Carolina Bazán es elegida la mejor chef de América Latina 2019

"Estamos emocionados de que el nombre de Carolina sea grabado en el legado de las legendarias Latin America’s Best Female Chefs. Ella es una pionera en la creciente tendencia de la gastronomía del mercado a la mesa en la región y en la sociedad en general", dijo William Drew, de Latin America’s 50 Best Restaurants.

La chef y copropietaria del restaurante Ambrosía y Ambrosía Bistro, Carolina Bazán, demuestra que también puede sobresalir en la gastronomía y la vida familiar. Y es que para Bazán, un restaurante es más que los platos que sirve. También es la historia y pasión de las personas detrás de él.

Un ímpetu que mantiene desde que se convirtió en madre -tiene dos hijos-, y sigue con sus dos restaurantes en Santiago, que dirige junto a su pareja Rosario Onetto. Y es que la cocina la lleva en la sangre desde niña y por tradición familiar.

"Ser nombrada Latin America’s Best Female Chef es un honor para mí, no solo por lo que he logrado en mis restaurantes, sino por el equilibrio que he tenido que inculcar en mi vida personal y laboral", dijo Bazán.

El premio será entregado en la ceremonia del Latin America’s 50 Best Restaurants el próximo jueves 10 de octubre en Buenos Aires.

El premio busca reconocer y promover la participación de las mujeres en la alta cocina. Bazán también quiere utilizar su posición como la Mejor Chef femenina de América Latina para inspirar a todas quienes buscan equilibrar si carrera y vida personal