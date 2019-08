Primer Tour del Café une a 20 cafeterías de Santiago

Con el objetivo de dar a conocer la cultura del café, entre el jueves 22 de agosto y el jueves 5 de septiembre, se realizará degustaciones y catas dirigidas totalmente gratuitas en 20 cafeterías de la capital, las que se unirán para el Primer Tour del

Café, evento organizado por We Are Four Coffee Roasters.

Este evento colaborativo estará abierto al público previa inscripción para participar en las degustaciones durante dos semanas en cafeterías de las comunas de Maipú, Providencia, Santiago Centro, Las Condes y Ñuñoa.

Según comenta el gerente general de We Are Four, Diego Abarca, “la idea es vivir en dos semanas una experiencia única y llena de emociones al público mediante charlas por sommeliers, baristas y profesionales idóneos que expliquen las propiedades que permiten a todas las personas encontrar un café agradable a su paladar, ya sea por las diferentes formas de preparación o por las diferencias en su tostado.”

Los amantes del café podrán conocer diferentes preparaciones, explorar más sobre el arte de dibujar en los capuccinos conocido como "latte art" y experimentar las distintas formas de infusionar los granos de café (Dripper, Siphon, Aeropress, entre otros), así como también aprender a incorporar esta tradicional bebida en la preparación de cocteles.

Las actividades en las diferentes cafeterías se realizarán durante las 2 semanas todos los días y los horarios regularmente serán desde las 19 horas en la semana y en tres horarios distintos el fin de semana. Entre las cafeterías confirmadas destacan Prana, Coffee and Crepes, Bakery Togo, Vols, Amadeira, Naif, Cepuro, El Mono, Mia Margarita, Justo, Soberbia, Divinas Tentaciones, Campanil, Condell, Rescoldo, La R, entre otras.

Algunas actividades

Es totalmente gratuito pero con cupos limitados para cada actividad (20 cupos).

Coffee and Crepes: Maridaje de crepes dulces y salados / viernes 23 18pm

Bakery Togo: Maridaje perfecto entre filtrados y pastelería / sábado 24 10am

Vols Café: Cómo realizar Art Latte en casa / sábado 24 15pm

Amadeira: Combinemos café con waffles / domingo 25 14pm

Naif: Muestra de Figuras Básicas en Art Latte / lunes 26 19pm

American Food Coffee: ¿Cómo abrir una cafetería sin saber nada? / martes 27 19pm

Prana: “No Coffee No Prana“ / jueves 28 18pm

Mia Margherita: Métodos filtrados / viernes 29 19pm

Justo: ¿Cómo hacer filtrados en casa? / sábado 31 11am

Soberbia: ¿Cómo poder hacer un brunch en tu casa? / sábado 31 14pm

Divinas Tentaciones: Abrir una cafetería con pocos recursos / sábado 31 18pm

El Campanil: Taller de cafés filtrados / martes 03 18pm

Rescoldo: Coffee and coctels: / miércoles 04 19pm

Para participar los interesados deben escribir al correo: contacto@wearefour.cl