Quiroga la agencia Comsulting. Hay informes en derecho de Carlos Peña y Enrique Barros, entre los más de 10 presentados.

– Álvaro Jalaff volvió a declarar ante la Fiscalía en el caso Factop y ahora le tocó explicar en más detalle su rol en la causa de Parque Capital. Según el Diario Financiero, Jalaff detalló que Parque Capital invirtió dinero en Factop a cambio de intereses mensuales, pero aclaró que no actuó como intermediario en estas operaciones. Además, mencionó la adquisición de un préstamo con Penta en 2017 y cómo el excedente se usó para inversiones del grupo.

Antes había explicado que él, su familia y Patio tuvieron un rol secundario en el proyecto Parque Capital, ya que su familia sería minoritaria en ese negocio. Explicó que el abogado Francisco Feres lideró la obtención de permisos. También reveló que Parque Capital obtuvo un crédito de UF 700.000, cuyo excedente fue usado en préstamos internos al Grupo Patio.

Explicó que el abogado Francisco Feres lideró la obtención de permisos. También reveló que Parque Capital obtuvo un crédito de UF 700.000, cuyo excedente fue usado en préstamos internos al Grupo Patio. También admitió haber pagado facturas a LarrainVial por más de $300 millones a través de derechos litigiosos, la mayoría relacionados con Factop.

– CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) sale a financiar estrategia de descarbonización de Enel Chile. En la semana firmaron un acuerdo clave por una inversión de US$ 200 millones que será destinada a financiar las necesidades de liquidez de Enel Chile para avanzar en su plan estratégico, que se enfoca en la electrificación y el fortalecimiento de las energías renovables.

La operación tiene como objetivo principal apoyar la mitigación del cambio climático y contribuir a los compromisos de Chile en términos de sostenibilidad, incluyendo una reducción de emisiones del 60% para 2050 y alcanzar un 100% de energía renovable para el mismo año. La CAF agrega que, además, busca aumentar el acceso de la población chilena a energías limpias y apoyar el cierre anticipado de plantas a carbón, un aspecto clave en la estrategia de Enel Chile.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Coma adelantamos en el arranque, será una agenda agitada: el martes, el mercado tendrá su atención puesta en la última Reunión de Política Monetaria (RPM) del año. Se da por descontado que se viene un nuevo recorte de 25 puntos base. El comunicado se publica a las 18:00 horas en el sitio web del BCCh.

El plato fuerte es el miércoles, cuando el banco presente el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, que incluirá nuevas proyecciones de crecimiento, inflación, tipo de cambio y tasas de interés. Será a partir de las 10 a.m. ante la Comisión de Hacienda del Senado.

que incluirá nuevas proyecciones de crecimiento, inflación, tipo de cambio y tasas de interés. Será a partir de las 10 a.m. ante la Comisión de Hacienda del Senado. Ese mismo miércoles por la tarde, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa,acompañada del gerente de la División de Política Monetaria, Elías Albagli, ofrecerán una conferencia de prensa para exponer los principales aspectos del IPoM.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: UNA DISCUSIÓN QUE TODOS TENDREMOS QUE TENER

El asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, ha generado un intenso debate en Estados Unidos y el mundo, reflejando la profunda insatisfacción pública con los sistemas de salud. El principal sospechoso, Luigi Mangione, de 26 años, ha sido arrestado y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, entre otros.

Este trágico suceso ha desencadenado una discusión global acerca de los sistemas de salud y seguridad social en occidente. Muchos lo ven como el reflejo de la frustración de las personas que se sienten engañadas por sus compañías de seguros y sistemas de salud. En Chile lo estamos viviendo hace tiempo con la crisis del sistema de isapres y Fonasa. Hay enojo y frustración.

Muchos lo ven como el reflejo de la frustración de las personas que se sienten engañadas por sus compañías de seguros y sistemas de salud. En Chile lo estamos viviendo hace tiempo con la crisis del sistema de isapres y Fonasa. Hay enojo y frustración. Algunos hablan de que ya estamos viviendo en un mundo distópico,en el que ciudadanos comunes ven la violencia como una respuesta válida a las deficiencias del sistema de salud.

Esta columna que publicó en The New York Times el director ejecutivo de UnitedHealth Group, que en Chile controla Banmédica, es un reconocimiento de que el sistema de salud no está funcionando y es urgente arreglarlo.

Hasta aquí llegamos esta semana.