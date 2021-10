Diputado Durán (RN) y candidatura de Sebastián Sichel: “No creo que pueda liderar el país los próximos cuatro años”

El diputado RN Jorge Durán (RN) se refirió a las recientes encuestas sobre las preferencias presidenciales para los comicios de noviembre.

"Hoy en día un 40% de la población está tratando de elegir al candidato presidencial menos malo (...) En los debates, en los cuales ha existido tanto fuego cruzado y de descalificación, ya nadie es creíble para los ciudadanos y tratan de ver quién es el menos malo para dirigir los próximos cuatro años”, dijo en conversación con Hola Chile de La Red.

Su candidato presidencial, Sebastián Sichel no despega en este tipo de encuestas. Y sobre él se refirió: "Hoy en día no me interpreta ni creo que pueda liderar como yo lo esperaba el país en los próximos años, por ende, estoy en una profunda reflexión tratando de dilucidar cuál puede ser el menos peor para dirigir el país en los próximos años tan complejos que se avecinan”.

Segundo después, el legislador de RN manifestó que “ahora que Sebastián Sichel está mal en las encuestas, está tratando de buscar apoyo, pero ese apoyo se tendría que haber construido con cariño, con cercanía, con invitar a ser parte de un proyecto político y no cuando uno está en el suelo pedir ayuda”.

"Lo que se viene no va a ser fácil, van a ser cuatro años donde va a existir un sector exigiendo muchas demandas sociales, la inversión se está yendo del país y la deuda crece”, cerró.