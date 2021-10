Boric sale al paso de críticas por fails con cifras económicas y analista Axel Callís le recomienda “prepararse un poquito más” e incluir voceros “más experimentados”

Diversas críticas ha recibido el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric tras cometer errores en algunas cifras económicas durante su participación en programas de televisión. Sobre este tema se refirió Axel Callís, experto electoral y director de la encuesta mensual, Data Influye.

"Tiene que prepararse un poquito más, no solamente con minutas que estén bien hechas y que sean claritas, sino que también tiene que prepararse en el plano de expresar ideas. Los candidatos presidenciales -esto lo voy a decir y corre para todos- no tienen por qué saberse todo de memoria, o sea, todo lo que es numerología (...) para eso tienes un asesor que te dice los números de la tabla y te muestra las gráficas y todo eso. No es necesario saberlo. Es más, tú puedes ser el dueño de un banco y no conocer los números. Y de hecho, existen dueños de banco que no son ingenieros ni nada. Son personas", dijo en conversación con El Mostrador.

"Claramente no hay que perderse y, como se dice vulgarmente, salir jugando a nivel conceptual. Pero también yo creo que es muy importante que Gabriel Boric muestre un staff de vocerías que sea un poquito más experimentada, que haya un contrapeso hacia la edad que tiene", añadió.

Callís, en esa línea, entregó una recomendación a Boric: "Lo que él tiene que hacer es un poco contrapesar poniendo personas que me imagino que tienen que ser muy calificadas, pero también que sean un poquito más seniors como se dice, y que equilibren este bouquet de vocerías que yo diría que, ante un cuadro de incertidumbre que se ha ido agrandando, ofrezcan un poco más de seguridad al elector de más edad, que el que ve esto con un poquito más de distancia".

Críticas de Sutil y Sichel

Uno de los que criticó a Boric fue el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Juan Sutil, quien cuestionó la preparación del candidato en relación a los "conceptos económicos", afirmando que "es como no saber sumar y restar".

En conversación con Tele13 Radio, Sutil dijo que "tienes que tener un concepto profundo de los temas y no solo de las cifras. Tienes que entender de educación, infraestructura, sociología, de las cifras. Tienes que tener conceptos macro, porque yo puedo pensar que un candidato, cualquiera, no tiene por qué saber cuál es el presupuesto del Ministerio de Transportes, porque es absolutamente sectorial y para eso están los equipos económicos".

"Pero concepciones económicas es como no saber sumar y restar. Ahí es muy importante prepararse en esos temas", añadió Juan Sutil, quien complementó que "si tú miras las propias intervenciones (de Boric) te das cuenta que no tiene conocimientos profundos en esas materias".

"Creo que una persona que aspira a ser la máxima autoridad del país tiene que tener nociones claras de los grandes temas y cómo funciona el sistema. Los países son como los portaaviones, los trasatlánticos, puedes tomar decisiones y vas a moverlo uno o dos grados, no es una torpedera que tu la mueves 180 grados, como quien mueve una pyme", complementó.

Otro de los que criticó a Boric fue su rival en las elecciones, Sebastián Sichel (Chile Podemos +): "Ayer me tocó un debate bien impresionante, Gabriel Boric por cuarta vez dijo una cifra que yo no podría creerla, ayer dijo que en agua quería invertir 400 mil millones de dólares, solo para que lo aproximemos más o menos, el presupuesto promedio de Chile son 80 mil millones, del Gobierno completo, ni siquiera cuadra. Y dijo que las grandes empresas vendían más de mil UF".

"Creemos en un país que tenemos que conocer para cambiar profundamente, que no estamos para experimentos, que no basta con haber sido dirigentes universitarios para cambiar Chile, nosotros somos un colectivo", remató.

Boric se defiende

Tras las críticas recibidas, Boric se defendió y aseguró que está "totalmente preparado; y entiendo que esto no se trata solamente de un concurso de 'Quién quiere ser millonario' para tratar de acertar a todo".

"Nosotros hablamos permanentemente de un montón de cifras, desde el déficit de vivienda en Chile, descentralización, los ingresos del país... y, efectivamente, me puedo equivocar en alguna, y no voy a insistir como caballo de carrera en decir 'no, yo no me equivoco, no cometo ningún error'", explicó.

En esa línea, se comparó con Sebastián Piñera: "tenemos hoy día un Presidente que se sabe muy bien todas las cifras, pero se olvida de las personas", y que "yo podré cometer errores, pero les aseguro que tengo las manos limpias, no tengo inversiones en el extranjero ni ando mintiendo respecto a quien financia nuestras campañas".

"Para nosotros lo importante es que cuando yo cometa algún error respecto de las cifras, vamos a tener un equipo que nos respalde, que sepan que las políticas públicas que estamos planteando al país son serias, responsables, respaldadas, y, en ese sentido, no tengo ninguna duda de la preparación tanto mía como de nuestros equipos para seguir adelante en esta campaña y en un futuro Gobierno para transformar Chile", cerró.

Apoyo y reacciones de NotCo

La startup chilena NotCo también se sumó a la críticas a Gabriel Boric. El encargado de efectuar los cuestionamientos fue Matías Muchnick, CEO y fundador de NotCo, quien utilizó sus redes sociales para lanzar los dardos por las erróneas cifras.

“Si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso”. “No manejar las cifras del problema que uno esta proponiendo resolver es fatal”, opinó Muchnick.

Sin embargo, Pablo Zamora, emprendedor y ex NotCo salió a defender a Boric: “el mejor ejemplo es que esa posición de alguien hábil para los negocios no necesariamente implica una buena performance o un buen desempeño de conducción política de un país y mantener estabilidad, como lo que está ocurriendo hoy día con el Gobierno de Piñera”.

“No recordar una cifra, creo que no es la discusión de fondo, uno no puede jugzar a las personas por una mirada emprendedora en todos los espacios, para conducir un país se necesta harto más que capacidad para levantar plata”, añadió Zamora, integrante del comando de Boric, a radio Infinita.