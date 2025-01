Pensiones y el cálculo que pocos hacen: el costo de no hacer nada

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Para los que ya están volviendo de vacaciones, mi pésame. ¡Lo difícil que es arrancar! A mí me queda exactamente una semana para partir.

Esta semana el foco del mercado sigue estando en la reforma de pensiones y en las audiencias de formalizaciones en la arista Sanhattan del caso Hermosilla/Factop.

Pensiones podría salir de la Comisión de Hacienda del Senado este jueves para que se vote en sala el viernes. Próxima semana iría a la Cámara de Diputados. Han aparecido piedras en el camino, pero en La Moneda siguen optimistas. Números más, números menos, hay un cálculo que pocos hacen: el enorme beneficio de lograr un acuerdo transversal y así darle legitimidad al sistema: el costo de nuevamente no hacer nada.

Sobre las formalizaciones, este jueves por la tarde tendremos las decisiones de la jueza. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para los hermanos Jalaff y domiciliaria nocturna para Felipe Porzio y Manuel Bulnes.

Los abogados defensores montaron una vigorosa defensa para rebatir el caso de la Fiscalía y bajarle el precio a esta arista del caso Audios, que ahora se conoce coloquialmente como la del «fondo corneta».

También en esta edición de El Semanal Exprés, las intensas semanas para el influyente rector Peña: premios de periodismo e informes en derecho que lo dejan en medio de tres de los casos de mayor impacto en el sector financiero de los últimos años.

Además, la operación que remeció el mundo del lobby y asesoría comunicacionales; la declaración de intereses del director del SII; y el economista jefe del Santander sale a hablar sin haber esperado los seis meses de haber renunciado a ser la mano derecha de Marcel en Hacienda, y en el mercado hay quienes apuntan a la puerta giratoria.

1

EL ACUERDO EN PENSIONES Y EL CÁLCULO QUE POCOS HACEN

La reforma de pensiones está pasando por un momento crítico. Avanza pero siguen apareciendo piedras en el camino. Ayer miércoles se aplazó su voto en la Comisión de Hacienda del Senado, luego que se le pidiera al ministro de Hacienda, Mario Marcel, hacer los ajustes al proyecto de acuerdo al informe del CFA, que se presentó por la mañana. Hoy jueves se ingresarán las nuevas indicaciones y podría votarse por la tarde o a más tardar el viernes temprano. Sí o sí se vota en sala antes del próximo lunes.

El Gobierno pisa el acelerador. La Moneda ya avisó que, si no hay acuerdo en la Cámara de Diputados, hará valer la facultad constitucional para obligar a la Cámara a sesionar y despachar la reforma la próxima semana, que es distrital, y para que los republicanos lo hagan, pues no han dado su voto (debe ser unánime por todos los comités).

Esta ha sido una semana de cálculos y números. Hacienda presentó el Informe Financiero que acompañó las indicaciones. Ahí reveló que el mayor gasto total de esta reforma en régimen (a 2050) son US$ 3.200 millones. De ese total, el mayor desembolso estará radicado en el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250.000, con un monto de US$ 1.400 millones. Marcel reconoció que el aumento de las cotizaciones a cargo del empleador podría costar 100 mil empleos, pero por el otro lado la reforma generará mayor ahorro y crecimiento.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) identificó 11 riesgos fiscales y propuso medidas de mitigación para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema.El presidente del CFA, Jorge Rodríguez Cabello, destacó la necesidad de avanzar en la reforma para aliviar las presiones sobre el pilar no contributivo del sistema de pensiones. Hacienda tomó las recomendaciones y este jueves las traducirá en siete puntos que presentará en forma de nuevas indicaciones.

El cálculo que pocos están haciendo es el costo de no hacer nada. Habría costo para los jubilados, que verían una vez más postergada una mejora a sus pensiones. Y pocos hablan de los beneficios del acuerdo: que pondría fin a años de incertidumbre estructural, despeja una gran incertidumbre política, mejora las confianzas de inversores y profundiza el mercado de capitales.

Eso no quiere decir que haya varias recomendaciones que se están discutiendo que fortalezcan la reforma.

Uno de los principales riesgos señalados por el CFA es la sostenibilidad de los compromisos de gasto fiscal, especialmente en relación con la Ley de Cumplimiento Tributario, que financia parte de la reforma. El CFA expresó preocupación por la incertidumbre en la recaudación de ingresos adicionales y sugirió que el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) se realice de manera gradual, conforme se concreten los ingresos fiscales.

especialmente en relación con la Ley de Cumplimiento Tributario, que financia parte de la reforma. conforme se concreten los ingresos fiscales. Además, el CFA recomendó establecer un mecanismo de monitoreo para el Fondo Autónomo de Administración (FAD), dado que no tiene atribuciones para supervisarlo. También propuso revisar el rol del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y fortalecer la administración corporativa del FAD para garantizar una gestión eficiente de los recursos.

JP Morgan hizo un análisis en el que dice que la reforma va en la dirección más ortodoxa, destaca los beneficios del consenso político en torno a la reforma, e hizo cálculos sobre los posibles impactos económicos y de mercado de estos cambios.

Impacto económico del aumento de la tasa de contribución. El informe dice que el aumento de las cotizaciones podría fortalecer significativamente los flujos financieros del sistema de pensiones, y calcula que un aumento del 6 % se traduciría en flujos adicionales mensuales de US$ 420 millones (US$ 5.100 millones anuales).

«Estos ingresos fortalecerían el desarrollo de los mercados de capitales locales, consolidando su papel en la inversión a largo plazo». Cabe mencionar que a diciembre de 2024, el sistema de pensiones chileno administra US$ 186.400 millones en ahorros, con US$ 12.500 millones (6,7 %) invertidos en acciones chilenas.

. Cabe mencionar que a diciembre de 2024, el sistema de pensiones chileno administra US$ 186.400 millones en ahorros, con US$ 12.500 millones (6,7 %) invertidos en acciones chilenas. Y coincide que es una gran oportunidad para Chile. «Esta convergencia de oportunidades económicas y voluntad política subraya el momento crítico que enfrenta Chile para avanzar en su reforma previsional, con beneficios potenciales tanto para los jubilados como para la economía en general».

2

LAS INTENSAS SEMANAS PARA EL INFLUYENTE RECTOR PEÑA

¿Qué pasó? A fines del año pasado, en diciembre de 2024, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, ensayista e influyente columnista de la plaza, recibió el premio Libertad de Expresión 2024, entregado por la Asociación Nacional de Prensa (ANP). “A la prensa la necesitamos más que nunca, pero está más amenazada que nunca», aseguró Peña en su discurso de agradecimiento al recibir el premio.

Su influencia proviene de una combinación de factores, que van más allá de su escritura persuasiva, principalmente en su columna de los domingos en El Mercurio, y se conecta con su trayectoria profesional, su rigurosidad intelectual y su capacidad de análisis. Además, Peña ha cultivado una imagen de independencia intelectual. Aunque sus opiniones a veces generan críticas desde distintas trincheras, esto refuerza su posición como una voz seria y no partidista en el debate público.

Pero en las últimas semanas el rector Peña, quien también es un destacado profesor de derecho civil de la Universidad de Chile y en la UDP, no sólo ha captado la atención de los círculos del poder por sus incisivas columnas, sino que también por su rol de abogado informante en derecho en los tres casos más importantes del último tiempo que han golpeado a la industria financiera: Factop/LarraínVial, Australis y Sartor/Azul Azul.

En el caso Factop/LarraínVial, l a defensa de los cinco exdirectores de Larraín Vial Activos AGF le encargó un informe en derecho para apoyar su defensa legal contra los cargos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el caso del denominado “fondo corneta”.

En el caso Factop/LarraínVial, la defensa de los cinco exdirectores de Larraín Vial Activos AGF le encargó un informe en derecho para apoyar su defensa legal contra los cargos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el caso del denominado "fondo corneta".

En el caso Australis, en la demanda arbitral de los actuales controladores de la salmonera contra el empresario Isidoro Quiroga, los abogados de los inversionistas chinos le pidieron al rector Peña un informe en derecho para respaldar los argumentos jurídicos de sus reclamos contra Quiroga. Los chinos acusan al empresario chileno de haber escondido información en la venta y buscan retrotraer la compra y que Quiroga les pague más de US$ 1.200 millones.

, los abogados de los inversionistas chinos le pidieron al rector Peña un informe en derecho para respaldar los argumentos jurídicos de sus reclamos contra Quiroga. Los chinos acusan al empresario chileno de haber escondido información en la venta y buscan retrotraer la compra y que Quiroga les pague más de US$ 1.200 millones. En el caso Sartor/Azul Azul, la defensa de Michael Clark le encargó al rector Peña un informe en derecho para apoyar sus argumentos, en la disputa que tiene con la CMFpor la forma en que el presidente de Azul Azul pasó a ser su nuevo dueño y la polémica operación a través de la cual tomó control del fondo de inversión privado Tactical Sport, que estaba en manos de Sartor. Hasta hace unas semanas, Clark era director independiente de Sartor y aparece citado en la acusación de la CMF que llevó a la intervención de la firma.

Según nos aseguran abogados de estudios grandes de la plaza, un informe en derecho realizado por un académico de peso en un juicio importante le significan honorarios al tratadista informante por sobre las 1.000 UF, incluso algunos informes llegan a costar 2.000 UF.

Consultado sobre esto, el rector Peña nos señaló: “No escribo, ni he escrito nunca, ni he formulado declaraciones en los medios, ni en OFF ni en ON, acerca de un tema legal que me haya sido consultado. He escrito columnas semanales desde hace 20 años y son todas públicas. Es fácil verificarlo, puesto que los temas legales que he escrito son también públicos”.

3

LA MESA: GUILLERMO LARRAÍN Y LA REFORMA DE PENSIONES

Guillermo Larraín y el acuerdo en pensiones: «Espero que prime el realismo y pragmatismo. Chile no tolera seguir estancado; llevamos demasiados años sin avanzar en nada».

Larraín tiene amplia experiencia: fue superintendente de AFP y superintendente de Valores y Seguros (ahora la CMF),durante las presidencias de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Además, fue presidente de BancoEstado. Y es por eso que fue el invitado a La Mesa esta semana.

Larraín advierte que las economías estancadas “son receta precisa para el descalabro democrático”. El economista dice que tras más de una década de intentos fallidos, se presenta una oportunidad para cerrar una etapa y avanzar hacia un sistema más justo y sustentable. «Es absolutamente esencial que lleguemos a un acuerdo para incrementar el ahorro y las pensiones de las chilenas y chilenos», señaló.

«Llevamos ya más de 10 años tratando de hacer reformas importantes», agregó Larraín, resaltando la necesidad de dejar atrás el estancamiento y priorizar el bienestar de los futuros jubilados.

agregó Larraín, resaltando la necesidad de dejar atrás el estancamiento y priorizar el bienestar de los futuros jubilados. Uno de los puntos más controvertidos del debate ha sido el rol del Estado en la administración de los fondos de pensiones. Mientras algunos sectores temen una «deriva estatista», el economista destaca que el sistema mixto con múltiples actores privados y públicos sería la mejor opción. «Chile toma estas medidas a través de procesos democráticos tortuosos, con equilibrios de poderes; esto no ocurrirá de la noche a la mañana», afirmó.

afirmó. Larraín dice que la aprobación de la reforma podría convertirse en un símbolo de consenso en una democracia que, aunque tortuosa, busca responder a las demandas sociales sin perder su estabilidad.

Para ver la entrevista completa, haz click en este enlace o en el video de portada.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Remezón en la industria del lobby y comunicaciones estratégicas: Azerta toma control de Feedback. Azerta, fundada por Felipe Edwards y Cristina Bitar, compró el 51 % de Feedback, consolidando así una alianza estratégica en el mercado de consultorías en Chile.

Ambas agencias seguirán operando de manera autónoma y con sus propias carteras de clientes. Fuentes cercanas a la operación afirman que eso les permitirá tener clientes de la misma industria y evitar –dentro de lo posible- conflictos de interés, del mismo modo que hacen las agencias de publicidad.

Fuentes cercanas a la operación afirman que eso les permitirá tener clientes de la misma industria y evitar –dentro de lo posible- conflictos de interés, del mismo modo que hacen las agencias de publicidad. Azerta se enfoca en comunicación estratégica, gestión de prensa y crisis comunicacionales, además de liderar en asuntos públicos. Hoy, entre Chile y Perú, Azerta tiene 140 empleados. Feedback son 60. La fortaleza de Feedback está en el relacionamiento comunitario e investigación de opinión pública y de mercado.

Y este último factor fue clave para que Azerta apuntara a la operación, según fuentes que conocen la lógica del negocio: Feedback Research, dedicada a la investigación de opinión pública. Feedback Research ha llevado a cabo más de 1.000 estudios de opinión y ha colaborado en encuestas nacionales sobre diversos temas, incluyendo participación ciudadana, consumo de medios y colaboración social. Con esta unidad de negocios Azerta va a poder disputarle el negocio a Cadem, que hace unos meses sumó también una agencia de comunicaciones estratégicas a su negocio de encuestas y estudios de mercado.

Nuevo rol para Juan Pablo Larraín.El exdirector de La Tercera pasó a ser un socio importante de Azerta hace unos años y ahora pasará a ser el gerente general de Feedback. Por su parte, Martín Rodríguez, fundador de Feedback, asume la presidencia de la compañía. Al cierre de esta edición no había claridad acerca de si Larraín seguiría en su rol de panelista en el programa radial Información Privilegiada de Radio Duna.

Feedback Research no será la única pata que Azerta tendrá en el mundo de las encuestas. Camilo Feres, director de estudios políticos de la agencia es el director ejecutivo de Descifra, una alianza estratégica entre Copesa y Artool (fundada por Jorge Selume, exjefe de la Secom en tiempos de Piñera II), dedicada a realizar mediciones sobre hitos relevantes en el ámbito de la política, las tendencias y los negocios.

Para el mercado chileno de consultorías, esta operación podría marcar una tendencia hacia la integración de servicios y la formación de conglomerados más grandes que puedan abordar de manera integral las diversas demandas de comunicación y relaciones públicas. No hay números públicos al respecto, pero en la industria creen que con esta operación Azerta y Extend, la agencia de las hermanas Velasco, quedan como los dominantes del mercado.

– La transparencia para evitar posibles conflictos de interés de Javier Etcheverry. El director de Impuestos Internos (SII) finalmente cumplió con enviar la información sobre su patrimonio e intereses a Contraloría y la declaración ya está disponible en Infoprobidad, pero está pendiente de actualización en el portal de transparencia del SII.

Intereses económicos y empresariales: concentrados en finanzas, medios de pagos digitales y tecnología.

Multicaja S.A. (Klap), fintech/medios de pagos digitales. Etcheberry Asesoría y Negocios SPA es socia de esta empresa. Además, Klap también tiene como socio mayoritario a Sonda, donde Etcheverry también es socio. Compromiso: declara que se inhabilitará ante cualquier eventual situación relacionada con esta empresa y el SII.

fintech/medios de pagos digitales. Etcheberry Asesoría y Negocios SPA es socia de esta empresa. Además, Klap también tiene como socio mayoritario a donde Etcheverry también es socio. Compromiso: declara que se inhabilitará ante cualquier eventual situación relacionada con esta empresa y el SII. Toku, fintech/plataforma de pagos. Su hija, María Cristina Etcheberry Sommerhoff, es CEO y socia de esta empresa.

Su hija, María Cristina Etcheberry Sommerhoff, es CEO y socia de esta empresa. Tessa, empresa de cosméticos. Su hija, Paulina Etcheberry Araos, es socia de esta empresa.

Su hija, Paulina Etcheberry Araos, es socia de esta empresa. Empresas Falabella. Su hija, Bárbara Etcheberry Araos, está casada con Sandro Solari Donaggio, accionista de Falabella y parte del grupo controlador. Etcheberry asegura que se apartará de cualquier resolución o decisión en el SII que involucre las empresas en las cuales él o su familia tengan participación o intereses económicos.

– El ruido político que generó el último informe económico del Santander Chile. Esto porque el que lideró el equipo que hizo el análisis y salió a dar entrevistas es Andrés Sansone, el exasesor del ministro Mario Marcel en Hacienda, que llegó como economista jefe de Banco Santander hace tan sólo tres meses.

Tanto el informe del Santander como la entrevista de Sansone en el DF , en general es vista como más positiva acerca de la economía que el consenso de los economistas locales . El economista jefe de una de las corredoras grandes del mercado dice que el informe puede ser visto como que tiene «un sesgo progobierno».

. El economista jefe de una de las corredoras grandes del mercado dice que el informe puede ser visto como que tiene «un sesgo progobierno». En el pequeño círculo de economistas que pasaron por Hacienda y/el Banco Central –y que ahora están en el sector privado– apuntan sus dardosa que el economista argentino no esperó los seis meses que generalmente los exfuncionarios del BC y Hacienda guardan silencio, y eso abre las puertas a los que critican la puerta giratoria de los funcionarios que pasan sin pausa de lo público a lo privado.

El argumento es que el economista jefe de Santander dejó abierta la puerta para que se cuestione su imparcialidad, dada su conocida cercanía a Marcel. Trabajó con él en el Banco Central y luego como coordinador macroeconómico y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.

«Sansone era la mano derecha de Marcel. Participó en reuniones de política monetaria y era el que estaba a cargo de la relación con el Banco Central. Manejaba un montón de información privilegiada», afirma un economista que pasó por el banco y por Hacienda hace más de una década y que luego recaló en el sector privado.

– Golpe de la superintendenta de Seguridad Social a la ACHS: ahora le prohíbe que use la marca en las clínicas regionales de salud privada. Pamela Gana criticó el modelo de negocios de la Asociación Chilena de Seguridad durante una sesión de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Señaló que la mutualidad está usando su marca y logo como un “subsidio” a su red de clínicas privadas, generando distorsiones en el Seguro Laboral que regula la Ley 16.744.

Circular que cambia las reglas. El 23 de diciembre, la Superintendencia emitió una circular clave, prohibiendo a la ACHS el uso de su marca en filiales como su red de clínicas regionales. Además, limitó la atención médica a pacientes privados en estos centros, priorizando a los trabajadores adheridos y sus familias, siempre que no se afecten las obligaciones del Seguro Laboral.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.