Zeta Bosio da puntapié inicial a un ciclo cultural de música electrónica

Este sábado 7 de septiembre llega a Teatro C desde Argentina Zeta Bosio, reconocido ex bajista de la banda de rock Soda Stereo. El Live Sessions se realizará en el Lab C, del recién inaugurado Teatro C de Vitacura, como primer espectáculo de un ciclo cultural de música electrónica.

La jornada comenzará con un panel de conversación presentado por Fernando Mujica, destacado periodista y locutor de Radio Zero, y será moderado por Camilo González, director de Frecuencia, cumbre internacional de música electrónica.

Como invitados estarán el headliner de la jornada junto a Estefi Iracet y la alineación musical de los artistas nacionales UMHO y Francisco Martínez.

El evento comenzará a las 22:00 horas y las entradas se pueden adquirir por sistema PuntoTicket a un valor de $10.000.