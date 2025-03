BCCh advierte sobre incertidumbre global; Santiago en el epicentro financiero de la región

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para algunos)! Volatilidad, aranceles y ajustes monetarios marcarán la semana. Los principales indicadores de tensión e índices de fragilidad del mercado están en los niveles más altos desde la pandemia y con el 2 de abril como fecha clave, que es cuando Donald Trump anunciará una serie de nuevas tarifas y medidas económicas que tienen a inversionistas alrededor del mundo en vilo y amenazan la estabilidad macroeconómica global.

Esta semana el epicentro económico y financiero de América Latina será Santiago de Chile . Los ministros de Hacienda y banqueros centrales de la región estarán acá para participar en las reuniones anuales del BID y las de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La agenda se la tomará el nuevo escenario global y los riesgos para la región.

. Los ministros de Hacienda y banqueros centrales de la región estarán acá para participar en las reuniones anuales del BID y las de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La agenda se la tomará el nuevo escenario global y los riesgos para la región. A eso hay que sumar que este lunes el Banco Central de Chile presentó el Informe de Política Monetaria de marzo, su primer IPoM del año. Ahí elevó al alza sus proyecciones de crecimiento, inflación, consumo e inversión para 2025. Además, dio un análisis detallado de cuán preparada está la economía chilena para enfrentar el nuevo escenario de incertidumbre y volatilidad global. A favor tenemos que el cobre y la bolsa están tocando récords y la economía está ordenada.

En esta edición de El Semanal: Southern Cross –uno de los dos fondos de private equity más grandes de Chile y un ícono de la región– está evaluando opciones y habría puesto algunas de sus empresas a la venta.

Además, los cálculos que hacen los casinos online sobre lo que podría recaudar el fisco si se regulariza la industria; la incómoda situación que se vivió en las oficinas de LarrainVial en la junta de aportantes al Fondo Estructurado (fondo corneta); habla el liquidador de Sartor y lo que dice no es bueno para los aportantes a sus fondos; y el ranking que muestra que en Chile somos más infelices que hace un año.

Te recuerdo que esta no es la edición completa. Para recibirla tienes que ser suscriptor. Así que si te gusta lo que hacemos, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo.

1

SOUTHERN CROSS EVALÚA SU FUTURO

La derrota con Paraguay del jueves pasado nos sentenció a que nos quedemos nuevamente sin Mundial. Será el tercero seguido al que no vamos. Y eso me hizo pensar en los tan denostados –o debatidos– 30 años, que, para mí, con todos sus bemoles e injusticias, serán recordados como los mejores de nuestra historia. Bajo casi cualquier parámetro.

Bueno, el desastre en Asunción lo vi un poco como otra señal de que hasta en el fútbol lo mejor ya pasó y hay que cerrar ese paréntesis. Recordemos que durante ese periodo ganamos la primera y única Libertadores (Colo Colo), una Sudamericana (la U. de Chile) y dos Copa América (La Roja).

Yo no creo en señales divinas, pero acá les dejo otra que también podría interpretarse como el reflejo del fin de una era: Southern Cross, el fondo de private equity –o “fondo de capital privado”– fundado por Raúl Sotomayor y el argentino Norberto Morita en 1998, estaría evaluando su futuro.

El fondo levantó casi US$ 5.000 millones a través de los años en cinco vehículos de inversión diferentes y se ubicó entre los más grandes de la región y uno de los dos pesos pesados de la industria en Chile, junto a Linzor Capital, el fondo de capital privado fundado por los ex JP Morgan Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irigoin en 2007.

y uno de los dos pesos pesados de la industria en Chile, junto a Linzor Capital, el fondo de capital privado fundado por los ex JP Morgan Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irigoin en 2007. ¿Qué es un private equity? Un fondo de capital privado es un vehículo de inversión que reúne capital de inversionistas institucionales y de alto patrimonio para adquirir participaciones en empresas privadas, con el objetivo de mejorar su gestión, aumentar su valor y luego venderlas o abrirlas en bolsa para obtener una ganancia. Invierten en empresas no cotizadas en bolsa y buscan generar valor mediante la mejora operativa y estratégica de las compañías en su portafolio. Son inversiones de mediano o largo plazo (usualmente entre 5 y 10 años).

Qué está pasando en Southern Cross. Varias fuentes, incluyendo tres inversionistas institucionales que son aportantes al fondo, afirman que Norita y Sotomayor tomaron la decisión de acelerar el proceso de venta de los negocios que ya están maduros y buscar activamente la primera ventana de oportunidad para vender el resto. Ya se contrataron bancos de inversión para buscar potenciales compradores de los negocios ya maduros.

Otra señal del momento que vive el fondo es que en el último año decidieron cerrar sus oficinas en Miami y Buenos Aires, y se han realizado ajustes en las operaciones de México y Brasil.​

El portafolio de inversiones. Actualmente Southern Cross tiene 15 empresas en su portafolio en Chile, Brasil, México, Colombia y Argentina. ⁠⁠

En Chile fueron los controladores de La Polar, Gas Atacama, Esmax, Essbio, ChileSat y Prosegur. Actualmente tienen participación o controlan la Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol), empresa especializada en el transporte de combustibles líquidos a través de una red de oleoductos; SIAV, la Sociedad de Inversiones en Aeropuertos, dedicada al almacenamiento y suministro de combustible de aviación en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez; Volta, una de las empresas líderes en el manejo de residuos; y son socios minoritarios del empresario Álvaro Saieh en SMU. En Sonacol son socios de Enap y Copec, entre otros.

Actualmente tienen participación o controlan la Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol), empresa especializada en el transporte de combustibles líquidos a través de una red de oleoductos; SIAV, la Sociedad de Inversiones en Aeropuertos, dedicada al almacenamiento y suministro de combustible de aviación en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez; Volta, una de las empresas líderes en el manejo de residuos; y son socios minoritarios del empresario Álvaro Saieh en SMU. En Sonacol son socios de Enap y Copec, entre otros. Las polémicas en Chile. Vendieron La Polar antes del escándalo, pero igual los salpicó en los medios; en SMU tuvieron un pelea pública con Saieh (que ganaron); y el golazo que metieron con la venta de GasAtacama salvó el golpe que significó la quiebra de otra de sus inversiones, la generadora eléctrica Campanario.

Las razones de Southern Cross. No han tenido los retornos esperados en los dos últimos fondos y eso ha generado que algunos aportantes decidieran gatillar una salida anticipada y vender su participación a descuento. “A Southern Cross le sería prácticamente imposible salir a levantar un nuevo fondo. Tiene un track record histórico bastante bueno, pero a los últimos dos fondos (el IV y V) hasta el momento les ha ido mal”, dice un inversor institucional que ha sido aportante.

Agrega que a eso “hay que sumar que las condiciones globales para salir a levantar un fondo VI, con inversores institucionales en Estados Unidos, fondos de pensiones y family office, son más complejas y América Latina no es lo atractiva que era hasta hace unos pocos años”.

Este documento interno revela los retornos a septiembre de 2023 y muestra que, a esa fecha, el fondo IV tenía rentabilidad negativa de 25% y el fondo V de 9%.

Cabe mencionar que, en general, los fondos de capital privado cobran 2% del aporte del inversor por administrar el fondo y luego generalmente el 20% de toda la rentabilidad por sobre el 8 y 10 por ciento.

Además de Norita y Sotomayor, que son los que mandan, Southern Cross tiene 8 socios. Fuentes cercanas a los que toman decisiones le bajan el perfil a lo que está pasando y le ponen paños fríos. Dicen que están muy enfocados en crear valor y monetizar este valor en los próximos años (2-4 años).

Dicen que el foco ahora está en gestionar y vender, pero en los plazos adecuados y buscando la ventana que ofrezca la mejor oportunidad. Explican que tienen hay 3 fondos activos y las 15 empresas. Además apuntan a que esos informes de retorno cambian cuando se venden empresas y que no han tomado la decisión de vender todo.

En los últimos 2 años han vendido 4 compañías con resultados mejores a los que preveían los inversores, incluyendo Esmax en Chile (Petrobras) a Aramco, que significó la entrada del gigante Saudí a América Latina.

Aseguran que en Chile han invertido US$ 600 millones en empresas y el retorno ha superado el 30%. Reconocen que en otros mercados de la región, si se mide en dólares, los retornos promedio no han sido lo mismo y, en general, no han sido mejores que los de índices bursátiles. “Han sido conservadores de los fondos hasta que el activo no se vende…, pero cuando venden ha sido por arriba de las valorizaciones que se han hecho en su momento”. Y destacan que en 2 años han vendido varias empresas en México, Brasil y Chile ”en muy buenas condiciones y eso mejora los retornos promedio”.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

ECONOMÍA EN AÑO ELECTORAL: SE VIENE EL PRIMER IPOM DEL AÑO

Este lunes, el Banco Central de Chile publicó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, en un contexto marcado por desafíos externos ante el nuevo escenario geopolítico y una economía más vulnerable y menos herramientas para enfrentar una crisis.

El Banco Central reconoce que «la incertidumbre se ha incrementado de forma considerable», pero prevé «efectos acotados» de la guerra comercial, aunque hay que estar atento a las exportaciones. La semana pasada el ministro de Hacienda Mario Marcel dijo que el mayor impacto se sentiría 2026.

El ente emisor elevó al alza levemente las expectativas de crecimiento, inflación, inversión y consumo. Además confirmó que no hay que esperar cambios en la Tasa de Política Monetaria la segunda mitad del año dado las que las presiones inflacionarias siguen presente.

Específicamente el IPoM dice que el PIB crecerá hasta 2,25% este año (antes 2,0%), la inflación será 3,8% (antes 3,6%), el consumo aumentará 2,3% (antes 1,8%) y la inversión crecerá 3,7% (antes 3,6%)

Un anticipo de lo que incluye el informe de este lunes lo tuvimos en el comunicado del Consejo del Banco Central luego de la Reunión de Política Monetaria (RPM) del viernes pasado.

En la RPM el Consejo del Banco Central decidió, por unanimidad, mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5% , reflejando cautela ante la incertidumbre económica global y los riesgos inflacionarios. ​Advirtió que la incertidumbre sobre la economía mundial ha aumentado significativamente desde el año anterior, debido al incremento de riesgos geopolíticos y a la guerra de tarifas que desató Donald Trump.

, reflejando cautela ante la incertidumbre económica global y los riesgos inflacionarios. ​Advirtió que la incertidumbre sobre la economía mundial ha aumentado significativamente desde el año anterior, debido al incremento de riesgos geopolíticos y a la guerra de tarifas que desató Donald Trump. En el ámbito interno, el Consejo señaló que la inflación anual se mantiene elevada y que el panorama inflacionario sigue enfrentando riesgos relevantes, lo que reafirma la necesidad de cautela en la conducción de la política monetaria.

Es el primer IPoM de un año en que la economía se convirtió en parte importante de la agenda de la carrera presidencial. Además, el informe de este lunes fue la primera chance del banco de explicar en detalle cómo ve el impacto del nuevo escenario externo en la economía chilena.

En el mercado coinciden en que la incertidumbre global y la volatilidad financiera podrían impactar negativamente en la economía local, afectando las exportaciones y el crecimiento económico. ​

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

CASINOS ONLINE Y EL HUESO QUE LE OFRECEN A HACIENDA

En medio de la discusión sobre la estrechez fiscal del Gobierno y en la víspera de que el Ministerio de Hacienda presente su nueva reforma tributaria, el gremio de casinos online presentó un informe en el que afirma que la regulación de las apuestas en línea en Chile podría generar ingresos fiscales significativos.

El lobby del gremio asegura que los aportes al fisco de las plataformas de apuestas online serían hasta 15 veces los cálculos que hizo la Superintendencia de Casinos

El informe de Yield Sec –líder de la industria en Estados Unidos– señala que, en la actualidad, aproximadamente 5,4 millones de chilenos (es decir, el 29% de la población) interactúan con contenido de apuestas en línea. Estas interacciones incluyen acciones como hacer clic en enlaces de operadores, leer reseñas, compartir publicaciones en redes sociales y navegar por sitios de apuestas.​

Según el abogado Carlos Baeza, quien representa a la Agrupación de Apuestas en Línea, los aportes al fisco serían de entre US$ 600 millones y US$ 800 millones. Los cálculos del fisco son que la cifra sería entre US$ 50 millones y US$ 84 millones.

El mercado de apuestas en línea en Chile alcanzó un valor de US$ 3.100 millones de dólares en ingresos brutos durante 2024, dominado por operadores establecidos como Betano, Coolbet y JugaBet. La concentración del mercado es alta, con los 25 principales operadores controlando el 87% del tráfico y dos de ellos casi el 70%.

El Gobierno ha propuesto un proyecto de ley para regular las plataformas de apuestas en línea, buscando crear un mercado competitivo y aumentar la recaudación fiscal.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: ESTAMOS MÁS INFELICES

Somos más infelices. Según el Informe Mundial de la Felicidad 2025, Chile cayó siete posiciones en el ranking anual que elabora el Centro de Investigación sobre Bienestar de la Universidad de Oxford en asociación con Gallup, y la ONU. El país quedó en el puesto 45, una caída de 10 lugares en comparación con dos años.

Los países nórdicos siguen dominando el ranking. El estudio destaca la importancia de la amabilidad y la generosidad en el bienestar global, y muestra el ascenso de Costa Rica y México al top 10.

La plata no hace la felicidad. A pesar de liderar junto a Uruguay en ingresos per cápita y en los índices de desarrollo social, en la región hay 10 países donde la gente dice ser más feliz. Chile está en la décima ubicación, siendo superado por Costa Rica (6° en el mundo), México (10°), Belice (25°), Uruguay (28°), Brasil (36°), El Salvador (37°), Panamá (41°), Argentina (42°) y Guatemala (44°).

En el informe de este año, el foco está puesto en el impacto del cuidado y la solidaridad en la felicidad de las personas. Citando a El mercader de Venecia de Shakespeare, el documento dice que el cuidado es doblemente bendecido: bendice tanto a quienes dan como a quienes reciben.

Un mensaje de Tenpo

Parlamentarios y ecosistema Fintech participaron en seminario

El CEO y Co-Founder de Tenpo, Fernando Araya, participó en el panel “Fintech y banca con visión de futuro: innovando juntos por los chilenos”, del seminario “Fintech: por el desarrollo financiero de los chilenos”, organizado por Global 66 con la colaboración de FinteChile, Caja Los Andes y Tapp.

En la actividad también participaron diputados de la Bancada para el Fomento de las Startups y la Economía Digital, y representantes de la CMF, InvestChile y ProChile.Fue una instancia donde se abordaron temas regulatorios. También se destacó la importancia de la colaboración y la necesidad de seguir avanzando en inclusión financiera para que más chilenos puedan acceder a productos y servicios que mejoren su calidad de vida.

Fernando Araya destacó que, aunque en Chile la bancarización es alta, el uso y penetración de productos financieros es bajo.En términos regulatorios resaltó que falta una mirada integral, ya que hay legislaciones con buena intención, pero que pueden generar un retroceso en inclusión financiera como un artículo de la Ley de Cumplimiento Tributario y la fijación de las tasas máximas de intercambio.

5

LA SEMANA EN REDES: MATTHEI VS. LA MONEDA

Esta semana la economía se metió en el corazón de la agenda electoral y los protagonistas fueron la candidata de la centroderecha, Evelyn Matthei, y el Presidente Gabriel Boric, además de los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Economía, Nicolás Grau (@nico_grau).

Matthei tiene que cuidarse su flanco derecho contra los ataques de Kaiser y Kast, por lo que aprovechó la promulgación de la reforma de pensiones y la sorpresa positiva que arrojaron las Cuentas Nacionales sobre el crecimiento para atacar a Boric y su Gobierno.

Pero La Moneda no se quedó de brazos cruzados. Ante la crítica de Matthei de que ni en pandemia ni el estallido crecimos tan poco, la respuesta fue recordarle las cifras: 2019 (estallido social): 0.6%; 2020 (pandemia): -6.1%; 2022: 2.1% y 2024: 2.6%.

Y el Presidente también aprovechó la ceremonia y las cumbias en la promulgación de la reforma de pensiones para lanzar una crítica indirecta a la candidata:

“Cuando dijimos que íbamos a subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos y hoy día está en 510 mil pesos, hubo varios que nos dijeron también que era imposible. Había una ministra hace un tiempo que decía que no podía llegar a los 250 mil pesos, que eso era una muy mala idea. Averigüen qué ministra era. Y hoy día estamos en los 510 mil pesos”. Matthei era la ministra del Trabajo en ese entonces.

Matthei era la ministra del Trabajo en ese entonces. El ministro Grau entró en la pelea y remató con el posteo en X que republico en esta sección.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La incómoda situación que se vivió en la asamblea del fondo corneta en las oficinas de LarrainVial. Hace dos semanas fue la junta del Fondo Capital Estructurado y, en una enorme sorpresa para todos, apareció Luis Flores, el exgerente general de STF Capital, la corredora de bolsa de los Sauer que está en el corazón del caso Factop/Hermosilla.

El incidente y la confusión. Flores pidió autorización a la justicia para asistir a la junta y los tribunales le dieron permiso. Pero llegó a las oficinas de LarrainVial y ahí se enteró de que la asamblea era online. Ricardo Gómez, ejecutivo de la corredora, le informó que la junta no era presencial y que debía retirarse. Pero a los pocos minutos le ofrecieron una sala en la cual la gente de LV Activos lo conecto y pudo participar de la asamblea en línea. Estuvo presente durante la asamblea y luego, al terminar, se retiró sin ningún problema.

Flores pidió autorización a la justicia para asistir a la junta y los tribunales le dieron permiso. Pero llegó a las oficinas de LarrainVial y ahí se enteró de que la asamblea era online. Ricardo Gómez, ejecutivo de la corredora, le informó que la junta no era presencial y que debía retirarse. Pero a los pocos minutos le ofrecieron una sala en la cual la gente de LV Activos lo conecto y pudo participar de la asamblea en línea. Estuvo presente durante la asamblea y luego, al terminar, se retiró sin ningún problema. Hay que recordar que Flores fue sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con una multa de 10.800 UF y una inhabilitación de cinco años para ejercer como director o ejecutivo principal, debido a la provisión de información falsa al mercado. ​

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Sartor: habla el liquidador nombrado por la CMF y con sus comentarios los “liquida”. Ricardo Budinich dio una extensa entrevista en DF, donde revela que una parte importante de los fondos de los aportantes se van a perder y apunta a que, en su mayoría, eran platas invertidas en empresas de los socios y relacionados que estaban ya en problemas.

Dice que en Sartor AGF se gestionaron miles de millones de pesos en financiamiento de los fondos provenientes de los aportantes en empresas y sociedades vinculadas a los excontroladores. Y agrega que, al momento en que se hicieron esas inversiones, esas empresas y sociedades ya mostraban “evidentes problemas de solvencia y liquidez, y además, varias venían renovándose sucesivamente sin mediar siquiera pago de intereses”.

Y agrega que, al momento en que se hicieron esas inversiones, esas empresas y sociedades ya mostraban “evidentes problemas de solvencia y liquidez, y además, varias venían renovándose sucesivamente sin mediar siquiera pago de intereses”. Los cálculos son que el 47% de esas inversiones fue en créditos a sociedades vinculadasa los excontroladores y casi 100% estaba en mora.

Este fin de semana también supimos que los problemas de Sartor golpearon además los resultados de Credicorp, el holding banquero y financiero peruano.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Latam Airlines quiere compensar los duros momentos que pasaron sus accionistas, anunciando la implementación de un programa de recompra de acciones y la distribución de dividendos por segundo año desde que salió del Chapter11, reflejando su sólida posición financiera tras alcanzar una utilidad neta récord en 2023.​

En una Junta Extraordinaria de Accionistas, el directorio de LATAM aprobó un programa de recompra de acciones por hasta el 1,6% del total de papeles suscritos y pagados de la compañía, equivalente a 9.671.006.041 acciones. Este programa tendrá una duración de 18 meses a partir de la fecha de la junta y se llevará a cabo en bolsas de valores, cumpliendo con los límites legales establecidos.

equivalente a 9.671.006.041 acciones. Este programa tendrá una duración de 18 meses a partir de la fecha de la junta y se llevará a cabo en bolsas de valores, cumpliendo con los límites legales establecidos. >>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– BYD vs. Tesla. Este lunes el gigante chino de autos eléctricos debería confirmar que ya supera a Tesla en ventas y utilidades y, de paso, amargarle la semana a Elon Musk. El fabricante de automóviles y baterías eléctricas chino presentará sus resultados anuales y en el mercado proyectan que sus ingresos podrían haber superado los 100 mil millones de dólares, cifra que lo situaría por delante de Tesla, cuyas ventas en 2024 fueron de 97.700 millones de dólares.

La empresa ya vende aproximadamente la misma cantidad de vehículos eléctricos que Tesla (1,76 millones en 2024 frente a los 1,79 millones de Tesla) , pero la cifra es mucho mayor si se incluyen todas sus demás ventas de coches híbridos de pasajeros. Las entregas totales de vehículos de BYD el año pasado ascendieron a 4,25 millones, casi la misma cantidad que las de Ford. Para 2025, BYD prevé entregar hasta 6 millones de vehículos.

, pero la cifra es mucho mayor si se incluyen todas sus demás ventas de coches híbridos de pasajeros. Las entregas totales de vehículos de BYD el año pasado ascendieron a 4,25 millones, casi la misma cantidad que las de Ford. Para 2025, BYD prevé entregar hasta 6 millones de vehículos. Las acciones de Tesla han perdido casi el 50% de su valor, castigadas por el rol de Musk –su fundador y CEO– en el nuevo Gobierno de Donald Trump.En Europa las ventas se desplomaron y en Estados Unidos hay actos de vandalismo contra las concesionarias que los venden. A eso hay que sumar que la semana pasada BYD anunció un cargador que carga un auto eléctrico en 5 minutos.

7

AGENDA DE LA SEMANA: DE LOCOS

– Como ya les adelanté en el arranque, será una semana en la que habrá que ajustarse el cinturón para enfrentar lo que se anticipa serán días volátiles. No solo somos anfitriones de la reunión de los gobernadores del BID y la CAF –lo que significa que los banqueros centrales y ministros de Hacienda de la región estarán todos en Santiago esta semana (más detalles en la sección que sigue)–, sino que además hay data e informes que también acapararán la atención del mercado.

El lunes tenemos el IPoM de marzo, en el que el Banco Central dará un análisis más detallado y profundo acerca del estado de la economía chilena y cómo estamos preparados para enfrentar el nuevo escenario geopolítico y las esquirlas de la guerra de tarifas que desató Trump.

Algo curioso. Durante la semana la presidenta del Banco Central y los consejeros saldrán a exponer y explicar el IPoM en diversos foros, que van desde el Senado, universidades, pasando por Icare, la Sofofa, un nuevo seminario de BanChile y gremios regionales.

Durante la semana la presidenta del Banco Central y los consejeros saldrán a exponer y explicar el IPoM en diversos foros, que van desde el Senado, universidades, pasando por Icare, la Sofofa, un nuevo seminario de BanChile y gremios regionales. Todo bien ahí para difundir el mensaje y que los diferentes agentes del mercado lo entiendan bien. Ahora, ¿no podría haber incluido un sindicato, una universidad o centro de estudio más de perfil popular o progre, si se quiere? No sé, digo yo. Hacer al banco más inclusivo.

No sé, digo yo. Hacer al banco más inclusivo. Luego el viernes, en la previa de las cifras sectoriales de febrero, tendremos el reporte mensual de empleo, período diciembre 2024-febrero 2025. El mercado laboral ha ido mejorando de a poco, pero aún estamos por debajo de los niveles preestallido/pandemia. Eso sí, hoy la informalidad es más baja que al inicio del Gobierno.

– Y sigue la temporada de seminarios. Esta semana el plato fuerte es el SURA Advisory Forum, organizado por SURA Investments, a realizarse el martes 25. El evento exclusivo para clientes tiene como tema central “Chile en prospectiva: el desafío de crecer en un contexto de reordenamiento global”.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

8

LA CÚPULA DEL BID Y LA CAF SE REÚNEN EN CHILE (Y OJALÁ TOMEN EL METRO)

Los ministros de Hacienda de América Latina, Canadá y Estados Unidos, junto a los banqueros más grandes de la región, estarán todos en Chile la próxima semana. Algo ya les conté en esta edición. Estarán acá para las reuniones anuales del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Son las dos instituciones financieras clave en América Latina, que tienen como objetivo impulsar el desarrollo económico y social en la región.

Apuesta al Metro. Esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al presidente de Metro, Guillermo Muñoz, encabezaron el lanzamiento de la tarjeta Bip! diseñada especialmente para ser parte de la 65° reunión anual de la Asamblea de Gobernadores de BID y BID Invest, a desarrollarse entre el 26 y 30 de marzo en el Espacio Cultural de Estación Mapocho, Santiago.

Esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al presidente de Metro, Guillermo Muñoz, encabezaron el lanzamiento de la tarjeta Bip! diseñada especialmente para ser parte de la 65° reunión anual de la Asamblea de Gobernadores de BID y BID Invest, a desarrollarse entre el 26 y 30 de marzo en el Espacio Cultural de Estación Mapocho, Santiago. El puntapié inicial a las reuniones temáticas del BID se dio en Punta Arenas, donde un panel liderado por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, abordó las distintas políticas, instrumentos y proyectos de ley con que el Gobierno impulsa el desarrollo regional.

En paralelo a las reuniones del BID, la CAF organiza su reunión anual de Directorio y Asamblea de Accionistas, con el objetivo de debatir sobre el desarrollo sostenible de la región. Habrá 30 actividades relacionadas con las reuniones, la más simbólica: se pondrá la primera piedra del edificio de la CAF en Chile.

Entre las más destacadas estará la presentación del primer informe de Transparencia de CAF, la presentación del Estudio de Integración Gasífera Chile-Argentina y el prelanzamiento del “Índice de Pobreza Multidimensional para América Latina” CAF-CEPAL-PNUD. Habrá un almuerzo con empresarios y el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, y un evento en el que la protagonista será la expresidenta Michelle Bachelet.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.