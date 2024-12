Industria financiera en vilo: CMF y Fiscalía ponen a Sartor y LarrainVial en el ojo de la tormenta

Presentado por:

¡Buenas y Feliz Navidad anticipada! Hasta Año Nuevo les voy a dar un pequeño descanso, aunque no 100%. Para que no me extrañen, les escribiré con lo mejor y peor del año, las top 10 de noticias locales, lo mejor de La Mesa, Cumbres y Diálogos, y quizás incluyo algo sobre mis libros y series favoritas del año.

Fue la semana en que la Fiscalía y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) remecieron Sanhattan. La CMF suspendió las operaciones de Sartor AGF, una de las administradoras de fondos de activos alternativos que venía haciendo ruido hace un par de años, principalmente porque era el dueño de la U.

Casi en paralelo, la Fiscalía desató un terremoto cuando anunció que planea formalizar a 8 socios y altos ejecutivos de LarrainVial, el primus inter paresentre las corredoras de bolsa y finanzas corporativas del mercado local.

el primus inter paresentre las corredoras de bolsa y finanzas corporativas del mercado local. Además de los 8 de LV, el Ministerio Público va a formalizar a los hermanos Sauer (STF y Factop), los hermanos Jalaff (Grupo Patio) y al exgerente general de Patio, Cristián Menichetti. Es una arista más del caso Audios/Chats de Hermosilla/Factop, que pasará a la historia.

En los mercados, el nerviosismo lo metió la Reserva Federal de Estados Unidos, que recortó la tasa de interés en 25 puntos base, pero advirtió que habrá cautela con los próximos recortes, a la espera de evidencia más clara de que las presiones inflacionarias están bajo control.

En Chile el anuncio se sintió en el tipo de cambio, con el dólar informal superando los mil pesos. En la agenda política la reforma de pensiones domina la agenda.Tanto en la oposición como en Hacienda y Trabajo siguen dando señales de que en enero se logrará un acuerdo.

También en esta edición de El Semanal: sálvese quien pueda, parece ser la reacción de los implicados ante los anuncios de formalización de la Fiscalía en el caso del Fondo Estructurado I, mejor conocido como el “fondo corneta”.

Además, la trastienda del nocaut de la CMF a Sartor AGF;la pobreza en Chile es un problema urbabo y con empleo informal; el costo del alza del salario mínimo en el empleo; y otra salmonera con problemas de permisología que amenaza con ir a tribunales internacionales.

1

SÁLVESE QUIEN PUEDA

Esta semana –podría ser este mismo lunes– LarrainVial presentará querellas y acciones civiles contra los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff; Cristián Menichetti, el exgerente de operaciones del Grupo Patio; los hermanos Sauer, y Luis Flores, exgerente general de la corredora STF, entre otros.

Sería una de las primeras bombas que estallaría en reacción al terremoto que remeció al mercado financiero la semana pasada, cuando la Fiscalía Metropolitana Oriente anunció que el próximo 13 de enero pedirá la formalización de ocho ejecutivos de LarrainVial, los hermanos Jalaff, Menichetti, el fundador de Factop y controlador de la corredora STF, Daniel Sauer, y Luis Flores, exgerente general de STF.

Es en relación a la creación del Fondo Capital Estructurado I –también conocido como el “fondo corneta”–. El caso es una arista del caso Hermosilla/Factop y en el corazón está la tesis de la Fiscalía de que los Jalaff y lo Sauer, con la ayuda de LarrainVial, crearon un esquema de boletas falsas para financiarse y esto involucró lavado de dinero a gran escala.

El fondo en cuestión fue creado para agrupar las deudas de Antonio Jalaff, y tenía como activo subyacente las acciones de Jalaff en Grupo Patio. Se creó una Serie A y una Serie B. Hace unos meses, la CMF levantó cargos contra los que serán formalizados en relación con el fondo y los acusó de haber formado parte de “actuaciones, mecanismos o prácticas engañosas o fraudulentas que indujeron a los inversionistas a adquirir cuotas”.

Se creó una Serie A y una Serie B. Hace unos meses, la CMF levantó cargos contra los que serán formalizados en relación con el fondo y los acusó de haber formado parte de "actuaciones, mecanismos o prácticas engañosas o fraudulentas que indujeron a los inversionistas a adquirir cuotas".

son Manuel Bulnes, director ejecutivo de LarrainVial; Felipe Porzio, socio y gerente de finanzas corporativas; Claudio Yáñez, gerente general de LarrainVial Activos AGF; Sebastián Cereceda, gerente de finanzas corporativas; y Jaime Oliveira, gerente de operaciones. Además los directores de la LarrainVial Activos Andrea Larraín, Andrés Bulnes y José Rafael Correa Achurra. La Fiscalía apunta a los siguientes delitos:lavado de activos; estafa, delitos tributarios, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y la entrega de información falsa al mercado. En círculos legales dicen que hay una alta probabilidad de que varios de los que serán formalizados queden en prisión preventiva.

Este fin de semana los diferentes implicados salieron a desplegar su estrategia de defensa y todo indica que será un sálvese quien pueda. Fuentes cercanas al caso adelantan que, de hacerse efectiva la amenaza de querella de LarrainVial contra los Sauer y Jalaff, entre otros, se podría gatillar una batalla legal y mediática en la que quedarían muchos heridos. “Ambas partes saben muchas cosas de los otros que aún no han salido y no todas relacionadas con el caso”, advierte la misma fuente.

LarrainVial insiste en que son víctimas de los Jalaff y los Sauer, que fueron engañados y que hicieron todo correctamente. "Tenemos la total convicción de que hemos actuado de buena fe y con estricto apego a la normativa y regulación vigentes. LarrainVial Activos no puede permitir que aportantes de la serie B del fondo sufran por los delitos de terceros. Por esa razón, perseguiremos a los responsables y hemos decidido activar este programa reparatorio", dijo Juan Luis Correa, gerente general de LV en una carta interna a sus empleados.

“Tenemos la total convicción de que hemos actuado de buena fe y con estricto apego a la normativa y regulación vigentes. LarrainVial Activos no puede permitir que aportantes de la serie B del fondo sufran por los delitos de terceros. Por esa razón, perseguiremos a los responsables y hemos decidido activar este programa reparatorio”, dijo Juan Luis Correa, gerente general de LV en una carta interna a sus empleados. LV afirmó que la decisión de la fiscalía es “una medida que nos parece carente de fundamento, considerando que la administradora, sus directores y gerente general han actuado en todo momento con estricto apego a la legislación y normativa vigentes, velando siempre por el mejor interés del fondo y sus aportantes”.

A sus cercanos, Manuel Bulnes les asegura que su rol en este fondo fue menor, que solo conoció a Sauer dos veces y que los chats en que aparece y que están en la carpeta van a demostrar que es inocente.

que solo conoció a Sauer dos veces y que los chats en que aparece y que están en la carpeta van a demostrar que es inocente. Para su defensa LarrainVial cuenta con artillería pesada: el penalista Juan Domingo Acosta; el exministro de Piñera, Felipe Bulnes, primo de Manuel; y Alfredo Alcaíno. Además están los abogados de Cariola y el abogado Francisco Cox.

: el penalista Juan Domingo Acosta; el exministro de Piñera, Felipe Bulnes, primo de Manuel; y Alfredo Alcaíno. Además están los abogados de Cariola y el abogado Francisco Cox. También como parte de su plan para salir de la crisis, LarrainVial anunció un plan de reparaciones para los inversionistas no institucionales de la Serie B del fondo en cuestión. Además, anunciaron cambios de gerente general y directorio.

Quizás la medida más fuerte, que refleja lo serio de la situación, es que le pidieron a José Miguel Barros –socio histórico de la firma que en 2019 se había retirado de la primera plana– volver como presidente de LarrainVial Activos y liderar la salida de la crisis.

Este domingo, Barros habló en La Terceray reconoció que “la gente de Larraín Vial se puede haber equivocado, pero no ha cometido ningún ilícito” y que la CMF tenía el deber de haber alertado que STF estaba bajo investigación cuando se estructuraba el fondo,

“Yo, la convicción que me he hecho, más absoluta, es que LV trabajó, buscó una solución requerida, sin ningún conocimiento de ningún tipo de ardid, ni de estafa, ni de engaño, ni de ningún tipo, una cosa absolutamente franca, honesta y profesional. Como le digo, en una negociación hecha por humanos se pueden cometer errores. Mi impresión es que LV cometió un par de errores aquí”.

Acusó a los Jalaff y Sauer de “tener una moral distinta” y defendió a Manuel Bulnes, sindicado por Sauer como el “ideólogo el fondo”, como un alguien que “siempre ha sido un hombre de una línea, de una moralidad y una honestidad a prueba de fuego”. Cabe mencionar que su rol y el de LarrainVial en el caso Cascadas ahora está en la Corte Suprema. pero que por ahora son “jurídicamente inocentes, y eso ha sido ratificado en tribunales, en la Corte de Apelaciones”, recuerda Barros.

Fuentes cercanas al Ministerio Público que saben la reacción a la entrevista apuntan a contradicciones. Por un lado, dice haber leído más de mil páginas sobre el caso, pero cuando le preguntan acerca de algo clave del caso, la participación de LV en la compraventa del paquete accionario de los Jalaff en Grupo Patio, responde “mira, yo no estaba aquí, no sé los detalles. Sé por lo que leí en la prensa que fue una cosa muy dura, muy peleada, muy discutida y que, al final, he leído que los Jalaff dicen que los obligaron a vender a vil precio”.

Esto último es lo que argumentan en privado los Jalaff y apuntan a LarrainVial de haber liderado la operación y validado una valorización que fue cerca de la mitad del precio del aumento de capital anterior. Aunque admiten que LV no sabía nada de los problemas y las facturas falsas.

Pero el Ministerio Público es contundente en su argumento. En una entrevista en el DF, los fiscales afirman que LarrainVial “no es negligente, está en un estándar de ilícito”. Y clave en el caso son una serie de chats en los que, según la Fiscalía, se demuestra que Manuel Bulnes y LarrainVial estaban al tanto de los problemas de los Jalaff, Sauer y STF.

En la entrevista del DF, el fiscal Juan Pablo Araya dice que “es imposible que quienes tienen por ley la obligación de administrar un fondo de inversión de acuerdo a la ley única de fondo, no hayan podido saber, no hayan sabido lo que estaba pasando con la administración de ese fondo. Es una excusa que no se condice con sus obligaciones legales ni con lo que hay en la carpeta investigativa”.

El fiscal Felipe Sepúlveda es más directo aún en afirmar que estamos ante una situación de dolo y no negligencia: “El dolo tiene que ver con el conocimiento de actos concretos y el actuar a pesar de ese conocimiento. Creemos que estamos en esta última hipótesis”.

2

EL NOCAUT DE LA CMF A SARTOR AGF

Esta semana la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) le dio un golpe de nocaut a Sartor, la cuestionada Administradora General de Fondos. Le revocó la autorización de existencia para «resguardar el interés» de los aportantes de los fondos y nombró a Fernando Pérez Jiménez como liquidador de la empresa, que previo al estallido de la crisis administraba más de US$ 800 millones.

El regulador financiero identificó que Sartor AGF utilizaba fondos bajo su gestión como vehículos de financiamiento para entidades vinculadas a sus directores y accionistas mayoritarios, lo que constituyó una gestión negligente y contraria a los intereses de los aportantes, lo que «se tradujo en decisiones de inversión y esquemas de operaciones entre los fondos que dan cuenta de una situación de manifiesta negligencia en la administración de Sartor AGF».

Hace un par de semanas le había prohibido aceptar aportes e inversiones a sus fondos, lo que gatilló una corrida de los aportantes para retirar sus fondos (la CMF dice que fueron US$ 175 millones). Eso hizo que la CMF prohibiera los rescates y pagos a los fondos gestionados por la administradora.

(la CMF dice que fueron US$ 175 millones). Eso hizo que la CMF prohibiera los rescates y pagos a los fondos gestionados por la administradora. La gota que colmó el vaso de la CMF. Según el regulador, en estos días se vieron «situaciones altamente irregulares y que implican un aumento de la exposición en pagarés con sociedades vinculadas», el cual pasaría desde los US $54 millones a los US$ 86 millones. Específicamente se habla del reclamo de Credicorp Perú de que dineros de los fondos que invertían en Sartor se estaban usando para pagar retiros de otros fondos durante la corrida, entre ellos, fondos de partes relacionadas a los controladores de Sartor.

Según el regulador, en estos días se vieron «situaciones altamente irregulares y que implican un aumento de la exposición en pagarés con sociedades vinculadas», el cual pasaría desde los US $54 millones a los US$ 86 millones. Específicamente se habla del reclamo de Credicorp Perú de que dineros de los fondos que invertían en Sartor se estaban usando para pagar retiros de otros fondos durante la corrida, entre ellos, fondos de partes relacionadas a los controladores de Sartor.

Al interior de la firma que lidera Pedro Pablo Larraín y que tiene como uno de los socios y directores a Mauro Valdés, ex-TVN, hay enojo. Fuentes cercanas a Sartor dicen que nunca les han dado la chance de explicar su cuestionado modelo de negocios.

Inversiones de un fondo en otro fondo. Según las mismas fuentes, es una práctica habitual y normal en la industria, que se realiza por medio de series de cuotas sin cobro de remuneración. Lo que se busca, es mejorar las estructuras de cada fondo, así como los retornos. Es legal y no está prohibida.

Según las mismas fuentes, es una práctica habitual y normal en la industria, que se realiza por medio de series de cuotas sin cobro de remuneración. Lo que se busca, es mejorar las estructuras de cada fondo, así como los retornos. Es legal y no está prohibida. Reconocen que la principal preocupación de aportantes es liquidación (no remate) de activos alternativos. Explican que, por el bien de los aportantes, acá no debe existir un proceso de remate al mejor postor, sino que más bien una liquidación ordenada y planificada en el tiempo, porque se trata de activos alternativos. Es importante que se proteja a los aportantes, evitando dejarlos a merced del apetito voraz del mercado. Hay que ser enfáticos, se debe evitar a toda costa mayores pérdidas a las ya generadas por las resoluciones adoptadas por el regulador.

Las diferencias con Credicorp. Alegan que los peruanos solo hablan de la preocupación del destino de sus fondos, pero no revelan que había interés de comprar Sartor AGF y que habría habido ya un due diligence en curso. Desde diciembre 2023 hasta septiembre 2024, Credicorp y Sartor AGF exploraron otros negocios. Por Credicorp participaron James Loveday, CEO de Credicorp Capital Chile, y Luis Letelier, abogado de Credicorp en Chile y presidente de ACAFI.

Explican que la relación con Credicorp comenzó en el año 2020, cuando se crea el primer fondo gestionado para ellos, Táctico Perú, en el cual sólo invierte el Fondo Mutuo Factoring Soles de Credicorp Perú. Dicho fondo tuvo su peor momento cuando ingresó Pedro Castillo a la presidencia en el Perú y tuvo rescates por cerca del 70% de los fondos, donde Sartor AGF siempre cumplió y asistió a Credicorp, dado el nivel de rescates que vivió dicha empresa. Luego, en junio de 2023, se crea el 2º fondo gestionado para ellos, que fue el Facturas US$, en el cual solo invierte el Fondo Mutuo Factoring Dólares de Credicorp Perú.

La intención de Credicorp, según estas fuentes, era invertir en fondos domiciliados en Chile, con el objetivo de que vuelvan a invertir en Perú, todo con un objetivo tributario. Para ello utilizó fondos específicos de otras AGF en Chile y no por medio de su propia AGF en el país, aduciendo que no era su nicho en Chile, pero ya es conocido que sí es su nicho a nivel latinoamericano.

Para ello utilizó fondos específicos de otras AGF en Chile y no por medio de su propia AGF en el país, aduciendo que no era su nicho en Chile, pero ya es conocido que sí es su nicho a nivel latinoamericano. Una nueva arista en la investigación. Según cercanos al caso, la CMF estaría investigando si es que, como parte de las operaciones en las últimas semanas, Sartor habría financiado a Michael Clark, uno de los socios de la firma, para hacerse del control de Tactical Sport, el fondo que controla el club Universidad de Chile

3

POBREZA LATAM: EN CHILE ES UN PROBLEMA URBANO

Un nuevo informe sobre la pobreza en América Latina y el Caribe, publicado por Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, confirma que Chile y Uruguay tienen los índices más bajos de la región y que ambos han logrado importantes avances. De acuerdo al informe, el 8% de los chilenos son pobres y el 3% vive en la extrema pobreza.

En Chile, la pobreza es casi completamente un problema urbano, lo que contrasta con otras regiones donde la pobreza rural puede ser más prevalente.

El informe enfatiza que los programas destinados a eliminar la pobreza extrema deberán ser adaptados al contexto urbano específico de Chile y países similares. La región ha experimentado fluctuaciones significativas en los últimos años. Durante la pandemia de COVID-19, entre 2019 y 2021, la tasa de pobreza aumentó del 28% al 30%, sumando 14 millones de personas a la población en situación de pobreza.

La región ha experimentado fluctuaciones significativas en los últimos años. Durante la pandemia de COVID-19, entre 2019 y 2021, la tasa de pobreza aumentó del 28% al 30%, sumando 14 millones de personas a la población en situación de pobreza. Eso sí, en 2023, la región alcanzó su nivel más bajo de pobreza en lo que va del siglo, con una reducción de 4,7 puntos porcentuales en la tasa de pobreza entre 2021 y 2023. Este descenso se atribuye a mejoras en el mercado laboral y un modesto crecimiento económico. Sin embargo, aún hay más de 200 millones de personas en la región que viven en pobreza, de las cuales casi 100 millones viven en pobreza extrema. Más de la mitad de los extremadamente pobres en la región están concentrados en Brasil, México y Venezuela.

. Este descenso se atribuye a mejoras en el mercado laboral y un modesto crecimiento económico. . Más de la mitad de los extremadamente pobres en la región están concentrados en Brasil, México y Venezuela. Argentina, Chile, la República Dominicana y Brasil han experimentado las reducciones más significativas de la pobreza en los últimos 20 años,con descensos de entre 31 y 61 puntos porcentuales. El informe destaca el avance en acceso a cloacas y acceso a computadoras, entre otros.

Chile tiene la tasa más alta de propiedad de computadoras entre los no pobres (casi el 60%), con una brecha más estrecha (casi el 40% de los extremadamente pobres tiene computadoras). “Este patrón de propiedad de activos ofrece indicios sobre formas efectivas e ineficaces de llegar a los pobres, así como sobre las áreas en las que se pueden mejorar las políticas de inclusión digital y acceso a la tecnología”.

Otros datos relevantes. En la región los no pobres tienen cinco veces más probabilidades de estar empleados de forma formal que los extremadamente pobres y el doble de probabilidades que los pobres moderados. En Chile hay brecha de 42 puntos porcentuales entre los no pobres con trabajo formal y los pobres que tienen trabajo en blanco.

Además, los más pobres tienen 2.3 veces más probabilidades de que los más ricos de no cuenten con seguro de salud, y sus tasas de finalización de la educación secundaria son significativamente más bajas que las de los no pobres. Estos datos destacan las disparidades en acceso a empleo formal, salud y educación, que perpetúan las brechas de desigualdad en la región.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: SALARIOS VS. EMPLEO

Una minuta que es parte del Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, que presentó el Banco Central hace unos días, concluye que el alza del salario mínimo ha tenido un impacto negativo en el empleo formal, principalmente en las grandes empresas.

El documento afirma que hay una correlación entre el aumento salarial y que la reducción del empleo fue elevada, lo que indica que un incremento del 1% en los salarios promedio resulta en una disminución del 1,16% en el empleo en estas empresas.

El estudio advierte que esto posiciona a Chile en un rango superior de impacto en comparación con otros países, subrayando los retos de implementar incrementos salariales sin comprometer la estabilidad del mercado laboral.

subrayando los retos de implementar incrementos salariales sin comprometer la estabilidad del mercado laboral. El análisis concluye que la nueva ley, si bien aumentó significativamente los salarios promedio, especialmente en empresas con alta proporción de trabajadores afectos al salario mínimo, también provocó una disminución considerable en el empleo en este grupo de empresas. Este efecto se traduce en una caída acumulada de hasta un 8% en el empleo y un cambio en la composición laboral, favoreciendo a trabajadores más calificados.

5

LA SEMANA EN REDES: MUSK Y LA ULTRADERECHA ALEMANA

Un posteo de Elon Musk en X, la red social por la que pagó US$ 44.000 millones hace un par de años, gatilló una fuerte polémica y un nuevo debate acerca del poder que ejerce el hombre más rico del mundo, cuya fortuna supera el PIB de la gran mayoría de los países del mundo, en la política mundial.

En su posteo @elonmusk expresó su apoyo al partido de extrema derecha alemán, Alternativa para Alemania (AfD). En un tuit, Musk afirmó: “Solo el AfD puede salvar a Alemania”, lo que desató fuertes críticas por parte de políticos alemanes, quienes le pidieron que se mantuviera al margen de su política nacional.

Su respaldo es polémico, porque el AfD es conocido por su postura antiinmigración y nacionalista, similares a las de Donald Trump. Hace años que está siendo monitoreado por la agencia de inteligencia de Alemania, debido a sospechas de extremismo. Los comentarios de Musk han sido interpretados como una alineación con estas ideologías de extrema derecha, lo que ha generado nuevas preocupaciones sobre su influencia en el discurso político.

El momento en que Musk hizo esta declaración coincide con las próximas elecciones en Alemania, lo que agrava la controversia. Sus declaraciones han abierto debates sobre la influencia de millonarios del mundo tecnológico en la configuración de los escenarios políticos y las posibles consecuencias de sus apoyos públicos.

Musk, ¿intocable?Es la mano derecha de Trump, pero nadie lo votó; controla el único fabricante masivo de autos eléctricos que puede competir con China; la NASA y el Pentágono dependen casi exclusivamente de SpaceX para llevar satélites y material militar al espacio; y Starlink está rápidamente dominado el mercado de internet satelital.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Todo queda en casa en el Banco Central. Se trata de los resultados del concurso de Proyectos de Investigación – Piloto 2024 del Banco Central.

Se anunciaron el martes pasado y lo que generó ruido es que, de los cuatro seleccionados, la mitad son economistas influyentes de amplia trayectoria en el banco y que hace poco tiempo pasaron a la academia o sector privado: Pablo García, Kevin Cowan y Sebastián Claro.

«Stressed Relations: Global financial spillovers to local firms in Chile, the role of banking intermediation», que investiga cómo los eventos financieros globales repercuten en las empresas locales en Chile, es del exvicepresidente del banco, Pablo García, y Kevin Cowan, exgerente de División Política Financiera del Banco Central de Chile (ambos ahora están en la Universidad Adolfo Ibáñez).

es del exvicepresidente del banco, , exgerente de División Política Financiera del Banco Central de Chile (ambos ahora están en la Universidad Adolfo Ibáñez). «Caracterización de la red de distribución de insumos para empresas chilenas», de Sebastián Claro, exconsejero del BC, y Bernardo Blum (Universidad de Toronto).

– La permisología vuelve a meter la cola en un proyecto salmonero. Se trata de Cooke Aquaculture, una empresa empresa familiar canadiense, que tiene operaciones cerca del Parque Nacional en Aysén, acusa al Estado de Chile de incumplimiento de un acuerdo para relocalizarse, firmado en 2023, y ahora evalúa acciones legales ante tribunales internacionales (CIADI)

El acuerdo, respaldado por los ministerios de Economía y Medio Ambiente, buscaba priorizar la relocalización de concesiones cercanas a parques nacionales, asegurando el respeto a los derechos adquiridos de las empresas durante el proceso. Sin embargo, Cooke sostiene que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contradijo el acuerdo al solicitar la paralización de la siembra en uno de sus principales centros para 2025.La decisión tendría un impacto millonario en sus operaciones en Chile.

Según la compañía, la decisión de la SMA desconoce autorizaciones previamente otorgadas por la Subsecretaría de Pesca y representa una actuación arbitraria que podría generar daños económicos y laborales significativos en una región altamente dependiente de la acuicultura. Los abogados de Cooke aseguran que no existe evidencia de afectación ambiental, respaldados por informes técnicos requeridos por la misma SMA.

– El Sindicato 3 de Escondida recibirá el bono más grande en la historia de la minería chilena. La semana pasada la mina que controla BHP y el Sindicato N°3 alcanzaron un acuerdo histórico, estableciendo un bono de término de conflicto de $32 millones para cada trabajador sindicalizado. Este monto representa el más alto registrado en la industria minera chilena, superando acuerdos anteriores de la misma empresa.

El acuerdo también se destaca por su significativo aporte a la inclusión de género en la minería, ya que el 68% de los 330 socios del sindicato son mujeres. Este contrato colectivo, con una vigencia de 36 meses, incorpora beneficios especialmente diseñados para las trabajadoras, como ponderaciones especiales para la postulación al plan habitacional, exámenes preventivos de salud y programas de reconversión laboral con perspectiva de género.

Este contrato colectivo, con una vigencia de 36 meses, incorpora beneficios especialmente diseñados para las trabajadoras, como ponderaciones especiales para la postulación al plan habitacional, exámenes preventivos de salud y programas de reconversión laboral con perspectiva de género. Escondida es la mina de cobre más grande del mundo y produce casi el 23% de todo lo que se produce en Chile y el 5,4% de la oferta global de cobre.

– La salmonera Australis, controlada por el gigante chino Joyvio, sigue en su campaña de lobby en paralelo con su publicitado litigio con el anterior controlador, el empresario Isidoro Quiroga. En noviembre, Renato Leyton, lobbista de Imaginaccion, la agencia de asuntos públicos y comunicaciones de Enrique Correa, se reunió con el ministro de Economía, Nicolás Grau.

Según consta en el registro de la audiencia realizada el 18 de noviembre pasado, el objetivo era: “Exponer la posición de los inversionistas de China por el proceso de autodenuncia ante la SMA por sobreproducciones cometidas por el anterior controlador (chileno) y los riesgos de cierre de sus operaciones”.

7

AGENDA DE LA SEMANA: NAVIDAD

– El foco de la gente esta semana está puesto en las fiestas de fin de año, y se trabajará poco. Este lunes habrá ruido cuando LarrainVial presente sus querellas contra los hermanos Jalaff, los Sauer y Cristián Menichetti, en el marco del caso Fondo Estructurado I, mejor conocido como el «fondo corneta» (los detalles los contamos más arriba en esta edición)

– Este lunes también tendremos el PIB regional 3er trimestre, el Informe Mensual de Estadísticas del Mercado de Derivados y Spot (veremos cómo van las apuestas sobre el peso/dólar y si hay indicios de un carry trade), y los Indicadores de Crédito Comercial entre Empresas, entre otros. Todo lo publica el Banco Central.

8

EL MINISTRO GRAU SIN CENSURA NI TAPUJOS ACERCA DEL MODELO Y LA RELACIÓN CON LOS EMPRESARIOS

Ministro Grau a los empresarios: “El modelo regulador no basta, necesitamos ser partners”.

Para hablar de la relación del Gobierno con el sector privado, las principales estrategias de su cartera para transformar el modelo económico y social de Chile, el rol del Estado y la necesidad de una nueva articulación público-privada, lo invitamos a ser el protagonista del último capítulo de este año del ciclo Diálogos de El Mostrador.

Grau ha sido uno de los ministros más cuestionados por el sector privado en estos tres años.Algunos empresarios que lo conocen dicen que injustamente.

El ministro abordó la relación entre el Estado y el sector privado como eje central para enfrentar los desafíos productivos y ambientales de Chile. A pesar de los avances en el diálogo, el ministro Grau subrayó que la colaboración necesita un cambio profundo, tanto en el enfoque del Estado como en la actitud de los empresarios.

“El modelo regulador ya no basta; necesitamos un Estado articulador, que actúe como partner del sector privado”,afirmó Grau. Según el ministro, la dificultad de la tarea no radica en una falta de voluntad política, sino en la estructura misma del Estado y en la resistencia de algunos sectores privados a adaptarse a los nuevos desafíos.

El titular de Economía expresó su preocupación por la ausencia de propuestas concretas por parte de gremios empresariales y centros de pensamiento:

“El sector privado no ha hablado suficiente sobre el tipo de Estado que se requiere para articular esta colaboración”.En contraste, destacó ejemplos exitosos, como los acuerdos en torno al hidrógeno verde en Magallanes, donde la coordinación con diferentes ministerios y actores privados ha avanzado hacia la creación de una nueva industria.

Grau defendió la importancia de abordar la transición productiva y ambiental de manera conjunta. “Estamos haciendo un esfuerzo por crecer mientras desacoplamos el impacto ambiental. Esa tarea, insisto, requiere un nivel de articulación entre el sector público y privado como nunca hemos tenido”.

Uno de los principales retos discutidos fue la implementación de la reforma de permisos sectoriales, calificada por el ministro como “inédita” y esencial para destrabar proyectos clave. “El problema de permisos sectoriales no tiene parangón en los intentos anteriores, pero nosotros somos los primeros en intentar solucionarlo estructuralmente”, dijo.

En un mensaje dirigido a los empresarios, el ministro pidió confianza y compromiso mutuo: "Estado y privados tienen que ser partners para lograr objetivos comunes". Además, reiteró que las reformas impulsadas por su cartera buscan generar condiciones para un crecimiento económico sostenible y estructural a largo plazo, más allá de los efectos inmediatos.

“Estado y privados tienen que ser partners para lograr objetivos comunes”. Además, reiteró que las reformas impulsadas por su cartera buscan generar condiciones para un crecimiento económico sostenible y estructural a largo plazo, más allá de los efectos inmediatos. “Es necesario realizar reformas estructurales que permitan crecer más, aunque los resultados no sean inmediatos”.

Sobre la cuestionada Estrategia Nacional del Litio: “Cuando salgamos del Gobierno, en materia de litio veremos el acuerdo más importante en la historia del país de articulación público-privada, entre Codelco y SQM. Duplicar la producción y, al mismo tiempo, aumentar áreas de conservación de salares al 30%, muestra un esfuerzo sistémico de conservación y desarrollo”.

Un nueva forma de entender la democracia: “Yo creo que nuestro país tiene que ser mucho más democrático, tiene que tener mucho más diálogo social y, al mismo tiempo, tiene que crecer más, tiene que lograr destrabar las dificultades que tiene para ponerse de acuerdo”.

