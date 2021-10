Alcalde Carter asegura que aún no define su voto en presidenciales de noviembre pero le pide a Sichel, Boric y Kast "que se bajen del pony"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ex UDI) apoyó a Joaquín Lavín, candidato UDI, en las primarias presidenciales de la derecha. Sin embargo, tras la derrota del ex alcalde de Las Condes, afirmó que no tiene claro por quién votará en las presidenciales de noviembre.

"Como la mayoría de mis vecinos, estoy en una situación de reflexión, no sé si es la palabra, aunque es una palabra repetida y manía, como para tirar la pelota al córner. Pero de verdad estoy viendo qué voy a hacer, porque no me gusta el tono que está tomando el debate", señaló en conversación con radio Agricultura.

Según Carter, hay "un personaje mesiánico como Boric. Por otro lado, las reacciones un tanto radicales de José Antonio Kast, que por ejemplo en el tema de la franja se pasó varios pueblos, absolutamente incensario. Yo trabajo con inmigrantes en La Florida, y si no fuera por nuestros hermanos venezolanos que son médicos, no habríamos podido vencer la pandemia como lo hicimos exitosamente".

"Estoy con indecisión como la mayoría de los chilenos. Porque de verdad, tenemos la peor elección presidencial desde la vuelta a la democracia. Nunca habíamos estado en este nivel y no estamos abordando problemas concretos. Mira, te voy a dar un solo dato que pasó piola, Titi. Probablemente tú lo leíste como periodista informada que eres. Ayer, por primera vez Chile es un país más riesgoso que Perú en materia de inversiones", reiteró.

En esa línea, fue consultado sí Lavín hubiera ganado la primaria, la historia sería distinta. Carter respondió: "No hay que llorar sobre la leche derramada. Lavín es mi amigo, está al otro lado del mar. Sichel, Kast y Boric, primero que se bajen del pony. No pueden transformar esto en gresca personal en cada debate. Y segundo, que encuentren terreno de acuerdo en algunas cosas. Yo no espero que Boric esté de acuerdo con Kast, pero evidentemente yo tengo mucha más sintonía con las ideas de Kast y Sichel, pero no podemos transformar esto en un incendio, porque finalmente, de nuevo, los únicos que van a pagar los platos rotos son los comerciantes de Plaza Italia, son mis vecinos de La Florida o la gente que no puede tomar la micro para el derecho humano de transportarse en paz en cualquier lugar de Santiago".