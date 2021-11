Fuad Chahin y los forcejos internos a la espera de la Junta Nacional de la DC: "Mi inclinación, naturalmente, es respaldar a Gabriel Boric"

En la Democracia Cristiana se viven días claves. La noche de este martes realizaron un Consejo ampliado en donde debatieron la realización de la Junta Nacional Extraordinaria, programada para este domingo a las 10:00 por Zoom, en la que definirán si apoyarán al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta presidencial.

La postura inicial de gran parte de los militantes de la DC es apoyar a Boric, pero con la confirmación de este apoyo a través de la Junta. Por eso, las señales dadas por la presidenta del partido, Carmen Frei y de la ex abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, molestaron dentro de la coalición por saltarse esta institucionalidad. Este mismo tema se trató en el Consejo Ampliado. Según fuentes consultadas por El Mostrador, la discusión se tornó muy política, con críticas a Frei por reunirse antes con Boric y que esta situación dejaba casi sin importancia la realización de la Junta de este domingo.

Sobre este tema también habló, con El Mostrador en La Clave, el convencional DC Fuad Chahin: "Acá hay un problema de forma. Indudablemente, creo que en momentos como estos se requiere fortalecer dos cosas: la institucionalidad y la unidad. La única manera de poder tomar decisiones que sean institucionales y que fortalezcan la unidad para tener también un impacto a la implementación de esas decisiones, es que las decisiones sean producto de un proceso de deliberación colectiva y sin tanto apuro. Si yo creo que la diferencia entre hacerlo en 48 horas y hacerlo el fin de semana siguiente no es tan relevante como el que, efectivamente, esa decisión sea acompañada".

"Más importante que el tiempo y la oportunidad, yo creo que efectivamente, que se acompañe, que sea una decisión que no sea declarativa y que después el resto de nuestro liderazgo, sobre todo donde tenemos mucha fuerza nosotros que en el mundo territorial -tenemos 55 alcalde, 4 gobernadores regionales, 313 concejales- bueno, que efectivamente se acompañe esa decisión. A mi juicio eso requería que nuestro liderazgo local y que nuestra militancia pueda expresarse. Efectivamente, hay sentimiento de maltrato, etcétera. Yo creo que hoy día más que preocuparse de aquello tiene que ver con cuáles son las señales también que se dan para el futuro. Yo creo que las señales que ha dado estos días Gabriel Boric han sido correcta y si que continúan dándose esas señales, por cierto que eso va a facilitar el proceso de decisión en la Junta el próximo domingo. Yo creo que no hay que apurar el ganado flaco, según el campo, porque cuando uno apura el ganado flaco al final termina reventando ese ganado y termina teniendo un peor resultado que esperaba, un efecto contraproducente. Y yo creo que habría que darse ese tiempo, de tomar una decisión colectiva, que fortaleciera la unidad, que no tensionar al partido", añadió.

Si bien dentro de la DC hay molestia por estos adelantos de Frei y Provoste, la mayoría apoya que el eventual apoyo a Boric se defina en la Junta Nacional, y que no se entregue libertad de acción, como lo propone Ignacio Walker, ya que esto podría dañar la imagen de la DC a futuro. Desde el interior de la DC, incluso, señalan que si hay algunos militantes que apoyan al otro candidato, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), la imagen del partido saldrá aún más perjudicada y retrocederán en todo lo que han avanzado.

Chahin también es partidario de la realización de la Junta Nacional, pero no esconde que "naturalmente" respaldará a Boric: "Yo primero voy a escuchar efectivamente lo que venga de las bases de las comunas, pero mi inclinación, naturalmente, es a respaldar a Gabriel Boric, esa es mi inclinación, porque creo que nosotros ni por acción ni por omisión, podemos permitirnos que llegue un liderazgo y lo que representa José Antonio Kast a La Moneda".

"Pero creo que si solamente tomamos una decisión en contra de otro y no porque efectivamente se den señales claras que nos comprometan, nos movilicen, nos convenzan de que desde aquí no solo estamos ante el mal menor, sino que una alternativa que de alguna forma es capaz de poder ampliarse, abrirse en su programa, en su mensaje, no en el gobierno, nosotros no vamos a entrar al gobierno, no queremos pedir nada, nosotros no podemos pedir entrar al gobierno y poner condiciones, sino que efectivamente ver cuál es la postura, el mensaje, el discurso, la mirada que tiene Gabriel para la segunda vuelta. Puede facilitar el que esto sea realmente movilizador, porque con el resultado el día domingo no bastan. Si tenemos la experiencia de hace 4 años", añadió.

Precisamente, en la discusión que se realizó en el Consejo Ampliado, la que fue muy política y muy dura, se habló de apoyar a Boric, respaldando así los acercamientos que tuvo Carmen Frei con el candidato, incluso sin exigir nada a cambio, como cupos en un eventual gobierno.