Marca outdoor se suma a protesta global contra la crisis climática

En el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU que partió este lunes en Nueva York (EE.UU), la Conferencia de la COP25 que Chile acogerá en diciembre próximo y de cara a la emergencia mundial generada por los graves alcances del cambio climático, se han organizado variadas manifestaciones a favor del cuidado del medioambiente en el país.

En ese contexto, Patagonia se sumó a este llamado, apoyando la protesta de nivel mundial. Este respaldo se materializará con el cierre de las once tiendas que la marca posee desde Viña de Mar a Coyhaique, el próximo viernes 27 de septiembre. De esta forma, los colaboradores de Santiago podrán acudir ese día a las 18:00 horas a la manifestación que partirá en la Plaza Italia, mientras los del resto de las ciudades en que está presente la marca outdoor, harán lo propio en cada lugar.

Además –en la previa-, el jueves 26 de septiembre entre las 18:00 y 21:00 horas, se convoca a todos los interesados a acudir a las diversas tiendas a pintar carteles para llevar en la jornada de protesta.

Fridays for Future

“Voy cada viernes a manifestarme en La Moneda para alzar mi voz y defender a la madre tierra y a todos los seres quienes la habitan para poder alcanzar el futuro que tanto he soñado y que cada vez se ve más irrealizable. El tiempo se nos está agotando y si no actuamos ahora podríamos acabar sin nada”, comenta Katherinne Ovalle, activista de Fridays for Future Santiago.

La intención de Patagonia es apoyar a los activistas jóvenes que están haciendo un llamado al Gobierno para que declare una crisis climática. “Estamos apoyando sus protestas pacíficas en todo el mundo. En Chile también estamos dejando claro que las acciones del gobierno no pueden ignorar el cambio climático y esta misma falta de acción en relación a la crisis climática nos está matando”, asegura Tania Garimani, directora de Marketing de Patagonia.

De la mano del cambio de misión que la firma realizó en 2018 y que señala que “estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, el Planeta Tierra”, la empresa creada en 1973 por Yvon Chouinard y que es Empresa B desde 2011, considera que los líderes del Gobierno deberían enfocar sus esfuerzos climáticos hacia el logro de una matriz 100% renovable, proteger y restaurar el 30% de nuestras tierras y aguas para el 2030 y usar agricultura orgánica regenerativa, que elimina más carbono del que emite.

Empresa B

Desde el año 2013 la marca impulsa el programa Worn Wear como una forma de alentar a las personas a cuidar bien sus equipos, lavarlos y repararlos cuando sea necesario. La idea es mantener la ropa, independientemente de la marca, en circulación durante el mayor tiempo posible y cuando llegue el momento de un reemplazo, hacerlo con una prenda durable, para así bajar el impacto del consumo indiscriminado en el medioambiente.

La marca de ropa outdoor dona el 1% de sus ventas a apoyar el trabajo de ONGs que llevan adelante causas ambientales. Esta iniciativa está enmarcada dentro del movimiento “1% para el Planeta”, impulsado por Yvon Chouinard (fundador de Patagonia) y Craig Mathews (fundador de BlueRibbon Flies). Este pensamiento global inspira a empresas e individuos a respaldar soluciones medioambientales bajo la creencia de que el poder de la acción colectiva para proteger el medio ambiente puede más que la lucha individual.

Además, la compañía ha donado desde 1985, en el marco de este programa, 100 millones de dólares en apoyo a organizaciones ambientales de base. En territorio nacional, Patagonia ha donado más de 400 mil dólares a 48 ONGs locales, entre las entidades beneficiadas se encuentran: Ecosistemas, Fundación Relaves y Corporación Cultiva.