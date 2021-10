Sichel contra Kast: "La política liderada por caudillos le hace mal a una sociedad que necesita sentido colectivo"

Por segundo día consecutivo, el candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel profundizó sus distancias con José Antonio Kast, en medio de un posible escenario de segunda vuelta entre el timonel republicano y Gabriel Boric.

En esa línea recalcó que su principal diferencia con el exdiputado es que "jamás nunca voy a pararme frente a alguien que piense distinto como alguien intolerante", por ejemplo en temas de diversidad sexual.

Y a pesar de que Kast dijo estar disponible para gobernar con la coalición oficialista en caso de ganar, Sichel cuestionó la decisión de Kast de competir en solitario, sin participar de las primarias de la derecha. "Él decidió una aventura personal y la política liderada por caudillos le hace mal a una sociedad que necesita sentido colectivo", manifestó el ex ministro de Desarrollo Social.

Sichel reiteró que "los extremos le hacen mal a Chile" y que otras de sus diferencias son sobre el cambio climático, y también sobre las medidas sanitarias como el carnet verde para personas vacunadas, donde el abanderado oficialista aseguró que él propone todo lo contrario. "Llamo a la gente a vacunarse y que se queden encerrados los que no se vacunan", afirmó.

Otra distancia que marcó con Kast tiene que ver con el tamaño del Estado y los impuestos. "Tengo una diferencia profunda con José Antonio Kast cuando dice que el Estado tiene que achicarse en todos lados. Lo que necesitamos es un mejor Estado y que apoye más directamente a las familias", dijo, en medio de las medidas que tomaría cuando termine la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia, donde propone medidas de transferencia directa, como garantizar el pago de pensión de alimentos, aumento de sueldo con transferencia estatal, garantizando un piso de $400 mil y devolver el IVA de alimentos y medicamentos a la mitad de los hogares.

En otros temas, Sichel manifestó preocupación por las palabras del encargado económico de la campaña de Gabriel Boric, Nicolás Grau, quien dijo en el Diario Financiero que hay "una mirada donde no hay grandes diferencias" con las propuestas del Partido Comunista. "Cuando he visto los tremendos errores en las cifras que dice Gabriel Boric, ya sé quién le va a decir las cifras cuando se equivoque: el Partido Comunista. Y lo que va a decir finalmente es que lo que hay que agrandar es el Estado o cerrar las pymes, como dijo Daniel Jadue, y no potenciar la creación de trabajos a través de las pymes".

Además emplazó a Boric y a Yasna Provoste a renunciar a sus cargos o pedir permiso sin goce de sueldo en el último mes de campaña. Esto ante las acusaciones de intervencionismo electoral que lanzó la oposición contra el Gobierno, por culparlos de promover o aumentar la violencia con el proyecto de ley de indulto para presos de la revuelta. Según el candidato, "así no hablamos de los proyectos de ley que ellos presentan". Agregó que le parece "una vergüenza" que se presente un proyecto de indulto y pidió que lo retiraran del parlamento, o bien que se tramite rápido "para ver quién es quién".

Propuesta sobre cuidado animal

El abanderado presidencial anunció los ejes de su programa en materia de tenencia responsable de mascotas y cuidado de animales, lo que centró en la prohibición del uso de animales en circos, tipificar la zoofilia como un delito y terminar con el testeo de animales para uso doméstico, lo que espera concretar en los primeros 100 días de un eventual Gobierno.

Además incluirá mayores recursos públicos para la esterilización de mascotas, llegando a 4 millones en los 4 años de Gobierno, además de cofinanciar centros veterinarios con los municipios. Agregó la creación de una red del Estado para la protección de la fauna silvestre.