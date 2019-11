Comienza The Top Sushi para los fanáticos de la gastronomía japonesa

Ya llega a los paladares de los santiaguinos la IIIº versión de “The Top Chile”, la plataforma que ha revolucionado el mercado gracias a su entretenida manera de interactuar entre las marcas y los clientes. Instancias que permiten a los restaurantes dar a conocer su propuesta de valor, mientras los clientes acceden a nuevos productos a un atractivo precio, para luego calificarlos a través de la página web www.thetop.cl. Con esto, cinco restaurantes santiaguinos ganarán el podio, elegidos democráticamente por los mismos clientes, que se transforman en los verdaderos jueces del mercado.

The Top Sushi comienza el jueves 28 de noviembre. Por 11 días, los restaurantes que participan competirán cada uno con un sushi premium de autor a un precio exclusivo de $3.990, con el objetivo de convocar al público a que los prueben y califiquen. Hasta el 8 de diciembre, este evento puede disfrutarse con amigos y familia desde los diferentes locales. Pero adicionalmente en esta versión, la experiencia trasciende de las mesas, ya que los riders de Pedidos Ya podrán llevar a estos únicos platos a las puertas de los consumidores.

Los votantes automáticamente concursan por pasajes dobles a un destino. The Top Burger llevó a dos personas a Nueva York, mientras que The Top Pizza, a Italia ¿Qué destino traerá The Top Sushi?

Preparémonos a disfrutar las mejores propuestas de comida gourmet a precios muy atractivos para que juntos nos convirtamos en los verdaderos jueces del mercado.