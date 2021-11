Otro desmarque en la UDI: Jacqueline van Rysselberghe anuncia que votará por José Antonio Kast

Ya lo había deslizado a fines de octubre. “Si la elección fuese hoy, votaría por José Antonio Kast”, dijo en entrevista con el diario La Tercera en aquella fecha. Lo cierto es que la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe ya estaba insinuando que a pesar de militar en un partido de Chile Podemos +, no iba a votar por el candidato del sector, Sebastián Sichel y que sí lo iba a hacer por el abanderado del Frente Social Cristiano.

A la fecha, sin embargo, no lo había dicho oficialmente... hasta este miércoles, ya que la senadora confirmó que en las elecciones de este domingo votará por José Antonio Kast. “Yo voy a votar por Kast”, dijo y explicó que “Sichel tiene que ser convocante y eso le falta. Tiene un nivel de agresividad alto”.

“Sichel ha pasado varias cosas: creo que él tiene que ser convocante y creo que eso le falta. Creo que tiene un nivel de agresividad que es alto. En lo personal, esta ironía para referirse a los que empezamos a ver que equivocaba el adversario (‘entusiasmismo‘ decía el abanderado oficialista) y que en lugar de plantear las diferencias, que son evidentes con Boric, trataba de golpear a José Antonio Kast, me parece que no es una actitud que convoque”, señaló, en conversación con radio ADN.

“No es que (Sichel) haya tenido un desempeño brillante en el debate, fue bastante mejor que los anteriores, efectivamente, pero me parece que es tarde. No creo que vaya a mover la aguja en la población. Kast se logró plantear como una persona que no tiene miedo de darle el respaldo a Carabineros, que quiere restablecer el orden público, que quiere que el país crezca en armonía”, añadió.

Sobre Sichel, JVR ya había afirmado hace unas semanas que estaba "equivocando el norte. Los adversarios no están entre nosotros, están en la izquierda, entonces esta situación en que no se hablaba de la diferencia de programa con Boric, sino de las diferencias de programas de los dos candidatos de centroderecha, me dejó marcando ocupado. Creo que no corresponde”.

“Sebastián compitió en una primaria. Nuestro candidato era Joaquín Lavin, perdió y por tanto, lo que corresponde es aprobarlo. Pero, los compromisos tienen que ser recíprocos y a nosotros no nos da lo mismo que haya libertad de acción para que se pueda votar y pueda ganar un candidato de izquierda”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, también ha tenido críticas a Kast. De hecho, en julio, en conversación con diario La Tercera, afirmó, antes de las primarias de su sector que "hoy nadie puede pensar que José Antonio Kast va a ganar la elección, ni siquiera va a pasar a segunda vuelta. Desde esa perspectiva, él también tiene que evaluar con generosidad qué es lo mejor para el país”.

Van Rysselberghe no es la única senadora del sector que ha manifestado abiertamente su voto a favor de Kast. También lo hizo Ena Von Baer.