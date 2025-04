Los planes de Marcel chocan con Trump, la falta de votos y las estrechez de la billetera fiscal

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! A esta hora, el mundo cristiano se prepara para despedir a Jorge Bergoglio, el papa Francisco. El papa latinoamericano, el de las periferias y los postergados.

Ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver la muerte del papa con El Semanal? Yo les respondo que “bastante”. En este espacio trato de hablar de ese lugar donde se cruzan la plata, la política y el poder. Y nadie puede dudar que el papa Francisco fue un líder religioso que entendió el poder, y que la fe, si no se proyecta sobre la justicia social, la dignidad humana y la economía real, es solo un ritual vacío.

Algunos lo tildan de populista, antiliberal y antioccidental. No comparto esa mirada. Creo que él puso en la agenda algo que las élites occidentales llevan años mirando pa’l lado y que tiene a las democracias occidentales cuestionadas: la crisis del capitalismo y su desafío para convertirse en un modelo más justo, transparente e inclusivo.

Escuché a Carlos Pagni, el influyente columnista argentino, explicar al papa en su rol político: fue el que “cuestionó con fuerza las lógicas de exclusión del capitalismo contemporáneo y denunció la idea de que la riqueza de unos pocos garantizará el bienestar de las mayorías”.

Y va más allá. Se aventura a decir que, en medio de un mundo fragmentado, donde muchas fuerzas políticas (Trump, Milei, entre otros) interpretan que la forma de movilizar a la sociedad es el odio, “con la muerte de Bergoglio, se hace evidente una agenda que pierde una voz muy poderosa. Debe haber mucha gente que, en términos espirituales e ideológicos, se siente hoy huérfana”.

Ahora a lo que nos convoca. Trump se peleó contra el mercado de bonos y el mercado de bonos le ganó. Es lo único que explica la nueva postura de la Casa Blanca, que ante la crisis financiera y económica inédita desatada por su guerra de aranceles y la ambición de reordenar la geopolítica global, dio marcha atrás.

Después de jugar al “tú no estás despedido… por ahora” con Jerome Powell, Donald Trump decidió aclarar que no planea remover al presidente de la Reserva Federal. La semana pasada, Trump coqueteó con la idea de sacar a Powell “muy rápido” –una amenaza que hizo temblar a los mercados, hundió al dólar y disparó los rendimientos–. Pero esta semana, como si nada, cambió de tono. Al parecer, cuando Wall Street entra en modo pánico, hasta Trump se pone suave.

Y no solo con la Fed. También con China. Después de semanas de gruñidos y tarifas del 145%, ahora dice que será “muy amable” con Beijing. Traducción libre: los mercados están gritando y su popularidad se desploma, así que parece que su tono beligerante puede esperar un ratito.

Todo esto suena a déjà vu: Trump lanza una bomba, los mercados se incendian y, luego, aparece con un balde de agua diciendo que era todo parte del plan. Pero los inversores globales ya se están bajando del bote y advierten de cambios tectónicos para la economía global y los mercados. Esta semana, el FMI y el Banco Mundial recortaron fuertemente las proyecciones de crecimiento para el mundo y advirtieron de las consecuencias de las políticas de Trump.

También en esta edición de El Semanal Exprés: los planes de Marcel chocan con Trump y los números de la economía; nuevo informe traza la hoja de ruta para llegar a emisión cero antes del 2040; y el análisis de un expresidente del Banco Central acerca de cuán vulnerables estamos para enfrentar el caos de Trump.

Además, el plan económico de Johannes Kaiser quiere seguir el ejemplo de Milei en Argentina; Michelle Bachelet en campaña para liderar la ONU en las reuniones del Banco Mundial en Washington.

LOS PLANES DE MARCEL CHOCAN CON TRUMP Y LOS NÚMEROS

Fue la semana en la que los planes del ministro de Hacienda, Mario Marcel, chocaron con la guerra arancelaria de Donald Trump y la realidad de los números de la economía.

El martes Marcel anunció la suspensión indefinida del proyecto de reforma al impuesto a la renta. La iniciativa proponía reducir la tasa corporativa de 27% a 24% y compensar esa baja con un aumento de impuestos a las rentas personales más altas. La crisis que desató Trump obliga a Hacienda a cambiar prioridades de la agenda. Eso –sumado a la realidad política de que no contaba con los votos en el Congreso– terminó de sepultar el proyecto.

“La situación externa es aún muy fluida, con medidas en direcciones opuestas que se suceden casi a diario. Hace solo 24 horas que el FMI publicó nuevas proyecciones para la economía mundial, que el propio organismo advierte que están sujetas a mucha incertidumbre”.

Marcel reconoció que era necesario ser pragmáticos y concentrarse en enfrentar los posibles impactos de la guerra arancelaria de Trump. Para eso, el Presidente Gabriel Boric nombró un equipo transversal de economistas y expertos que lo asesoren. Lo curioso es que son todos del establishment de la vieja Concertación/Nueva Mayoría y piñeristas. Ningún economista del Frente Amplio. Ni José Miguel Ahumada ni Ramón López están en la lista.

Eso fue el martes. El miércoles, el ministro de Hacienda fue al Congreso para reconocer que los números no le dan y no va a poder cumplir con las metas del balance estructural, a pesar del fuerte recorte de gastos que se implementará. Habrá menos ingresos y, ante el nuevo escenario fiscal, Marcel se vio obligado a cambiar la meta del déficit y postergarla para el próximo Gobierno.

En lugar de que este año se logre un déficit fiscal de – 1,4% balance fiscal estructural de -1,1% del PIB, como se había prometido en enero de 2024, ahora será de -1,6%, y recién de -1,1% para 2026. Además, Hacienda reconoce que el balance fiscal estructural se alcanzaría recién en 2029, y no en 2028.

Hacienda anunció que, por el lado del gasto público, se propone un conjunto de acciones que permitirán generar mayor espacio fiscal por un 0,58% del PIB durante este año y que incluyen ajuste de gastos, medidas administrativas y modificaciones legislativas. Eso equivale a cerca de US$ 1.400 millones. En la Ley de Presupuestos 2025 ya se había acordado un recorte del gasto por US$ 555 millones, a los que se suma este nuevo monto. Cabe recordar que el Consejo Fiscal Autónomo recomendó un recorte adicional de US$ 1.500 millones para mantener la macroeconomía y la billetera fiscal en orden.

No hay mucho espacio para recortes más drásticos. La directora de Presupuestos dijo que “durante este año se han realizado y se seguirán realizando esfuerzos significativos para reasignar gasto y hacerlo más eficiente, pero estas acciones tienen un límite y la OCDE lo estimó en hasta un 0,13% del PIB en el largo plazo”.

Y explicó que en Chile, “el 92% del gasto público corresponde a obligaciones legales, a la administración del sistema judicial y orden público o a la ejecución de inversión pública. Por lo tanto, no existe una gran holgura que pueda ser recortada sin perjudicar la provisión de bienes y servicios del Estado a la ciudadanía”.

El optimismo de Hacienda. Marcel mantuvo las proyecciones para este año de un crecimiento de 2,5% del PIB, a pesar de que el FMI, el Banco Mundial y una serie de bancos privados lo recortaron a 2% en las últimas dos semanas.

El Citi publicó un informe, que replicó Bloomberg, en el que evalúa la vulnerabilidad de las economías de la región al caos de Trump.

El Santander Chile dice que la guerra comercial desatada por la Casa Blanca “sacude a los mercados globales con una ola de volatilidad e incertidumbre”.

Eso sí, reconoce la resiliencia de la economía y los mercados locales. “El tipo de cambio se depreció inicialmente por la caída del precio del cobre tras los anuncios arancelarios, pero luego se estabilizó cerca de sus fundamentos. Las tasas de interés de largo plazo han caído y el IPSA ha mostrado resiliencia (volvió a romper récord), en contraste con la volatilidad observada en otras bolsas globales”.

EL CAMINO A EMISÓN CERO

Chile puede tener un sistema eléctrico sin emisiones antes de 2040 si acelera su apuesta a energías renovables y almacenamiento. Es la conclusión de un detallado informe que publicó esta semana Acera (Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento) y que encargó al ISCI (Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería).

El estudio ofrece evidencia concreta para avanzar en una transición energética técnica, económica y socialmente viable.

“Es técnicamente viable operar sin generación fósil al 2035, con suficiente expansión de energías renovables y almacenamiento”.

El documento afirma que avanzar con el sistema de demanda flexible (DSR) podría ahorrar hasta 8,8 GW en capacidad instalada, mejorando eficiencia y reduciendo costos. Eso sí, eventos climáticos extremos requerirían 6 GW adicionales en capacidad renovable y almacenamiento.

Más eólica, menos solar. Advierte que el enfoque actual del mercado, centrado en solar + almacenamiento, es menos eficiente que uno con mayor proporción de energía eólica, por su distribución y generación más constante.

El documento señala que todos los escenarios demandan altos niveles de inversión, duplicando la capacidad instalada actual (hasta 70 GW hacia 2040), junto a una planificación robusta en transmisión y regulación.

LA MESA Y EL DESORDEN QUE DESATÓ TRUMP: “ESTO ES GRANDE”

Rodrigo Vergara y el caos que desató Trump: “Esto es algo real, tiene efectos significativos sobre la economía global y, por lo tanto, debería preocuparnos a todos”.

El expresidente del Banco Central e investigador del CEP fue el invitado a La Mesa de esta semana. Advierte que el conflicto económico impulsado por Trump no es solo un problema comercial, sino también un remezón geopolítico que deja a Chile en una posición frágil y con pocas herramientas de reacción.

Vergara dice que Trump está erosionando la arquitectura que sostuvo el crecimiento global por décadas. “No es solo un problema comercial, sino un remezón geopolítico que deja a Chile en una posición frágil y con pocas herramientas de reacción”. Y agrega que aumentaron las probabilidades de una recesión global, lo que afecta especialmente a economías pequeñas y abiertas como la chilena.

Para el economista, este no es solo un problema económico, sino también institucional y geopolítico. Estados Unidos deja de liderar el orden mundial liberal que fundó tras la Segunda Guerra Mundial, lo que puede significar una transformación estructural del sistema económico global.

¿Cómo está Chile preparado? Chile está mejor posicionado que otros países de la región, pero menos preparado que en crisis anteriores. El expresidente del Banco Central advierte que hay poco espacio fiscal, los fondos soberanos están agotados y el margen para endeudarse es reducido. Lo monetario podría ofrecer algo más de flexibilidad, pero con límites, dados los niveles actuales de inflación.

Frente a esta falta de herramientas fiscales, el Banco Central se convierte en actor clave. “Podríamos ver al Banco Central con algo de espacio para actuar, si la inflación subyacente se mantiene baja”, sugiere Vergara. Pero el margen es estrecho y cualquier error puede ser castigado duramente. “El mercado financiero puede ser el verdadero disciplinador de las políticas económicas desordenadas”, recuerda.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en el video de portada .

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El plan económico de Johannes Kaiser si llega a La Moneda. Lo reveló en una entrevista con Bloomberg Víctor Espinosa, el investigador de la UDD que asumió la coordinación del programa económico del candidato libertario.

Quiere usar la motosierra de Milei y apunta a gobernar por decreto, eliminar el déficit fiscal en los primeros meses de su mandato, eliminar al menos 5 ministerios, despedir miles de empleados públicos y recortar los impuestos corporativos del 27% al 20% en el primer año, en cuatro años rebajarlos a 15% y, eventualmente, 10%. Acá pueden leer la entrevista completa.

– En medio de la crisis de tarifas, Michelle Bachelet va a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en busca de votos para ser elegida como secretaria general de la ONU. La dos veces Presidenta de Chile no quiso ir por un tercer mandato y, de manera no muy sutil, está en full campaña para liderar las Naciones Unidas.

Este miércoles fue la oradora principal en uno de los eventos insignia de las reuniones del Banco Mundial, “Empleos: el camino a la prosperidad”. En las últimas semanas estuvo en París y en Marruecos, y una fuente que habló con ella en Washington dice que su interés en liderar la ONU es genuino y que ya ha conseguido el apoyo informal de un número importante de países.

– El ruido que genera el avance de un proyecto de ley que busca eliminar las multas a los que no usen TAG llega a Wall Street: Fitch advierte que impactaría la estabilidad financiera de las concesionarias de autopistas y alteraría el entorno de inversión, debido a la incertidumbre regulatoria.

El informe de la influyente clasificadora de riesgo crediticio dice que, de aprobarse, “podría afectar los mecanismos de ejecución para el cobro de peajes en carreteras concesionadas y aumentaría el riesgo de evasión de pago por los usuarios en el sistema de peaje de flujo libre”.

Fitch agrega que una reducción en ingresos de peaje afectaría a las calificaciones de las líneas y la serie de bonos de Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria, Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. y Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. Además, la incertidumbre regulatoria podría influir en la confianza de los inversionistas en el sector.

– ¡Sillas nuevas y polémicas en el directorio de Codelco! Boric mueve las piezas en la minera de cobre más grande del mundo. El Presidente acaba de fichar a Tamara Agnic, Alfredo Moreno y Ricardo Calderón como los nuevos directores de Codelco.

Agnic y Moreno se ganaron sus puestos tras superar un verdadero “casting de alto nivel”, como diría LinkedIn, organizado por el Sistema de Alta Dirección Pública, donde participaron 232 postulantes. Su periodo comienza en mayo, reemplazando a Isabel Marshall y Pedro Pablo Errázuriz, quienes ya cumplieron su ciclo. Es un empate político: Agnic es de centroizquierda y Moreno es de centroderecha.

Nombramiento polémico. Agnic es ingeniera comercial y fue superintendenta de Pensiones durante Bachelet II. Salió bajo críticas por aprobar la polémica fusión entre las AFP Cuprum y Argentum, validando una maniobra que permitió a la compañía “ahorrar” $80 mil millones en impuestos. Moreno ocupó diversas carteras ministeriales durante los gobiernos del fallecido expresidente Sebastián Piñera, incluyendo Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Obras Públicas. Ambos asumirán por un periodo de cuatro años a partir de mayo.

Por otro lado, Ricardo Calderón llega como representante del mundo supervisor, tras ser nominado por la dupla FESUC + ANSCO, las organizaciones de supervisores de Codelco que, sí, también tienen voz y voto en esto. Póngale punto a favor a la democracia interna.

– Colbún apostando fuerte al boom de almacenamiento. Esta semana se anunció otro proyecto de baterías, por 228 MW, en la planta solar Diego de Almagro Sur. Se suma al acuerdo con Tesla en el proyecto de baterías Celda Solar por 280 MW, el cual está en construcción en Arica; y al acuerdo con Atlas Renewable Energy, en el que ellos construyen un parque de baterías y Colbún comercializa su energía y Codelco se la compra. Los dos parques de Colbún suman 460 megas de almacenamiento.

En la industria de las renovables, algunos cuestionan la lógica del acuerdo con Atlas. Es un proyecto de US$ 510 millones que se financia a través de un crédito estructurado con 6 bancos internacionales: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, DNB Bank, Scotiabank Chile, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia.

Los que cuestionan el negocio apuntan a que Colbún tiene Ebitda por las nubes y en el mismo parque Horizonte podrían instalar las baterías. “Se puede financiar más barato que Atlas y además tienen terrenos vacíos en el norte”, afirman dos ejecutivos de generadoras rivales.

– El mercado también disciplina a Elon Musk y lo obliga a reducir su rol político en la administración Trump. Este martes supimos que Tesla tuvo un primer trimestre de 2025 para el olvido: sus ganancias netas se desplomaron un 71%, alcanzando los US$ 409 millones, mientras que las ventas cayeron 13%, los ingresos 9% y los márgenes operativos se redujeron a solo un 2,1%.​

Musk, fundador y CEO de Tesla, reconoce que parte de este desastre financiero se debe a su cercanía a Trump, la extrema derecha europea y a su rol como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en la Casa Blanca.

Su asociación con políticas de extrema derecha en Estados Unidos y Europa ha generado protestas globales, boicots y un daño significativo a la marca Tesla, especialmente en mercados clave como Alemania, Francia y China. Ante la presión de inversores y la caída del valor de las acciones en más del 40% en lo que va del año, Musk anunció que reducirá su participación en el Gobierno para centrarse en Tesla. Esta decisión fue bien recibida por el mercado, con un repunte del 8% en las acciones tras el anuncio.​

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.